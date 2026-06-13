బడికి వేళైంది - కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడుతున్న కోఠి
కళకళలాడుతున్న హైదరాబాద్లోని పుస్తక మార్కెట్లు - విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో కిటకిటలాడుతున్న కోఠి - బయట మార్కెట్లతో పోలిస్తే కోఠి మార్కెట్లో ధరలు తక్కువ - జూన్ 15న పునఃప్రారంభం కానున్న పాఠశాలలు
Published : June 13, 2026 at 8:39 PM IST
Koti Book Market Becomes Crowded in Hyderabad : బడి గంట మోగడానికి సమయం దగ్గర పడింది. ఈ నెల 15 నుంచి స్కూళ్లు రీ-ఓపెన్ కానుండడంతో పుస్తకాల కొనుగోళ్లతో మార్కెట్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరంలోని పేరెన్నికగన్న పుస్తకాల ప్రపంచం కోఠి మార్కెట్ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులతో రద్దీగా మారింది. బయట మార్కెట్తో పోలిస్తే ధరలు తక్కువగా ఉండడంతో కోఠి వీధులన్నీ కళకళలాడుతున్నాయి.
ఈ నెల 15న పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం : జూన్ నెల వచ్చిందంటే చాలు హైదరాబాద్ నగరంలోని పుస్తక మార్కెట్లన్నీ కళకళలాడుతాయి. ప్రధానంగా పుస్తకాల విక్రయాలకు పేరుగాంచిన కోఠి ప్రాంతం అయితే విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో సందడిగా ఉంటుంది. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు, పాఠ్య పుస్తకాలు నుంచి నవలలు, ఫిక్షన్ స్టోరీల వరకు ఇక్కడ దొరకని పుస్తకం ఉండదు. అందుకే ఈ ఏడాది కూడా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కోఠి మార్కెట్ వైపు పరుగులు పెడుతున్నారు. సాధారణంగానే పుస్తక విక్రయాలతో బిజీ బిజీగా ఉండే కోఠి మార్కెట్ జూన్ మాసంలో మరింత రద్దీగా మారుతోంది. బయట మార్కెట్లతో పోలిస్తే ధరలు తక్కువగా ఉండడం అన్ని పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకటంతో వినియోగదారులతో కిక్కిరిసిపోతోంది. ఈ నెల 15న పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో అవసరమైన పుస్తకాల కోసం కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.
"మా దగ్గర కేజీ టు పీజీ అందరికి సంబంధించిన పుస్తకాలు దొరుకుతాయి. ఎంబీఏ, ఎంఎస్సీ, ఎంకామ్, బీసీఏ, బీబీఏ, బీకాం, ఐఐటీ, జేఈఈ సహా అన్ని బుక్స్ మావద్ద లభిస్తాయి. స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా వస్తారు. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ యాజమాన్యాలు వారే తమ బుక్స్ అమ్ముకున్నా, ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు మాత్రం ఆరో తరగతి నుంచే పూర్తిగా కోఠికి వచ్చే కొంటారు" - బుక్స్టోర్ యజమాని
రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం : ప్రస్తుతం ఇంటర్తో పాటు కొన్ని తరగతుల పుస్తకాలు మాత్రమే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నట్లు వ్యాపారులు అంటున్నారు. ఇంకా కొన్నితరగతుల పుస్తకాలు రావాల్సి ఉందని చెబుతున్నారు. అన్ని తరగతుల అకాడమిక్ పుస్తకాలు మార్కెట్లోకి వస్తే రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.50 వేల నుంచి లక్ష పైగా ఖర్చు : జూన్ కోసం ముందునుంచే డబ్బులు సమకూర్చి పెట్టుకుంటామని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఫీజులతో కలిపి అన్ని ఖర్చులు చూసుకుంటే ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.50 వేల నుంచి లక్షపైగా ఖర్చు అవుతుందని అంటున్నారు. పుస్తక ప్రపంచంగా పేరొందిన కోఠిలో జూన్ మెుదట వారం నుంచే మొదలైన పుస్తకాల కొనుగోళ్ల సందడి ఈ నెల పొడవునా కొనసాగనుంది.
"జూన్ వచ్చిందంటే చాలా ఖర్చులుంటాయి. పిల్లల స్కూల్ ఫీజు, పుస్తకాలకు వేల రూపాయలు అవుతుంది. కానీ, ఇక్కడ చాలా తక్కువ ధరలకే బుక్స్ దొరకుతాయి. ఇక్కడ 200 పేజీల నోట్బుక్ రూ.40లకు విక్రయిస్తే, మా ప్రాంతంలో రూ.80 నుంచి వంద వరకు అమ్ముతారు. ఇక్కడ చాలా రీజనబుల్ రేట్లుంటాయి" - కొనుగోలుదారుడు
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