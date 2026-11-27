వాయిదాల పర్వంలో KRMB సమావేశం - పూర్తిస్థాయి భేటీ జరిగేదెన్నడో?
కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదాల కారణంగా జల వివాదాల పరిష్కారం మరింత ఆలస్యమవుతోంది. బోర్డు 21వ సమావేశం ఇప్పటి వరకు 6 సార్లు వాయిదా పడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:02 AM IST
కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం ఎప్పుడు జరుగుతుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. నదీ జలాల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో పూర్తిస్థాయి బోర్డు సమావేశంలో చర్చించాలని అనుకుంటున్నప్పటికీ అది సాధ్యం కావడం లేదు. కేఆర్ఎంబీ సమావేశం వాయిదాలకు చిరునామాగా మారి, భేటీ జరగకపోవడంతో కీలక జల సమస్యలపై చర్చకు అంతులేని నిరీక్షణ కొనసాగుతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మధ్య కృష్ణా జలాల వివాదాలకు పరిష్కారం చూపాల్సిన నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదాల వలయంలో చిక్కుకుంది. కీలక సమస్యలపై చర్చించాల్సిన భేటీ పదేపదే వాయిదా పడుతుండటంతో జల వివాదాల పరిష్కారం మరింత ఆలస్యమవుతోంది. కృష్ణా బోర్డు 21వ సమావేశం ఇప్పటి వరకు ఏకంగా ఆరుసార్లు వాయిదా పడింది. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి పంపిణీ, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, టెలిమెట్రీ వ్యవస్థల ఏర్పాటు వంటి కీలక అంశాలు ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నదీ జలాల వివాదాలకు పరిష్కారం చూపాల్సిన వ్యవస్థే ఇప్పుడు వాయిదాల బాట పట్టింది. కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశాలు నిర్వహించాలనే నిర్ణయాలు వెలువడుతున్నా, ఆచరణలో మాత్రం భేటీలు జరగడం లేదు. దీంతో కీలక జల సమస్యలు పరిష్కారానికి నోచుకోవడం లేదు.
సమావేశం ఆరుసార్లు వాయిదా: కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు 21వ సమావేశం నిర్వహణలో అసాధారణ జాప్యం చోటుచేసుకుంది. తొలుత మే నెలలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన సమావేశం, ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం కారణంగా వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు, అక్టోబర్ నెలల్లో సమావేశాలు జరగాల్సి ఉన్నా వాయిదా పడింది. అక్టోబర్ 26న కేఆర్ఎంబీ సమావేశం జరగాల్సి ఉండగా, తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం విషయమై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో తెలంగాణ ప్రభుత్వ సమావేశం ఉన్నందున వాయిదా పడింది. మరుసటి రోజు జరగాల్సిన భేటీ కూడా జరగలేదు. ఆ తర్వాత నవంబర్ ఐదో తేదీన జరగాల్సిన సమావేశం కూడా వాయిదా పడింది.
మురసు తుఫాను ప్రభావంతో అధికారులు సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమై ఉన్నందున సమావేశాన్ని వాయిదా వేయాలని ఏపీ కోరగా బోర్డు అంగీకరించింది. ఇలా కృష్ణా బోర్డు సమావేశం ఆరుసార్లు వాయిదా పడింది. కేఆర్ఎంబీ పూర్తిస్థాయి సమావేశం చివరిసారిగా 2025 జనవరి 21 వ తేదీన జరిగింది. అదే ఏడాది జూన్ 27వ తేదీన కేవలం ఉద్యోగుల వేతన రికవరీ విషయంలో తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పుపై చర్చించేందుకు ప్రత్యేక సమావేశం జరిగింది. దాదాపుగా 22 నెలలుగా కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు పూర్తి స్థాయి సమావేశం జరగలేదు.
కేఆర్ఎంబీ త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ: తాజాగా కేఆర్ఎంబీ సమావేశం నిర్వహణ మరోమారు తెరపైకి వచ్చింది. నాగార్జునసాగర్లో అందుబాటులో ఉన్న జలాలను వినియోగించుకునే విషయమై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు కృష్ణా బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సోమవారం సమావేశమైంది. అయితే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య ఏకాభిప్రాయం రాకపోవడంతో పూర్తిస్థాయి బోర్డు సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి చర్చించాలని నిర్ణయించారు. బోర్డు సమావేశంలో అన్ని అంశాలపై చర్చించడం మంచిది అన్న అభిప్రాయాన్ని త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులు వ్యక్తం చేశారు. దాంతో కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం అంశం మరోమారు తెరపైకి వచ్చింది.
త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యుల అభిప్రాయం మేరకు బోర్డు సమావేశం నిర్వహించాలని కేఆర్ఎంబీ చైర్మన్కు సభ్య కార్యదర్శి లేఖ రాశారు. పూర్తిస్థాయి బోర్డు సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని తాము కూడా లేఖ రాస్తామని తెలంగాణ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ రమేష్ బాబు ఇప్పటికే తెలిపారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం ఎప్పుడు జరుగుతుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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