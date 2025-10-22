మెట్ల దారికి మార్గం సుగమం- ఆరుద్రోత్సవం సందర్భంగా జ్యోతిని అక్కడే వెలిగించే వెసులుబాటు
కోటప్పకొండపై పనులకు పర్యావరణ అనుమతులు - రూ.8 కోట్లతో నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 3:03 PM IST
Kotappakonda Sri Trikoteswara Swamy Temple : ప్రముఖ శైవక్షేత్రం కోటప్పకొండపై మేధా దక్షిణామూర్తి (పాత కోటయ్య) ఆలయానికి సోపాన మార్గం నిర్మించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పర్యావరణ శాఖ అనుమతులు జారీ చేసింది. రూ.5 లక్షల రుసుము చెల్లించి పనులు చేపట్టవచ్చని ఆ శాఖ దేవస్థానానికి ఆదేశాలు పంపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా కోటప్పకొండను సందర్శించి ఆరు నెలల్లోగా నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. దీంతో మేధా దక్షిణామూర్తి ఆలయాన్ని భక్తులు ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఆరుద్రోత్సవం సందర్భంగా జ్యోతిని అక్కడే వెలిగించే వెసులుబాటు కలుగుతుంది.
గతంలోనే పాత కోటయ్య ఆలయానికి నడకదారి - ఇప్పుడు మెట్ల మార్గానికి ప్రతిపాదనలు : పాత కోటయ్య ఆలయానికి మెట్ల మార్గం ఏర్పాటు చేయాలని భక్తులు దశాబ్దాలుగా కోరుతున్నారు. సముద్ర మట్టానికి 1,587 అడుగుల ఎత్తులో రుద్ర శిఖరం ఉంది. బ్రహ్మ, విష్ణు శిఖరాల మీదుగా నిర్మించిన ఘాట్ రోడ్డు ఇప్పటికే భక్తులకు అందుబాటులో ఉంది. నాగేంద్రస్వామి పుట్ట వద్ద నడకదారి నుంచి పాతకోటయ్య ఆలయానికి మెట్ల మార్గం ఏర్పాటు చేస్తే భక్తులు అక్కడి మేధా దక్షిణామూర్తిని దర్శించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. మెట్ల దారి లేకపోవడంతో కొండపై గుట్టల మీదుగా వెళ్లడం ఇబ్బందికరంగా ఉంది. దీనిపై అటవీ శాఖ, దేవస్థానం అధికారులు సర్వే చేశారు. గతంలోనే పాత కోటయ్య ఆలయానికి నడకదారి ఉన్నట్లు అటవీ శాఖ రికార్డుల ఆధారంగా నిర్ధారించారు. దానిని వినియోగంలోకి తెస్తూ మెట్ల మార్గానికి ప్రతిపాదనలు చేశారు. అందుకు రూ.8 కోట్లు అవసరమని అంచనా వేశారు. 3,500 మెట్ల నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.
దేవాదాయ శాఖ అనుమతులు రాగానే : సోపాన మార్గం నిర్మాణ పనులకు అనుమతి కోరుతూ దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్కు లేఖ రాసినట్లు త్రికోటేశ్వరస్వామి దేవస్థానం సహాయ కమిషనర్ దాసరి చంద్రశేఖరరావు తెలిపారు. పూర్తి ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. దాతలు సహకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయం మేరకు చర్యలు తీసుకుంటామని దేవస్థానం సహాయ కమిషనర్ దాసరి చంద్రశేఖరరావు తెలిపారు.
'చేదుకో కోటయ్యా, ఆదుకో రావయ్యా' - కోటప్పకొండపై వైభవంగా మహాశివరాత్రి వేడుకలు
రాష్ట్రంలోనే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా పేరుగాంచిన పల్నాడు జిల్లా కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వర ఆలయంలో ప్రతీ ఏటా ఘనంగా ఆరుద్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. వేడుకల సందర్భంగా దేవస్థానాన్ని పూలతో, విద్యుత్ అలంకరణలతో సుందరంగా ముస్తాబు చేస్తారు. ప్రతీ సంవత్సరం జ్యోతి దర్శనం కార్యక్రమం ఘనంగా జరుపుతారు. రుద్రాభిషేకం చేస్తారు. జ్యోతి దర్శన సమయంలో భక్తులు హారతులు ఇస్తూ త్రికోటేశ్వర నామస్మరణతో భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోతారు ఆలయం అంతా దైవ నామస్మరణతో మారుమోగుతుంది. ఆరుద్రోత్సవ వేడుకల సందడిని కనులారా దర్శించేందుకు ఆలయానికి అధికసంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు.