ETV Bharat / state

పర్యటక ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్​ - కొండవీడు కోటపై నైట్​ క్యాంపింగ్​

కొండవీడులో ప్రారంభం కానున్న నైట్​ క్యాంపింగ్​- స్టేతో పాటు మరిన్ని కార్యక్రమాలు - మరింత అభివృద్ధికి పలు ప్రయత్నాలు - అందుబాటులోకి రానున్న వివిధ ప్యాకేజీలు

Kondaveedu Tourism Night Camping
Kondaveedu Tourism Night Camping (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kondaveedu Tourism Night Camping : పర్యాటక ప్రియుల కోసం అటవీ, పర్యాటక శాఖలు ఒక మంచి వార్తను అందించాయి. గుంటూరుకు అతి సమీపంలో పల్నాడు జిల్లాలోని కొండవీడు కోటపై ఎన్నో కాలాలుగా ఎదురుచూస్తున్న నైట్ టెంట్స్ క్యాంపింగ్​కు అనుమతులు వచ్చినట్లు అధికారులు గురువారం వెల్లడించారు. ఈ ప్రత్యేకమైన టెంట్ క్యాంపింగ్​ సేవలు ఈ నెల 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఎవరికైనా నైట్​ క్యాంపింగ్​పై ఆసక్తి ఉంటే సాయంత్రం 5 గంటలకు కొండవీడు కోటకు చేరుకోవాలి. అక్కడ సౌకర్యవంతమైన టెంట్లలో రాత్రి బస ఏర్పాటు చేస్తారు నిర్వాహకులు.

క్యాంపింగ్​తో పాటు మరిన్ని కార్యక్రమాలు : ఈ క్యాంపింగ్​లో పర్యాటకులకు ప్రత్యేకమైన అనుభవాలు అందించనున్నారు. మ్యూజికల్ నైట్, క్యాంప్ ఫైర్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఇవి రాత్రి పర్యాటకులను బోర్​ ఫీల్​ అవ్వకుండా చేస్తాయి. రాత్రి గడిపిన తర్వాత, ప్రొఫెషనల్ గైడ్లు పర్యాటకులను సూర్యోదయం అందాలను ఆస్వాదించేందుకు తీసుకెళ్తారు. అంతేకాకుండా పర్యాటకులు ట్రెక్కింగ్, అడ్వెంచర్ ఫాలోవర్స్ బోటింగ్, కయాకింగ్ వంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవచ్చు.

పర్యాటకులకు వివిధ ప్యాకేజీలు : ఈ నైట్ క్యాంపింగ్​ను అటవీశాఖ అధికారులు ఒక ప్రైవేటు సంస్థ సహకారంతో నిర్వహిస్తున్నారు. క్యాంపింగ్​లో ప్యాకేజీ ధరలలో స్నాక్స్, డిన్నర్, బ్రేక్‌ఫాస్ట్ వంటి సౌకర్యాలు అందిస్తారు. పెద్దలకు ప్యాకేజీ ధర రూ. 2,000గా ఫిక్స్​ చేశారు. ఇక 8 ఏళ్లు లోపు పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా రూ. 1,000 చొప్పున ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి.

జోరుగా సాగుతున్న జిప్​లైన్​ పనులు : జిల్లాలో పలు పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఎక్కడా నైట్ క్యాంపింగ్​ నిర్వహించలేదు. ఆ దిశగా తొలిసారిగా కొండవీడు కోటపై ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇక నాగార్జునసాగర్ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. అవి పూర్తైన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో కూడా నైట్ క్యాంపింగ్​లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు త్వరగా పూర్తి చేస్తున్నారు. మాచర్లలో ఉన్న ఎత్తిపోతల జలపాతం వద్ద జిప్ లైన్ పనులు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. అక్కడ కూడా టెంట్ క్యాంపింగ్​ను ప్రారంభించేందుకు జిల్లా అధికారులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

మరింత అభివృద్ధికి యత్నాలు : కొండవీడు కోటలో ఇటీవల ఫిబ్రవరి 7, 8 తేదీలలో జరిగిన కొండవీడు ఫెస్ట్ చాలా విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ ఫెస్ట్ విజయవంతం కావడంతో, పర్యాటక ప్రాంతాన్ని మరింత అభివృద్ధి పరచడానికి పలు కొత్త అభివృద్ధి పనులు త్వరగా చేపట్టాలని ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు, కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా కఠిన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం రూ. 110 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి ప్రతిపాదనలు కేంద్రానికి పంపించారు.

ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకర్షిస్తాయి : ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో హరిత రిసార్ట్స్ ఏర్పాట్లతో పర్యాటకులకు మరింత ఆకర్షణీయమైన వాతావరణం కల్పించనున్నారు. దీంతో కొండవీడు కోట, నాగార్జునసాగర్, మాచర్ల వంటి ప్రదేశాలు పర్యాటక రంగంలో పెద్దగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నాయి. ఈ పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయిన తర్వాత, ఈ ప్రాంతాలు ప్రత్యేక పర్యాటక కేంద్రాలుగా మారి, దేశీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయని ఆశిస్తున్నారు.

ఈ విధంగా, కొండవీడు కోటపై మొదటిసారిగా ప్రారంభమవుతున్న నైట్ టెంట్స్ క్యాంపింగ్​ పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతులను అందించి, పర్యాటక రంగంలో కొత్త దారులు తీసుకువస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఈ కొత్త ప్రయాణం కొండవీడు ప్రాంతాన్ని పర్యాటకుల మన్నన పొందే ప్రముఖ ప్రదేశంగా మార్చేందుకు దోహదపడుతుంది.

TAGGED:

KONDAVEEDU TOURISM IN PROGRESS
KONDAVEEDU NIGHT CAMPING
KONDAVEEDU SUNRISE POINT
కొండవీడు పర్యాటక ప్రాంతం
KONDAVEEDU TOURISM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.