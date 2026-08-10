కృష్ణా బేసిన్లో వరద తగ్గుముఖం - ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్, జూరాల, శ్రీశైలం నీటి నిల్వలు ఇలా
కృష్ణా బేసిన్లోని ప్రాజెక్టులకు పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తిన వరద తగ్గుముఖం - జూరాల గరిష్ట నీటి నిల్వ 9.65 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 8.53 టీఎంసీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 1:32 PM IST
Krishna Basin Flood Update : గత పది రోజులు నుంచి కృష్ణా బేసిన్లోని ప్రాజెక్టులకు పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తిన వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టుల్లో ప్రస్తుతం 118. 22 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. ఆల్మట్టి గరిష్ఠ నీటి నిలువ సామర్థ్యం 123.08 టీఎంసీలు కాగా ఆల్మట్టి నుంచి నారాయణపూర్కు 42 వేల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. నారాయణపూర్ ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 33.12 టీఎంసీలుగా ఉంది. నారాయణపుర్ నుంచి జూరాలకు 57 వేల క్యూసెక్కులు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది.
జూరాల ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 8.53 టీఎంసీ : జూరాల గరిష్ట నీటి నిల్వ 9.65 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ 8.53 టీఎంసీలుగా ఉంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 44 వేల 279 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. శ్రీశైలం గరిష్ఠ నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 878 అడుగులుగా ఉంది. శ్రీశైలం గరిష్ట నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 181 టీఎంసీలుగా ఉంది. పోతిరెడ్డిపాడు, మల్యాల, హంద్రీనీవా కాల్వలకు 12 వేల 900 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేస్తున్నారు.
శ్రీశైలంలో ట్రయల్ రన్ : ఈరోజు శ్రీశైలం ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రం నాలుగో యూనిట్లో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించనున్నారు. ట్రయల్ రన్ విజయవంతమైతే అధికారులు గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఆరేళ్ల తర్వాత ఎడమగట్టు నాలుగో యూనిట్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. 2020 ఆగస్టులో బ్యాటరీలు మారుస్తుంటే షార్ట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరిగింది. ప్రభుత్వం నాలుగో యూనిట్లో మరమ్మతులు చేసి వినియోగంలోకి తెస్తోంది.
ఆగస్టు 13న కేఆర్ఎమ్బీ సమావేశం : కృష్ణా నదిపై ఉన్న ఉమ్మడి జలాశయాలైన శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్లలో అందుబాటులో ఉన్న నీటి నిల్వలు, అలాగే ఆయా రాష్ట్రాల నీటి అవసరాలపై చర్చించేందుకు ఈనెల 13న కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు(కేఆర్ఎంబీ) త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం కానుంది. హైదరాబాద్లోని జలసౌధలో జరగనున్న ఈ భేటీలో కేఆర్ఎంబీ సభ్య కార్యదర్శి, తెలంగాణ, ఏపీ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్లు పాల్గొననున్నారు. ఇరు రాష్ట్రాల నీటి అవసరాలపై చర్చ జరగనుంది. కృష్ణా జలాల అంశంపై చర్చించేందుకు బోర్డు సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని ఏపీ జలవనరులశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఇటీవల కేఆర్ఎంబీ ఛైర్మన్కు లేఖ రాశారు.
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