ఏపీకి చంద్రబాబు జలభద్రత కల్పించారు : కృష్ణా డెల్టా రైతులు
Krishna Delta Farmers Met Chandrababu : పట్టిసీమ ప్రాజెక్టుతో 500 టీఎంసీల గోదావరి జలాలను కృష్ణా బేసిన్కు తరలించి ఏపీకి జలభద్రత కల్పించామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును డెల్టా రైతులు కొనియాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:14 PM IST
Krishna Delta Farmers Met Chandrababu : సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబును మంత్రి నిమ్మరాయుడుతో కలిసి కృష్ణా డెల్టా రైతులు, సాగునీటి సంఘాల ప్రతినిధులు ఇవాళ కలిశారు. పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా కృష్టా డెల్టాకు నీరిస్తున్నందుకు ముఖ్యమంత్రికి వారు ధన్యవాదాలు తెలియజేయజేసి సత్కరించారు. కృష్ణా డెల్టాకు గోదావరి వరద నీరు, శ్రీశైలంలో పొదుపు చేసిన కృష్ణా నీటిని రాయలసీమకు ఇచ్చి చంద్రబాబు ఏపీకి జలప్రదాత అయ్యారని కొనియాడారు. అన్ని ప్రాంతాలకూ నీటి భరోసా కల్పించి ఏపీ వాటర్ మ్యాన్ అయ్యారని వారు తెలిపారు.
పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా వచ్చిన నీటితో కృష్ణా డెల్టాలోని రైతులు సిరులు పండించారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 500 టీఎంసీల గోదావరి నీటిని కృష్ణా బేసిన్కు తరలించి సద్వినియోగం చేసుకున్నామని చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టుతో సాధించిన జలవిజయం సంతోషాన్ని కలిగించిందని తెలిపారు. కాలువలను విస్తరించి రాష్ట్రానికి మరింత ప్రయోజనం కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇరిగేషన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి ఏపీకి జల భద్రత తెస్తామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం చంద్రబాబు దార్శనికతకు నిదర్శనమని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. రూ.1600 కోట్లతో నిర్మించిన పట్టిసీమ ఇప్పటివరకు 500 టీఎంసీల గోదావరి జలాలను ఎత్తిపోసి రూ.50,000ల కోట్ల సంపద సృష్టించిందని వివరించారు. కృష్ణా డెల్టా రైతులకు సాగు, తాగునీటి భరోసా కల్పించడమే కాకుండా రాయలసీమకు కూడా ఈ పథకం అండగా నిలిచిందన్నారు. ఎల్నినో వంటి కరవు పరిస్థితుల్లోనూ అన్నదాతలకు భరోసానిచ్చిన సంజీవని పట్టిసీమని అభివర్ణించారు. గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జగన్ అసెంబ్లీ సాక్షిగా పట్టిసీమ దండగని, వట్టిసీమని, డబ్బులు వృథా అని విమర్శించారని గుర్తుచేశారు. నాడు విమర్శించిన పథకమే నేడు కృష్ణా డెల్టా, రాయలసీమ కర్షకులకు నీటి భద్రత కల్పిస్తోందని నిమ్మల వ్యాఖ్యానించారు.
'సూపర్ ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో కూడా పట్టిసీమ రైతుల కళ్లలో ఆనందం నింపింది. అదే చంద్రబాబు దార్శనికతకు నిదర్శనం. ఆనాడు జగన్ పట్టిసీమ వట్టిసీమ అన్నారు. దానిపై చేస్తున్న ఖర్చు వృథా అన్నారు. పట్టిసీమ పంపులు పనికిరావని, అధికారంలోకి వచ్చాక వాటిని పీకేస్తామన్నారు. కానీ నేడు అది రాష్ట్రానికి 500 టీఎంసీల నీరందించింది. అలాంటి ప్రాజెక్టు మీద జగన్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన తప్పు ఒప్పుకుని ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలి, అలా చేసినా ప్రజలు ఆయణ్ని నమ్మే పరిస్థితులు లేవు.' -నిమ్మల రామానాయుడు, జలవనరుల శాఖ మంత్రి
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