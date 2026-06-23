సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు - కీలకమైన సీసీటీవీ ఫుటేజీ డిలీట్
నిఘా కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలు డిలీట్ చేసిన పోలీసులు - కోర్టు అడిగిన నెల రోజుల కాలానికి సంబంధించి ఫుటేజీ మాయం - ఉద్దేశపూర్వకంగానే తొలగించినట్లు అనుమానాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 12:41 PM IST
Police Wipedout CCTV Footage in Saikrishna Case: సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో కీలకమైన సీసీటీవీ దృశ్యాలను పోలీసులు తుడిచిపెట్టేశారు. కృష్ణలంక పోలీసుస్టేషన్లోని నిఘా కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలను బయటకు రాకుండా డిలీట్ చేశారు. కోర్టు అడిగిన నెల రోజుల కాలానికి సంబంధించి ఫుటేజీ లేదని తేలింది. వీటిని ఉద్దేశపూర్వకంగానే పూర్వ సీఐ నాగరాజు తొలగించినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సిట్ బృందం కూడా ఈ విషయాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిసింది.
ఫుటేజీ మాయం: సాయికృష్ణను కృష్ణలంక పోలీసుస్టేషన్లో తీవ్రంగా వేధించారని అతని తల్లి చేస్తున్న ఆరోపణలను రుజువు చేసే సీసీటీవీ ఫుటేజీ మాయమైంది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం స్టేషన్లలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో నమోదయ్యే దృశ్యాలను 18 నెలల పాటు విధిగా భద్రపర్చాల్సి ఉంది. తప్పనిసరిగా ఆడియోతో పాటు రాత్రి సమయాల్లోనూ స్పష్టంగా కనిపించేలా ఫుటేజి ఉండాలి. ఇవి మరమ్మతులకు గురైతే వెంటనే సరిచేయాలి. కానీ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పును కూడా కాదని కృష్ణలంక స్టేషన్లో దాదాపు ఏడాది పాటు డీవీఆర్, ఎన్వీఆర్లో నమోదైన దృశ్యాలను తొలగించారు. దీనిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సాయికృష్ణ అదృశ్యం వ్యవహారంలో అసలు వాస్తవాలు వెలుగులోకి రాకుండా ఉండేందుకే దీనికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది.
సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై ఇటీవల విజయవాడ ఏజేఎంఎఫ్సీ (A.J.M.F.C) కోర్టు కీలక ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఈ ఏడాది మే 1 నుంచి జూన్ 1వ తేదీ మధ్య స్టేషన్ లోపల, బయట ఉన్న సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలను భద్రపర్చాలని ఆదేశించింది. ఫుటేజీ నమోదైన హార్డ్ డిస్క్, డీవీఆర్, ఎన్వీఆర్లను దర్యాప్తు అధికారులు సీజ్ చేశారు. వీటిలో కేవలం రెండు రోజుల ఫుటేజి మాత్రమే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ విషయాన్ని పంచనామాలో రాసి కోర్టుకు, ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించినట్లు తెలిసింది. స్థానిక టెక్నీషియన్ను పిలిపించి ఈ దృశ్యాలను తొలగించినట్లు సమాచారం.
లాకప్లోనే చనిపోయి ఉంటాడా: ఫుటేజి స్టోర్ అయిన పరికరాలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు వెళ్లాయి. వీటి నుంచి తొలగించిన దృశ్యాలను రిట్రీవ్ చేస్తేనే కేసు దర్యాప్తునకు ఉపయోగపడుతుంది. మిస్టరీ వీడుతుంది. లేని పక్షంలో కేసు ముందుకు సాగే అవకాశం లేదు. సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి పోలీసులు తెచ్చి కృష్ణలంక స్టేషన్లో ఉంచారని, అక్కడే చిత్రహింసలకు గురిచేశారని అతని తల్లి విజయలక్ష్మి ఆరోపిస్తున్నారు. లాకప్లోనే చనిపోయి ఉంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో స్టేషన్లో ఏం జరిగిందన్నది తేలాలంటే ఫుటేజీ కీలకం అవుతుంది.
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ దర్యాప్తు - కుటుంబసభ్యుల స్టేట్మెంట్లు రికార్డు
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - దర్యాప్తునకు 'సిట్' ఏర్పాటు