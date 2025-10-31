ETV Bharat / state

ప్రకాశం బ్యారేజీకి తగ్గుతున్న వరద ప్రవాహం- శాంతిస్తున్న మున్నేరు

ప్రకాశం బ్యారేజీకి నిన్నటితో పోలిస్తే తగ్గిన లక్ష క్యూసెక్కులు- అనంతరం రాకపోకలు పునరుద్ధరించే ఏర్పాట్లలో అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 11:35 AM IST

Prakasam Barrage Flood Update : మొంథా తుపానుతోపాటు ఎగువన కురిసిన వర్షాల ప్రభావంతో కృష్ణా నదికి వరద పోటెత్తింది. కృష్ణానదిపై ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. క్రమంగా కృష్ణా నదికి వరద ఉధృతి తగ్గుతోంది. బ్యారేజీలోకి ఎగువ నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీకి 4.22 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతోంది. వరద నీటి ప్రవాహం కారణందా అధికారులు నదీతీర ప్రాంతంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో నిన్నటితో పోలిస్తే లక్ష క్యూసెక్కుల మేర వరద తగ్గింది. మరోవైపు మున్నేరుకు క్రమంగా వరద ప్రవాహం తగ్గుతోంది. ఎగువ ప్రాంతంలో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో వరద ఉధృతి తగ్గింది. ప్రస్తుతం మున్నేరుకు 81 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతుండగా, సాయంత్రానికి ఇది మరింత తగ్గనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

గురువారం ఉదయం ఆరు గంటలకు ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఇన్‌ఫ్లో 1,51,700 క్యూసెక్కులు ఉండగా అంతే స్థాయిలో నీటిని సముద్రంలోకి వదిలారు. మధ్యాహ్నం 1.45 గంటలకు ఔట్‌ ఫ్లో 3.97 లక్షల క్యూసెక్కులు దాటడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సాయంత్రం 6.45 గంటలకు ఔట్‌ఫ్లో 5.67 లక్షల క్యూసెక్కులు దాటడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. రాత్రి 8 గంటలకు ఇన్‌ఫ్లో 5,82,710 క్యూసెక్కులు ఉండగా ఔట్‌ ఫ్లో కూడా 5,82,710 క్యూసెక్కులకు చేరింది. ఆరు లక్షల క్యూసెక్కులు దాటి వరద తీవ్రత పెరుగుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కాలువలకు నీరు వెళ్లకుండా ఆపేశారు.

తెలంగాణలో కురిసిన అతి భారీ వర్షాల ప్రభావం మున్నేరును తాకింది. పెనుగంచిప్రోలు వద్ద కాజ్‌వేపై వరద ప్రవహించడంతో వత్సవాయి, నందిగామ, పెనుగంచిప్రోలు మండలాల్లో 42 గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బుధవారం రాత్రి వత్సవాయి మండలం లింగాల వద్ద కాజ్‌వేపైకి వరద రావడంతో చిల్లకల్లు-వైరాల మధ్య రాకపోకలు ఆగిపోయాయి. పెనుగంచిప్రోలు కాజ్​ వే వద్ద కాశీ విశ్వేశ్వరస్వామి ఆలయంలోకి వరద నీరు చేరింది.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా మున్నేరుకు వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతోంది. ఉదయం 9 గంటలకు 74624 క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతోంది. పెనుగంచిప్రోలు వద్ద కాజ్‌ వే పై వరద ప్రవాహం లేదు. పంచాయతీ సిబ్బంది కాజ్‌ వే ను శుభ్రం చేస్తున్నారు. అనంతరం రాకపోకలు పునరుద్ధరిస్తారు. లింగాల వద్ద కాస్వే పై నుంచి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది.

విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద కృష్ణానదికి 5 లక్షల 82 వేల క్యూసెక్కు ల వరద నీరు విడుదల చేయడంతో దివిసీమలో వరద ఉదృతి పెరుగుతోంది. వరద తగ్గిపోయిందని ఆక్వా రైతులు రొయ్య పిల్ల వేసుకున్నారు. 5 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహానికి కృష్ణానది కరకట్ట లోపల ఉన్న వందలాది ఎకరాల్లో చెరువులు మునిపోతాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. చెరువుల చుట్టూ మెస్ వేసి కర్రలు కట్టి చెరువులో రొయ్యలు బయటకు వెళ్లకుండా చేయాలుంటేసుకుంటున్నారు. మోపిదేవి మండలం, ఉత్తర చిరువోలంక లాకు నుండి వరద నీరు గ్రామాల్లోకి వస్తుందని వరదలు వచ్చిన ప్రతిసారి ఇసుక బస్తాలు వేసి సరిపెడుతున్నారని లాకులు పూర్తి స్థాయిలో రిపేరు చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

ప్రకాశం బ్యారేజీకి కొనసాగుతున్న వరద - రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

మునేరు నది ఉగ్రరూపం - పెనుగంచిప్రోలు పరిసర ప్రాంతాల్లో వరద ముప్పు

TAGGED:

MONTHA CYCLONE
MUNNERU RIVER FLOODS
HEAVY RAINS IN AP
KUSHNA RIVER PRAKASAM BARRAGE
PRAKASAM BARRAGE FLOOD UPDATE

