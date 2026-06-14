'కోయిలసాగర్కు కొత్తందాలు' - పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం రూ.9.50 కోట్లు మంజూరు
జాలువారే జలసవ్వడులకు కేరాఫ్ అడ్రస్ కోయిలసాగర్ ప్రాజెక్టు - కాలేజీలు, రెస్టారెంట్లు, పిల్లల పార్కుల అభివృద్ధి - స్థలాలు అప్పగిస్తే నెల రోజుల్లోనే పనులు ప్రారంభం
Published : June 14, 2026 at 5:42 PM IST
KoilaSagar Project Tourism : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు కోయిలసాగర్ అందాలు వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో తరలి వస్తుంటారు. జలాశయాలు, ఎత్తైన కొండల మధ్యలో దీవులు, పచ్చని పంట పొలాలతో, రిజర్వాయర్ గేట్ల నుంచి జాలువారే జలసవ్వడులు ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో లైఫ్లో ఒక్కసారైనా చూాడాలని అనిపించక మానదు. అంతటి అద్భుత అందాలకు ప్రస్తుతం అదనపు హంగులు జోడించనున్నారు. పాలమూరు జిల్లాలోనే ఉత్తమ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి.
గత కొన్నేళ్లుగా ఎలాంటి వసతులు లేవు : కోయిలసాగర్కు ప్రతి సంవత్సరం సందర్శకులు ఎంతో మంది వస్తూనే ఉంటారు. అలాంటిది అక్కడ సరైన సౌకర్యాలు, వసతుల్లేక, అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది. కొన్నేళ్లుగా పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు రూ.3.50 కోట్లు కేటాయించారు. ఆ నిధులు సరిపోవని, మరిన్ని నిధులు కేటాయించాలని దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. దీంతో ఇటీవల రూ.9.50 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. ఫలితంగా త్వరలో పనులు పట్టాలెక్కనున్నాయి.
లక్నవరానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు : ములుగు జిల్లాలోని లక్నవరం జలాశయ అందాలకు కోయిలసాగర్ ఏమాత్రం తీసిపోదు. ఈ రెండింటికి ఎన్నో పోలికలున్నాయి. కొండల మధ్య జలాశయం, పచ్చని అడవులు, మధ్యలో ద్వీపాలతో మతిపోయేలా ఉంటుంది. దీనిలాగే ఇక్కడ కూడా సుదూరాన కొండలున్నాయి. లక్నవరం సరస్సు మధ్యన దీవుల్లో హరిత కాటేజీలున్నాయి. మరిన్ని నిధులు కేటాయించి దీవుల్లో కాటేజీలు నిర్మించవచ్చు.
పర్యాటకుల ఆకర్షణగా మార్చవచ్చు : వేలాడే ఊయల వంతెనలు, బోటింగ్, సేద తీరడానికి గుడారాలు, నైట్ క్యాంపెనింగ్, సైక్లింగ్, బర్డ్ వాచింగ్, అడవుల్లో ట్రెక్కింగ్, సఫారీ రైడింగ్ వంటి ఎన్నో విశేషాలతో పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే ఏర్పాటు చేయవచ్చు. లక్నవరంలో ప్రీవెడ్డింగ్ షూటింగ్లకు ఎంతో అనువైన ప్రదేశం. అందుకనే తరచుగా ఫొటోషూట్లు జరుగుతుంటాయి. ప్రతిరోజు వేలాది మంది వస్తుండడంతో ఆదాయం సమకూరుతోంది.
ఈ పనులు చేపట్టనున్నారు : వాష్రూమ్స్, తాగునీరు, సెక్యూరిటీ క్యాబిన్, పార్కింగ్ ప్లేస్ మొదలైనవి సమకూరనున్నాయి. తెలంగాణ పర్యాటక అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ (టీజీటీడీసీ) ఆధ్వర్యంలో ఈ పనులు చేపట్టనున్నారు. టెండర్ల ప్రక్రియ త్వరలోనే పూర్తి చేయడానికి కసరత్తు చేస్తున్నారు. స్థలాలు అప్పగించినట్లయితే నెల రోజుల్లోనే పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
మరి ఏమేం చేస్తారంటే : కోయిలసాగర్కు కొత్త హంగులు రానున్నాయి. చేపపిల్లల ఉత్పత్తి కేంద్రానికి కుడివైపున పాత కార్యాలయం భవనాలు ఉన్న ప్రాంతంలో రెస్టారెంటు, సమీపంలోనే 10 క్యాటేజీలను నిర్మించనున్నారు. ఇందులో కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ కాలేజీలు, మరికొన్ని వెదురుబొంగులతో డీలక్స్ కాటేజీలు నిర్మిస్తారు. చేపపిల్లల ఉత్పత్తి కేంద్రానికి ఎడమ వైపు పిల్లల పార్కు, పుడ్కోర్టు, ఫ్లవర్ పార్కులు, అడ్వెంచర్స్ స్పోర్ట్స్ ఏరియా, విశ్రాంతి ప్రాంతం, నడకదారులు, బోటింగ్ మొదలైన అదనపు హంగులు రాబోతున్నాయి.
కోయిలసాగర్కు ఇలా వెళ్లాలి : కోయిలసాగర్ డ్యామ్ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని దేవరకద్ర మండలంలో ఉంది. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి ఇది సుమారు 140 నుంచి 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. సొంత వాహనాల్లో లేదా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా ఇక్కడికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి శంషాబాద్ టూ నేషనల్ హైవే 44 మీదుగా జడ్చర్ల, మహబూబ్నగర్, దేవరకద్ర మీదుగా కోయిలసాగర్కు సులభంగా వెళ్లవచ్చు.
బస్సు ద్వారా ఇలా వెళ్లాలి : హైదరాబాద్ ఎంజీబీఎస్లో మహబూబ్నగర్ వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కాలి. మహబూబ్నగర్ బస్టాండ్ చేరుకున్న తర్వాత, అక్కడ నుంచి దేవరకద్ర లేదా నేరుగా కోయిలసాగర్ వైపు వెళ్లే లోకల్ బస్సులు లేదా డీలక్స్ బస్సులు దొరుకుతాయి. బస్సులు అందుబాటులో లేకపోతే మహబూబ్నగర్ లేదా దేవరకద్ర నుంచి ప్రైవేట్ ఆటోలు, టాక్సీలు మాట్లాడుకుని డ్యామ్ వద్దకు చేరుకోవచ్చు.
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