శిల్పకళా వేదికలో 'కొరియా కల్చర్ డే' వేడుకలు - ఆ దేశ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తామన్న భట్టి
హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో ‘కొరియా కల్చర్ డే–2026’ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కొరియా, తెలంగాణ సంస్కృతుల సమ్మేళనంగా కార్యక్రమం సాగింది. ఈ వేడుకల్లో భట్టి విక్రమార్క పాల్గొన్నారు.
Published : October 26, 2026 at 8:25 AM IST
Korea Culture Day 2026 in Hyderabad : కొరియా, తెలంగాణ సంస్కృతులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తూ హైదరాబాద్లో జరిగిన 'కె-హార్మొనీ ఫెస్టా' ఆకట్టుకుంది. కొరియన్ పాప్ మ్యూజిక్, ఉత్కంఠభరితమైన తైక్వాండో విన్యాసాలతో పాటు తెలంగాణ పేరిణి నృత్యాలు, జానపద డప్పు చప్పుళ్లు ఈ వేడుకకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఇరు దేశాల మధ్య సాంస్కృతిక మార్పిడులు, పరస్పర అవగాహన పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా ఈ వేడుక అట్టహాసంగా సాగింది.
హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదిక వేదికగా ‘కొరియా కల్చర్ డే–2026’ వేడుకలు యువత కేరింతల నడుమ అత్యంత సందడిగా జరిగాయి. కొరియన్ కల్చరల్ సెంటర్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వ సహకారంతో ‘కె-హార్మొనీ ఫెస్టా’ను నిర్వహించారు.
పాప్, హిప్హాప్ సంగీతం
కొరియాకు చెందిన తైక్వాండో ప్రదర్శన బృందం తమ యుద్ధ కళా విన్యాసాలు, వేగవంతమైన కిక్స్, అద్భుతమైన సమన్వయంతో ప్రేక్షకులను మైమరిపించింది. పాప్, హిప్హాప్ సంగీతంతో 'ఎన్టీఎక్స్' బృందం యువతను ఉర్రూతలూగించింది. అలాగే 'ఉల్సిగు' బృందం సంప్రదాయ కొరియన్ వాయిద్యాలతో చేసిన సంగీత ప్రదర్శన ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. అట్టి క్లాసిక్, ఆయునీ వయొలిన్ ప్రదర్శనలు ఈ వేడుకకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ఒకే వేదికపై కొరియా, తెలంగాణ కళాకారులు
వీటితో పాటు తెలంగాణకు చెందిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన పేరిణి నృత్యం, జానపద పాటలు, డప్పు విన్యాసాలు స్థానిక సాంస్కృతిక వైభవాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేశాయి. కొరియా, తెలంగాణ కళాకారులు ఒకే వేదికపై తమ సంప్రదాయాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా పరస్పర సాంస్కృతిక అవగాహనకు ఈ వేదిక బలమైన బాటలు వేసింది. వేడుకలకు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన యువత సందడి చేశారు.
పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా : ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క దక్షిణ కొరియా ఆర్థిక ప్రగతి నుంచి తెలంగాణ నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయన్నారు. పరిశ్రమలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధనా సంస్థలు, స్టార్టప్ల మధ్య సహకారం పెరగాలని ఆకాంక్షించారు. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, లైఫ్ సైన్సెస్, పునరుత్పాదక ఇంధనం తదితర రంగాల్లో దక్షిణ కొరియా సంస్థలతో కలిసి పని చేసేందుకు విస్తృత అవకాశాలున్నాయని మంత్రి చెప్పారు. పర్యాటక రంగంలో ఐదేళ్లలో రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు.
"తెలంగాణలో చార్మినార్, గోల్కొండ కోటల నుంచి యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశమైన రామప్ప దేవాలయం వరకు అనేక అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. మా ప్రభుత్వ పర్యాటక విధానం 2025-2030 నాటికి సుమారు రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, అదనంగా 3 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు, ఆతిథ్యం, ఫిల్మ్ టూరిజం, వెల్నెస్ టూరిజం, సాంస్కృతిక అనుభవాలను అభివృద్ధి చేయడంలో కొరియన్ల భాగస్వామ్యాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాం." - భట్టి విక్రమార్క, తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి