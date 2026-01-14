ETV Bharat / state

కృష్ణాబోర్డు, పోలవరం అథారిటీ రాష్ట్రానికి వచ్చేది ఎప్పుడో?

రాష్ట్ర విభజన జరిగి 11 ఏళ్లు దాటినా - క్యాంపు కార్యాలయాల పేరుతో హైదరాబాద్‌లోనే ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్న ఉన్నతాధికారులు

Krishna Board and Polavaram Authority Higher Officials not Ready to Come Amaravathi
Krishna Board and Polavaram Authority Higher Officials not Ready to Come Amaravathic (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 9:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Krishna Board and Polavaram Authority Higher Officials not Ready to Come Amaravathi: రాష్ట్ర విభజన జరిగి దశాబ్దం దాటినా 2 ప్రధాన కార్యాలయాలు ఇప్పటికీ రాష్ట్రానికి తరలిరావడం లేదు. కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు, పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ఇప్పటికీ హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగానే పని చేస్తున్నాయి. ఎప్పుడు తరలింపునకు కొన్ని ఏర్పాట్లు జరిగినా ఆ సంస్థల ‘పెద్దలు ’ కొన్ని తూట్లు పొడిచేలా వ్యవహరిస్తున్నట్లు సమాచారం.

కృష్ణా బోర్డు ఛైర్మన్‌తోపాటు ఒక డివిజన్‌ను హైదరాబాద్‌లోనే ఉండేలా చూసుకొని మిగిలిన కార్యాలయాన్ని అమరావతికి తరలించాలనే కొత్త ప్రతిపాదన రూపొందించారు. అదే విధంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ సీఈవో హైదరాబాద్‌లోనే ఉంటూ మిగిలిన కార్యాలయాన్ని రాజమహేంద్రవరం తరలించాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు కేంద్ర జల శక్తికి ప్రతిపాదనలు పంపుతున్నట్లు తెలిసింది.

రాష్ట్ర విభజన జరిగి 11 ఏళ్లు దాటినా: రాష్ట్ర విభజన తరువాత తెలుగు రాష్ట్రాల నదీ జలాల అంశాలు పర్యవేక్షించేందుకు కృష్ణా, గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డులు ఏర్పాటయ్యాయి. కృష్ణా బోర్డు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు, గోదావరి బోర్డును తెలంగాణకు కేటాయించారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగి 11 ఏళ్లు దాటినా ఇప్పటికీ కృష్ణా బోర్డు తరలింపు ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు. జగన్‌ ప్రభుత్వం విశాఖకు తరలించాలని ప్రతిపాదించినా రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ కార్యాలయాన్ని అమరావతికి తరలించాలని అధికారులు కేంద్ర జలశక్తిశాఖను కోరారు.

విజయవాడ లేదా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కృష్ణా బోర్డు కార్యాలయం ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని జలసౌధలో ఉచిత వసతి కృష్ణా బోర్డుకు ఉంది. విజయవాడలో కూడా ఉచిత వసతి అవసరమని బోర్డు ప్రతిపాదిస్తోంది. కృష్ణా బోర్డు అధికారులు, స్థానిక అధికారులు కలిసి 3 చోట్ల కార్యాలయ భవనాలు పరిశీలించారు. గన్నవరం సమీపంలో ఉన్న మేథా టవర్స్, మంగళగిరిలో ఉన్న ఒక ప్రైవేటు భవనం, దుర్గగుడి ఎదురుగా ఉన్న జలవనరులశాఖ మోడల్‌ హౌస్‌లు పరిశీలించారు.

బోర్డు తరలింపునకు ఇష్టపడటం: విజయవాడలో ఉన్న జలసౌధ సొంత భవనంలోనే ఒక ఫ్లోర్‌ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందనే అభిప్రాయమూ ఉంది. జలసౌధ ఇతర కార్యాలయాలు వేరే చోట సర్దుబాటు చేసి కృష్ణా బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయాన్ని విజయవాడకు తరలించవచ్చు. అయితే కృష్ణా బోర్డును విజయవాడకు తరలించినా బోర్డు ఛైర్మన్‌ మాత్రం హైదరాబాద్‌లో ఉండేలా ఒక కొత్త ప్రతిపాదనను తీసుకువచ్చారు.

క్యాంపు కార్యాలయం ఒకటి హైదరాబాద్‌లో ఉంచుతూ ఒక డివిజన్‌ అక్కడే ఉంచాలన్నది ప్రతిపాదన. క్యాంపు కార్యాలయం హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నందున ఛైర్మన్‌ ఎక్కువ రోజులు అక్కడే ఉండేందుకు వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇలా అక్కడి నుంచే విధులు నిర్వహించే ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్‌లో చాలా కాలంగా నివాసం ఉంటూ అక్కడ డిప్యుటేషన్‌ పై పని చేస్తున్న ఏపీ అధికారులు కొందరు కూడా బోర్డు తరలింపునకు ఇష్టపడటం లేదు. వారు సైతం ఛైర్మన్, ఒక డివిజన్‌ అక్కడే ఉండేలా చూసుకునేందుకు మద్దతు పలుకుతున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో ఉండేలా ఏర్పాట్లు: పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ సీఈవో కార్యాలయం సైతం ఇప్పటికీ హైదరాబాద్‌లోనే ఉంది. ఒక చీఫ్‌ ఇంజినీరు ఆయనతో పాటు కొందరు సిబ్బందిని మాత్రమే రాజమహేంద్రవరం కార్యాలయానికి తరలించారు. పోలవరం అథారిటీని రాజమహేంద్రవరం తరలిస్తామని కేంద్ర అధికారులు చాలా కాలంగా చెబుతూనే ఉన్నారు. పోలవరం అథారిటీ సమావేశాల్లో కూడా ఈ అంశం చర్చకు వస్తోంది. అక్కడ దాదాపు 3 లక్షల అద్దె చెల్లిస్తూ ఒక భవనం కూడా తీసుకున్నారు.

అందులో ప్రస్తుతం డిజైన్లకు సంబంధించిన చీఫ్‌ ఇంజినీరు కార్యాలయం మాత్రమే ఏర్పాటైంది. కేంద్ర జలశక్తి కార్యదర్శి ఇప్పటికే పోలవరం అథారిటీని రాజమహేంద్రవరం తరలించాలని మౌఖికంగా ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు హైదరాబాద్‌కు ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. ఏప్రిల్‌ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో పోలవరం అథారిటీని రాజమహేంద్రవరంలో ఏర్పాటు చేయాలని ఉన్నతస్థాయి అధికారుల నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి. అయితే అథారిటీ కార్యాలయాన్ని రాజమహేంద్రవరం తరలించాల్సి వచ్చినా సీఈవో క్యాంపు కార్యాలయం పేరుతో హైదరాబాద్‌లో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు.

పోలవరం-నల్లమల సాగర్​తో తెలంగాణకూ ఉపయోగమే: మంత్రి నిమ్మల

పోలవరం-నల్లమలసాగర్‌పై రిట్‌ పిటిషన్‌కు విచారణార్హత లేదు: సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌

TAGGED:

KRISHNA BOARD
POLAVARAM PROJECT AUTHORITY
KRISHNA BOARD AND POLAVARAM PROJECT
KRISHNA BOARD AUTHORITY OFFICIALS
KRISHNA BOARD POLAVARAM AUTHORITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.