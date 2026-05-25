పర్యాటకుల కోసం కొండవీడులో నైట్ టెంట్ క్యాంపింగ్
పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతినిస్తున్న కొండవీడు నైట్ టెంట్ క్యాంపింగ్ - ట్రెక్కింగ్, బోటింగ్ చేస్తున్న పర్యాటక ప్రియులు -నైట్ క్యాంపింగ్ మరిచిపోలేని అనుభవాలంటున్న సందర్శకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 10:02 AM IST
Kondaveedu Night Tent Campingneed To Explore: చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు, పరవశింపజేసే పచ్చటి అందాలు. కొండలను కలుపుతూ చుట్టూ కోటగోడలు. రెడ్డి రాజుల పాలనా వైభవానికి సజీవ సాక్ష్యమైన కొండవీడు కోటపై నైట్ టెంట్ క్యాంపింగ్ పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి పంచుతోంది. మరోవైపు ట్రెక్కింగ్. బోటింగ్ చేస్తూ అందమైన ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరుతూ మరో ప్రపంచంలో విహరిస్తున్నారు.
నిర్వాహకుల ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు: పల్నాడు జిల్లాలోని చారిత్రాత్మక కొండవీడు కోట పర్యాటక ప్రియుల నయా డెస్టినేషన్గా మారింది. అటవీ, పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో కోటపై నిర్వహిస్తున్న నైట్ టెంట్ క్యాంపింగ్కు చక్కటి స్పందన వస్తోంది. ఏప్రిల్ 11 నుంచి ప్రారంభమైన టెంట్ క్యాంపింగ్ను సాహస యాత్రికులు, పర్యాటకులు ఎంతగానో ఆస్వాదిస్తున్నారు. కోటకు వచ్చిన పర్యాటకులకు సౌకర్యవంతమైన టెంట్లను నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాటితో పాటు 44 బురుజులు, 32 ప్రాకారాలపై ట్రెక్కింగ్, చెరువుల్లో బోటింగ్ మరింతగా ఆకట్టుకుంటోంది. క్యాంపింగ్లో మ్యూజికల్ నైట్, క్యాంప్ ఫైర్ కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఆట, పాటలతో సందడి చేస్తూ పర్యాటకులు మరిచిపోలేని అనుభవాలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు.
మరిచిపోలేని అనుభవాలంటున్న సందర్శకులు: కొండవీడు కోటపై నైట్ టెంట్ క్యాంపింగ్ అద్భుతమైన అనుభవంగా పర్యాటకులు భావిస్తున్నారు. క్యాంపింగ్లో ప్యాకేజీ ధరలలో స్నాక్స్, డిన్నర్, బ్రేక్ఫాస్ట్ వంటి సౌకర్యాలు అందిస్తున్నారు. ట్రెక్కింగ్, అడ్వెంచర్ రాక్ క్లైంబింగ్, రాపెల్లింగ్, బోటింగ్, కయాకింగ్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని సందర్శకులు చెబుతున్నారు. ఏపీలో పర్యాటక ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడా నైట్ టెంట్ క్యాంపింగ్ అందుబాటులో లేదు. కొండవీడు కోటపై వినూత్న కార్యక్రమం అందుబాటులోకి రావడంతో పర్యాటకులు పెద్ద సంఖ్యల్లో వస్తున్నారు.
పర్యాటకులకు వివిధ ప్యాకేజీలు : ఈ నైట్ క్యాంపింగ్ను అటవీశాఖ అధికారులు ఒక ప్రైవేటు సంస్థ సహకారంతో నిర్వహిస్తున్నారు. క్యాంపింగ్లో ప్యాకేజీ ధరలలో స్నాక్స్, డిన్నర్, బ్రేక్ఫాస్ట్ వంటి సౌకర్యాలు అందిస్తారు. పెద్దలకు ప్యాకేజీ ధర రూ. 2,000గా ఫిక్స్ చేశారు. ఇక 8 ఏళ్లు లోపు పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా రూ. 1,000 చొప్పున ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి.
ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకర్షిస్తాయి : అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో హరిత రిసార్ట్స్ ఏర్పాట్లతో పర్యాటకులకు మరింత ఆకర్షణీయమైన వాతావరణం కల్పించనున్నారు. దీంతో కొండవీడు కోట, నాగార్జునసాగర్, మాచర్ల వంటి ప్రదేశాలు పర్యాటక రంగంలో పెద్దగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నాయి. ఈ పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయిన తర్వాత, ఈ ప్రాంతాలు ప్రత్యేక పర్యాటక కేంద్రాలుగా మారి, దేశీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయని ఆశిస్తున్నారు.
ఈ విధంగా, కొండవీడు కోటపై మొదటిసారిగా ప్రారంభమవుతున్న నైట్ టెంట్స్ క్యాంపింగ్ పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతులను అందించి, పర్యాటక రంగంలో కొత్త దారులు తీసుకువస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఈ కొత్త ప్రయాణం కొండవీడు ప్రాంతాన్ని పర్యాటకుల మన్నన పొందే ప్రముఖ ప్రదేశంగా మార్చేందుకు దోహదపడుతుంది.
మరింత అభివృద్ధికి యత్నాలు : కొండవీడు కోటలో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 7, 8 తేదీలలో జరిగిన కొండవీడు ఫెస్ట్ చాలా విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ ఫెస్ట్ విజయవంతం కావడంతో, పర్యాటక ప్రాంతాన్ని మరింత అభివృద్ధి పరచడానికి పలు కొత్త అభివృద్ధి పనులు త్వరగా చేపట్టాలని ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు, కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా కఠిన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం రూ. 110 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి ప్రతిపాదనలు కేంద్రానికి పంపించారు.
