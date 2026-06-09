'కప్పు నీరు, కాసింత గింజలు పెడదాం బ్రో' - పక్షుల సంరక్షణలో ఆదర్శంగా కొరిటెపాడు పార్క్
చెట్ల పెంపకం, పక్షుల సంరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి - ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న కొరిటెపాడు పార్క్ అసోసియేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 8:55 PM IST
Koritepadu Walkers Protecting Birds : ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉక్కపోతలో ఉండలేక మనమే చల్లదనం కోసం వెతుక్కుంటాం. అలాంటిది బుజ్జిబుజ్జి పక్షుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? అస్సలు తట్టుకోలేవు. అందులోనూ విహంగాలకు ఆవాసమైన చెట్లను కొట్టేయడంతో పల్లె, పట్నమనే తేడా లేకుండా కాంక్రీట్ జంగిల్గా మారుతున్నాయి. దీంతో పక్షుల కిలకిలరావాలు, కోకిల గానాలు, పిచ్చుకమ్మల పలకరింపులతో ఆహ్లాదంగా ఉండే వాతావరణం క్రమంగా కనుమరుగైపోతోంది.
చెట్ల నరికివేతతో పర్యావరణం దెబ్బతినడమే కాకుండా పక్షుల గూడు సైతం చెదిరిపోతోంది! ఈ భూమి మీద మనతో పాటు స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కు ఆ మూగజీవులకు ఉంది. ఇంకా చెప్పాలంటే పక్షులు, పశువులు లేకుండా మనం మనుగడ సాధించలేం. చీడ, పీడలు సోకకుండా పంటలు బాగా పండాలంటే పిచ్చుకలు, కొంగలు, గిజిగాడు లాంటి పక్షులు ఎంతో అవసరం. కానీ ప్రస్తుతం కాంక్రీట్ జంగిల్లో విహంగాలు గూళ్లు కట్టుకునేందుకు రవ్వంత చోటు కరువవుతోంది.
దీంతో చెట్లనే ఆవాసాలు చేసుకుని జీవిస్తున్న పక్షులకు తిండి, తాగునీరు లభించక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి మనుషులే కాదు మూగజీవాలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరు కొరిటెపాడు పార్క్ వాకర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు పచ్చని చెట్ల పెంపకం, పక్షుల సంరక్షణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. 'పక్షికి ఇంత ధాన్యం, పశువుకి కొంత గ్రాసం, మనిషికి అంత సాయం' అన్న పెద్దల మాటను ఫాలో అవుతున్నారు.
గుంటూరు నగరంలోనే అతిపెద్ద పార్క్ : కొరిటెపాడు పార్కు గుంటూరు నగరంలోనే అతిపెద్దది. దాదాపు వెయ్యికి పైగా వివిధ రకాల చెట్లున్నాయి. కిలోమీటర్ పొడవు ఉన్న వాకింగ్ ట్రాక్ చుట్టూ పొగడ, రావి, మర్రి, వేప, దిరిసన, గానుగ, చింత లాంటి ఆరోగ్యాన్ని పంచే పెద్ద పెద్ద వృక్షాలున్నాయి. ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ సహకారంతో వాకర్స్ సభ్యులు వృక్షాలకు కృత్రిమ పక్షి గూళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఇవి వివిధ రకాల పక్షులకు పార్క్ ఆవాసంగా మారింది. ఇక్కడున్న గువ్వలకు ఎండతో ఇబ్బంది కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కిలోమీటర్పైగా ఉన్న వాకింగ్ ట్రాక్ను ఇసుక ట్రాక్గా మార్చారు. వేసవి తాపం నుంచి పక్షులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు చెట్లకు నీరు పెడుతూ పరిసరాల్లో నీళ్లు చల్లుతున్నారు. విహంగాల కోసం చెట్లకు గిన్నెలు ఏర్పాటు చేసి గింజలు, తాగునీరు అందిస్తున్నారు.
"ప్రతిరోజు పక్షులు, ఉడుతలకు గింజలు, తాగునీరు సరఫరా చేస్తున్నాం. చెట్లకు నీళ్లు పెడతాం. ఎండ వేడి నుంచి పక్షులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఇందులో భాగంగా పార్క్ను సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం. చెట్లను నాటి వాటిని సంరక్షిస్తాం. తద్వారా పక్షుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. అందరూ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలని కోరుతున్నాం." - కొరిటెపాడు పార్క్ వాకర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, గుంటూరు
నగరవాసులు సైతం ప్రకృతితో, పక్షులతో మమేకమయ్యేలా కృషి చేస్తున్నారు. పార్క్కి వచ్చేవారు పక్షులకు ధాన్యం తెచ్చేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. చెట్లకు పక్షి గూళ్లను ఏర్పాటు చేసి వాటి సంఖ్యను పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. చెట్లు- పిట్టలను సంరక్షిస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణకు తాము సైతం అంటూ సమాజానికి సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు.
కిచకిచలు వినిపించేలా - పిచ్చుకలను కాపాడేలా
Home For Birds: పక్షులకు గూళ్లు కట్టేవారున్నారు.. మీకు తెలుసా