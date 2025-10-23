ఆంధ్రాలో ముప్పై ఏళ్ల నాటి కేబుల్ బ్రిడ్జ్ - సినిమా షూటింగ్లకు ఫేమస్
పాతకోరింగ-కొత్తకోరింగ గ్రామాల మధ్య బంధాన్ని కలిపిన తీగల వంతెన - పర్యాటక ప్రాధాన్యం పెరుగుతోన్న కారణంగా ఆధునికీకరణ చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 3:25 PM IST
Koringa Cable Bridge in Kakinada District: కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలంలోని కొత్తకోరింగ, పాతకోరింగ గ్రామాలు ఆత్రేయ గోదావరికి రెండు వైపులా ఉన్నాయి. ఈ రెండు గ్రామాలను కలుపుతూ మధ్యలో ఆత్రేయ గోదావరి ప్రవహిస్తోంది. పాతకోరింగ గ్రామానికి వెళ్లాలంటే గ్రామస్థులు ఎప్పటినుంచో పడవపైనే ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. వర్షాకాలంలో నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహించినప్పుడు ఆ ప్రయాణం చాలా ప్రమాదకరంగా మారేది. తరచుగా ప్రజలు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడేవారు.
ప్రజల అవసరం కోసం: ఈ సమస్యలను గమనించిన నాయకులు గ్రామస్థుల కోరికను నెరవేర్చాలని నిర్ణయించారు. అప్పటి లోక్సభ స్పీకర్ జీఎంసీ బాలయోగి, మాజీ మంత్రి చిక్కాల రామచంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో 1995లో పంచాయతీరాజ్ నిధులతో ఆత్రేయ గోదావరి మీద తీగల వంతెన నిర్మించారు. ఆ కాలంలో ఇది ఒక సాహసోపేతమైన నిర్మాణం. గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇనుప తీగల ఆధారంగా నిర్మించిన వంతెనలు చాలా అరుదు.
తీగల వంతెన నిర్మాణంతో రెండు గ్రామాల మధ్య ఉన్న దూరం తగ్గిపోయింది. ఇక పడవ ప్రయాణం అవసరం లేకుండా ప్రజలు సులభంగా ఒక గ్రామం నుంచి మరొక గ్రామానికి వెళ్లగలిగారు. విద్యార్థులు పాఠశాలలకు, రైతులు తమ పొలాలకు, మహిళలు మార్కెట్లకు, ఉద్యోగులు కార్యాలయాలకు నిరభ్యంతరంగా వెళ్లే మార్గం లభించింది. గ్రామాల మధ్య అనుబంధం మరింత బలపడింది.
పర్యాటక ఆకర్షణగా వంతెన: కాలక్రమంలో ఈ వంతెన ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. వంతెనపై నడుస్తూ గోదావరి అలల సోయగాన్ని ఆస్వాదించడం ఒక ప్రత్యేక అనుభూతి. ఈ వంతెనను చూసి సందర్శకులు మంత్రముగ్ధులవుతారు. దీనిని చూడటానికి జిల్లా నలుమూలల నుంచి పర్యాటకులు వస్తుంటారు.
చాలా మంది యువత ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ ఈ వంతెన అందాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటారు. ఈ వంతెనపై పలు తెలుగు సినిమాల షూటింగ్లు కూడా జరిగాయి. సహజ సౌందర్యం, గోదావరి నీటి పరవళ్లు, వంతెన తీరు దర్శకులను ఆకర్షించాయి. సినిమాల చిత్రీకరణతో ఈ వంతెన పేరు మరింతగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
కాలానికి సవాల్ విసిరిన వంతెన: 1995లో నిర్మించిన ఈ వంతెన ఇప్పటికి ముప్పై ఏళ్ల చరిత్రను మోస్తోంది. వాతావరణ మార్పులు, వర్షాలు, వరదలు తట్టుకుని ఇప్పటికీ నిలిచిన ఈ వంతెన ప్రజల గర్వకారణంగా ఉంది. ఇది గ్రామాలకు మాత్రమే కాదు, ఆ ప్రాంతానికి గుర్తింపుగా మారింది. ఈ వంతెన పాత తరం వారి కృషిని, దూరదృష్టిని ప్రతిబింబిస్తోంది.
శిథిల స్థితికి చేరిన వంతెన: అయితే మూడు దశాబ్దాల కాలంలో వంతెనపై కాలం ప్రభావం పడింది. ఇనుప తీగలు తుప్పు పట్టాయి. వర్షాకాలంలో నీటి తాకిడితో కొన్ని భాగాలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుతం వంతెన కొంత శిథిల స్థితిలో ఉంది. అయినప్పటికీ ప్రజలు దానిపై రాకపోకలు సాగిస్తూన్నారు. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన ప్రజా ప్రతినిధులు వంతెనను పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించారు.
ఆధునికీకరణ చర్యలు ప్రారంభం: ప్రస్తుత అమలాపురం పార్లమెంట్ సభ్యుడు గంటి హరీష్మాథుర్, ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు (సుబ్బరాజు) ఈ వంతెన పునరుద్ధరణ పనులను ప్రారంభించారు. వంతెనను మరింత బలంగా, ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
కాలం గడుస్తూనే ఉంటుంది. కానీ కొన్ని నిర్మాణాలు శాశ్వత గుర్తింపుగా మిగిలిపోతాయి. ఈ తీగల వంతెన కూడా అలాంటిదే. ఇది ప్రజల కృషికి, ప్రకృతి సౌందర్యానికి ప్రతీక. మానవ నైపుణ్యానికి సాక్ష్యంగా నిలిచిన ఈ వంతెన గురించి “మాకూ ఉంది ఓ తీగల వంతెన” అంటూ గ్రామస్థులు గర్వంగా చెబుతారు.
కింద రోడ్డు-పైన కాలువ - ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం
అమరావతిలో కృష్ణా నదిపై ఐకానిక్ వంతెన - ఉత్తమ డిజైన్ కోసం ఓటింగ్