ఎన్నికల వేళ ఉలిక్కిపడిన ఒడిశా యంత్రాంగం - రణరంగాన్ని తలపిస్తున్న కొఠియా గ్రామాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా సరిహద్దుల్లోని వివాదాస్పద కొఠియా గ్రామాలు మళ్లీ రణరంగాన్ని తలపిస్తున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండల పరిధిలోని ఈ సరిహద్దు ప్రాంతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:21 PM IST
Kotia village in Andhra Odisha Border Dispute : ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా సరిహద్దుల్లోని వివాదాస్పద కొఠియా గ్రామాలు మళ్లీ రణరంగాన్ని తలపిస్తున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండల పరిధిలోని ఈ సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఏపీ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీంతో ఒడిశా యంత్రాంగం ఉలిక్కిపడింది. కొటియాలోని 21 గ్రామాల్లో 5 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఏపీ అధికారులు ఐదు పోలింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేశారు. పొరుగు రాష్ట్ర దౌర్జన్యాలను సైతం తట్టుకుని ఎన్నికల ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం 2,883 మంది ఓటర్లు ఉండగా, 20 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో స్థానిక గిరిజనులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఏపీలో ఎన్నికల సందడి మొదలైన ప్రతిసారీ అడ్డుపడటం ఒడిశా అధికారులకు పరిపాటిగా మారింది. గత 2021 ఫిబ్రవరిలో సర్పంచ్ ఎన్నికల సమయంలో సరిహద్దులను బారికేడ్లతో మూసివేసి, గిరిజనులను ఇళ్లకే పరిమితం చేసేందుకు ఒడిశా భారీ పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఐటీడీఏ పీఓ, ఏపీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఒడిశా బలగాలతో చర్చలు జరిపి, ఓటింగ్ సజావుగా సాగేలా చేశారు. ఇప్పుడు కూడా అదే తరహాలో ఏపీ అభివృద్ధి పనులను, ఎన్నికల ప్రక్రియను భగ్నం చేసేందుకు ఒడిశా ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీసులు కుట్రలు పన్నుతున్నారు.
ఒడిశా అధికారుల అణచివేత చర్యలు: ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఒడిశా అధికారుల అణచివేత చర్యలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. రాత్రికి రాత్రే ఏపీ నిర్మించిన అంగన్వాడీ భవనాలను కూల్చివేయడం, నీటి ట్యాంకు నిర్మాణం చేపడుతున్న కూలీలను అరెస్టు చేయడం వంటి చర్యలకు దిగారు. చివరికి దిగువసెంబి అంగన్వాడీ కేంద్రంలోని తెలుగు గోడ పత్రికలు, పాఠ్యపుస్తకాలను సైతం ఒడిశా సిబ్బంది ఎత్తుకెళ్లడం వారి దౌర్జన్యానికి పరాకాష్ట. సరిహద్దుల్లో ఏపీ సంక్షేమ పథకాలు, వైద్య సేవలు అందించేందుకు వెళ్తున్న ప్రభుత్వ సిబ్బందిని అడ్డుకుంటూ గిరిజనుల్లో భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తున్నారు.
అనుచరులతో అడ్డుకోవడంతో తీవ్ర వాగ్వాదం: తాజాగా సరిహద్దు గ్రామాల్లో పర్యటించిన ఏపీ అధికారుల బృందాన్ని కొరాపుట్ ఒడిశా ఎమ్మెల్యే రఘురామ్ మచ్చో తన అనుచరులతో వచ్చి అడ్డుకోవడంతో తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. "మా రోడ్లపైకి రావడానికి ఒడిశా ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకున్నారా?" అని ఎమ్మెల్యే రఘరామ్ నిలదీయగా, "ఈ భూభాగంపై స్పష్టత వచ్చే వరకు ఇరు రాష్ట్రాల ప్రతినిధులకు సమాన హక్కులు ఉంటాయి" అని ఏపీ సీఐ రామకృష్ణ గట్టిగా సమర్థించారు. అంతకుముందు పట్టుచేనరు గ్రామంలో ఒడిశా మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు ఏపీ ప్రభుత్వ బోర్డులను ధ్వంసం చేయడంతో సరిహద్దుల్లో వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది.
ధైర్యంగా ఓటు హక్కు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి: ఈ ఘర్షణల నేపథ్యంలో సాలూరు తహసీల్దార్ సురేశ్, ఎంపీడీవో పార్వతి, సీఐ రామకృష్ణలతో కూడిన అధికారుల బృందం పట్టుచేనరు, పగులుచెన్ను గ్రామాల్లో పర్యటించి స్థానిక గిరిజనులకు కొండంత అండగా నిలిచింది. ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని, చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయని ఒడిశా మూకలను హెచ్చరించారు. గిరిజనులెవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తామని హామీ ఇస్తూ ధైర్యంగా తమ ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
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