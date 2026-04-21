సంతృప్తినివ్వని సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం - ఆరంకెల జీతం వదులుకుని తేనె సాగువైపు అడుగులు
బీవీకే నేచురల్ హానీ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ పేరుతో స్టార్టప్- పుట్ట తేనె, అడవి తేనె, వాము తేనె సాగుచేస్తున్న యువతి- సాగుపై ఆసక్తితో తేనెటీగల పెంపకం- 200 బాక్సులను వెయ్యికి చేర్చడమే భవిష్యత్ లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 10:31 PM IST
Krishnaveni Inspiring Organic Farming Journey: చదివింది అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్. పెద్ద కంపెనీలో ఆరంకెల జీతం. అంతకంటే ఇంకేం కావాలంటూ అక్కడే సెటిల్ అయిపోవాలని కోరుకుంటారు చాలామంది. కానీ ఆ యువతి ఆలోచనే వేరు. ఏసీ గదుల కంటే మట్టి వాసనలోనే తృప్తి ఉందని నమ్మింది. చేస్తున్న ఉద్యోగం వదిలి సేంద్రీయ సాగు వైపు అడుగులు వేసింది. అనుభవం లేకున్నా ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధంగా మలచుకుని తేనెటీగల పెంపకం ప్రారంభించింది. ఆనతి కాలంలోనే నాణ్యమైన తేనె అందించే యువ వ్యాపార వేత్తగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది గుంటూరుకు చెందిన కృష్ణవేణి.
చదివిన చదువుకు సంబంధం లేకపోయినా పర్వాలేదు. మంచి జీతం వస్తే చాలని దొరికిన ఉద్యోగం చేసే వారు కొందరు. ఆరంకెల వేతనం లభిస్తున్నా నచ్చని కొలువు చేసేందుకు ససేమిరా అనేవారు మరికొందరు. ఈ రెండో కోవకు చెందినదే ఈ యువతి. అగ్రి కంపెనీలో మంచి జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని కాదనుకుని ఆసక్తి ఉన్న తేనెటీగల పెంపకంలో రాణిస్తోంది. నాణ్యమైన తేనెను వినియోగదారులకు అందించడమే లక్ష్యంగా తేనెటీగల సాగు చేపట్టి ఆనతి కాలంలోనే గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
సేంద్రీయ సాగుపై పూర్తి పట్టు: ఈ యువతి కృష్ణవేణి. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి స్వస్థలం. త్లలిదండ్రులు బసవపున్నయ్య, వెంకటేశ్వరమ్మలు పొలం పనులు చేసుకుంటూనే ఐదుగురు పిల్లల్ని చదివించి పెద్ద చేశారు. చిన్ననాటి నుంచే తల్లిదండ్రులు చేస్తున్న సేంద్రీయసాగుపై ఇష్టం పెంచుకున్న ఈ యువతి ఇంటర్ తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్లో చేరింది. కుటుంబ సభ్యుల సూచనల మేరకు సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్లింది అది సంతృప్తి ఇవ్వకపోవడంతో అగ్రికల్చర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా ఓ వ్యవసాయ ఆధారిత సంస్థలో 3 ఏళ్లు పనిచేసింది. అక్కడ సేంద్రీయ సాగుపై పూర్తి పట్టు సాధించింది.
'ప్రజల ఆర్యోగానికి మేలు చేసే సహజమైన తేనె ఉత్పత్తి చేయాలనేది నా సంకల్పం. కేవలం లక్ష 50 వేల రూపాయల పెట్టుబడితో తెనాలి కేంద్రంగా బీవీకే నేచురల్ హానీ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అనే అంకుర సంస్థ ఏర్పాటు చేశాను. తద్వారా పుట్ట తేనె, అడవి తేనె, వాము తేనె వంటి నాణ్యమైన సహజ తేనెలను నియోగదారులకు అందిస్తున్నా. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధతో కష్టపడుతున్నాను.' -కృష్ణవేణి, తేనెటీగల సాగు వ్యాపారవేత్త
ఐరోపా తేనెటీగల పెంపకం: తేనెటీగల పెంపకం చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్న కృష్ణవేణి ఆచార్య ఎన్జీరంగా వర్సిటీ శాస్త్రవేత్త కె. మోహనరావు దగ్గర మెళకువలు నేర్చుకుంది. దాదాపు 40 ఏళ్లుగా తేనెటీగల పెంపకం చేస్తున్న రైతు శ్రీనివాసరావు సహకారంతో 200 బాక్సుల్లో ఐరోపా తేనెటీగల పెంపకం చేపట్టింది. ఒక్కొక్క పట్టుకు 25 నుంచి 40 కిలోల వరకు తేనె ఉత్పత్తి చేసే ఐరోపా తేనెటీగల పెంపకానికి అనువుగా ఉండే వాతావరణం కోసం తెనాలి నుంచి దాదాపు 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కారంచేడు సహా పలుచోట్ల బాక్సులు ఏర్పాటు చేసింది.
మొదట్లో అనేక సవాళ్లు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయలేదు. తన ఉత్పత్తి ప్రత్యేకత, లాభాలు వివరిస్తూ ఖాతాదారుల సంఖ్య పెంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతుంది. తనలాంటి ఆసక్తి గల యువతీయువకులకు తేనెటీగల పెంపకం మీద అవగాహన కల్పిస్తూ శిక్షణ ఇస్తోంది. ప్రస్తుతం 200 బాక్సుల ద్వారా తేనె ఉత్పత్తి చేస్తున్న కృష్ణవేణి రానున్న రోజుల్లో ఆ సంఖ్యను వెయ్యికి పెంచడమే లక్ష్యమంటోంది. దేశ నలుమూలలకు తన వ్యాపారాన్ని విస్తరింపజేయాలని ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
