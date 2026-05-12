ఏపీకి 10, తెలంగాణకు 22 టీఎంసీలు - కృష్ణా జలాలపై కేఆర్ఎంబీ కీలక నిర్ణయం
ఏపీ ఇప్పటికే ఎక్కువ నీరు వాడుకుందని భేటీలో తెలిపిన తెలంగాణ - సాగర్లో ఏపీకి 10 టీఎంసీలు పోగా మిగిలిన మెుత్తం నీరు తమకే చెందుతుందన్న తెలంగాణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 7:15 PM IST
KRMB Allows 10 TMC to AP 22 TMC to Telangana Till August 15th 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల తాగునీటి అవసరాల మేరకు శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ నుంచి నీటి విడుదలకు కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు (కేఆర్ఎంబీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏపీ, తెలంగాణ తాగునీటి అవసరాల కోసం శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ నుంచి నీటి విడుదలకు కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు పచ్చజెండా ఊపింది. ఆగస్టు 15 వరకు ఏపీకి 10 టీఎంసీలు, తెలంగాణకు సాగర్ నుంచి 16, శ్రీశైలం నుంచి 6 టీఎంసీలు వాడుకునేందుకు కేఆర్ఎంబీ అనుమతించింది.హైదరాబాద్లోని జలసౌధలో జరిగిన త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశంలో ఈ మేరకు అంగీకారం కుదిరింది.
ఆగస్టు 15 వరకు కోటా: సాగర్లో ఆగస్టు 15 వరకు ఏపీకి 10 టీఎంసీల నీటిని కేటాయించగా, తెలంగాణకు సాగర్ నుంచి 16 టీఎంసీలు, శ్రీశైలం నుంచి 6 టీఎంసీల చొప్పున మొత్తం 22 టీఎంసీలను వినియోగించుకునేందుకు కేఆర్ఎంబీ అనుమతించింది. సమావేశంలో కేఆర్ఎంబీ సభ్య కార్యదర్శి సతీష్ కాంబోజ్, తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ రమేశ్ బాబు, ఏపీ జలవనరుల శాఖ ఈఎన్సీ నర్సింహమూర్తి పాల్గొన్నారు.
'ఏపీ ఇప్పటికే ఎక్కువ వాడుకుంది’ - తెలంగాణ: సమావేశంలో తెలంగాణ అధికారులు ఏపీ ఇప్పటికే ఎక్కువ నీటిని వాడుకుందని ప్రస్తావించారు. సాగర్లో ఏపీకి 10 టీఎంసీలు పోగా మిగిలిన మొత్తం నీరు తమకే చెందుతుందని స్పష్టం చేశారు. అయితే తాగునీటి అవసరాల దృష్ట్యా ఇరు రాష్ట్రాలకు నీటి కేటాయింపులపై సానుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఈ నెల 14న మళ్లీ భేటీ: త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం సాఫీగా సాగిందని ఏపీ ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి తెలిపారు. ‘ఆగస్టు 15 వరకు ఏపీ నీటి అవసరాల కోసం 10 టీఎంసీలు, తెలంగాణకు శ్రీశైలం నుంచి 6, సాగర్ నుంచి 16 టీఎంసీలు వినియోగించుకోవచ్చు’ అని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ నెల 14న జరిగే బోర్డు సమావేశంలో మిగిలిన అంశాలపై చర్చిస్తామని పేర్కొన్నారు. సాగునీటి విడుదల, ఇన్ఫ్లోలపై అప్పుడు సమీక్షించనున్నారు.
అభివృద్ధికి శాంతిభద్రతలే ప్రాతిపదిక - పోలీసులు మరింత చురుగ్గా వ్యవహరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు మేం ఎక్కడా చిల్లు పెట్టలేదు - ఆ నీళ్లు వాడుకుంటే తప్పేంటి?: మంత్రి లోకేశ్