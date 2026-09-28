గుండెను 30 నిమిషాలు ఆపి అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసిన కిమ్స్ వైద్యులు - మరుసటి రోజే మాట్లాడిన మహిళ
కిమ్స్ కొండాపూర్ వైద్యులు మరో అరుదైన ఘనత సాధించారు. గుండెలోని అయోర్టా ప్రధాన రక్తనాళంలో చీలికకు విజయవంతంగా చికిత్స చేశారు. 30 నిమిషాల పాటు పల్స్, రక్తపోటు, రక్తప్రసరణ నిలిపివేసి సర్జరీ నిర్వహించారు.
Published : September 28, 2026 at 5:27 PM IST
Heart Surgery in KIMS : కిమ్స్ కొండాపూర్ వైద్యులు హార్ట్ సర్జరీలో మరో అరుదైన, అత్యంత సంక్లిష్టమైన సర్జరీని విజయవంతంగా నిర్వహించి తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. గుండెకు రక్తం సరఫరా చేసే ప్రధాన రక్తనాళమైన అయోర్టాలో ఏర్పడిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన చీలిక (అక్యూట్ అయోర్టా డిసెక్షన్)కు వైద్యులు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను చికిత్సనందించిన చీఫ్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్, మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్, రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ నిసర్గ వెల్లడించారు.
10 గంటల పాటు చికిత్స
మెదక్ జిల్లాకు చెందిన 64 ఏళ్ల రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలికి పదేళ్లుగా అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారు. దీంతో ఆ మహిళకు ఈ నెల 17న తెల్లవారుజామున అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన ఛాతినొప్పి వచ్చింది. నొప్పి వీపు వరకు వ్యాపించడంతో పాటు చెమటలు, వాంతులు వచ్చాయి. తొలుత స్థానిక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందినా నొప్పి తగ్గకపోవడంతో కొంపల్లిలో మరో ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ పరిశీలించిన గుండె వైద్య నిపుణులు సీటీ స్కాన్ ద్వారా అయోర్టాలో తీవ్రమైన చీలిక ఉన్నట్లు గుర్తించారు. చీలిక గుండె నుంచి బయలుదేరే అయోర్టా నుంచి దాని ప్రధాన శాఖ రక్తనాళాలకు కూడా విస్తరించినట్లు నిర్ధారించారు. పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉండటంతో వెంటనే ఆమెను కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కొండాపూర్కు తరలించారు. చీఫ్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవి కుమార్ అలూరి, చీఫ్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్, మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్, రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ నిసర్గ నేతృత్వంలోని వైద్య బృందం పరిస్థితిని సమగ్రంగా అంచనా వేసి అత్యవసర శస్త్రచికిత్సకు సిద్ధమైంది.
సర్జరీలో భాగంగా దెబ్బతిన్న అయోర్టా భాగాన్ని తొలగించి, ప్రత్యేకమైన జెలటిన్-సీల్డ్ పాలిస్టర్ వాస్క్యులర్ గ్రాఫ్ట్తో అయోర్టాను పునర్నిర్మించారు. మెదడుకు రక్తాన్ని అందించే ఇన్నామినేట్ ఆర్టరీని పునఃఅనుసంధానం చేయడంతో పాటు ఎడమ కామన్ క్యారోటిడ్ ఆర్టరీని కూడా తిరిగి అమర్చారు. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం సుమారు 10 గంటల పాటు కొనసాగింది.
మరుసటి రోజే మాట్లాడిన మహిళ
అయోర్టా ఆర్చ్ను పునర్నిర్మించే కీలక దశలో తల చుట్టూ ఐస్ ప్యాకులు అమర్చి మెదడుకు మరింత భద్రత కల్పిస్తూ శరీర ఉష్ణోగ్రతను 18 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్కు తగ్గించామని డాక్టర్ నిసర్గ తెలిపారు. దీనివల్ల కణాల జీవక్రియ వేగం చాలా వరకు మందగిస్తుందని, అనంతరం గుండెను అరగంట పాటు ఆపి, బైపాస్ యంత్రాన్ని నిలిపేసి సుమారు 30 నిమిషాల పాటు శరీరంలో పల్స్, రక్తపోటు, సాధారణ రక్తప్రసరణ లేకుండా నియంత్రిత పరిస్థితుల్లో అయోర్టా ఆర్చ్ పునర్నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశామని పేర్కొన్నారు. శస్త్రచికిత్స పూర్తయిన అనంతరం రక్తప్రసరణను క్రమంగా పునరుద్ధరించి, శరీర ఉష్ణోగ్రతను మెల్లగా సాధారణ స్థాయికి తీసుకొచ్చామని తెలిపారు. దీంతో గుండె తిరిగి పనిచేయడం ప్రారంభించింది. శస్త్రచికిత్స అనంతరం రోగిని ఐసీయూకు తరలించామని, కొన్ని గంటల్లోనే వెంటిలేటర్ నుంచి తొలగించామని, మరుసటి రోజే ఆమె స్పష్టంగా మాట్లాడగలిగారని డాక్టర్ నిసర్గ తెలిపారు.
"అయోర్టా ఆర్చ్ శస్త్రచికిత్సల్లో అత్యంత కీలకమైన దశలో రక్తప్రసరణను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి ఉంటుంది. శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడం ద్వారా మెదడు, ఇతర అవయవాల జీవక్రియను తగ్గింస్తాం. ఆ సమయంలో అయోర్టా దెబ్బతిన్న భాగాన్ని తొలగించి, ఆర్చ్ను పునర్నిర్మించాలి. శస్త్రచికిత్స పూర్తయ్యాక రక్తప్రసరణను పునరుద్ధరించి, గుండెను తిరిగి పనిచేయిస్తాం. ప్రతి క్షణం ఎంతో కీలకం"- డాక్టర్ నిసర్గ, చీఫ్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్, మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్, రోబోటిక్ సర్జన్
అయోర్టా గోడలోని పొరలు విడిపోవడం వల్ల రక్తం వాటి మధ్యకు ప్రవేశించి చీలికను మరింత విస్తరించే పరిస్థితినే అయోర్టా డిసెక్షన్ అంటారు. ఇది ప్రాణాపాయ అత్యవసర పరిస్థితి. అకస్మాత్తుగా వచ్చే తీవ్రమైన ఛాతి లేదా వీపు నొప్పిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం పొందాలని వైద్యులు సూచించారు. అయోర్టా ఆర్చ్ను పునర్నిర్మించామన్నారు.
"ఇలాంటి అత్యంత సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స ఒక్కరి కృషితో సాధ్యం కాదు. కార్డియాక్ అనస్థీషియాలజిస్టులు, పెర్ఫ్యూషనిస్టులు, సర్జికల్ నర్సులు, ఐసీయూ సిబ్బంది సమన్వయంతోనే ఇది విజయవంతమైంది. మొత్తం బృందం అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో పనిచేసింది" - డాక్టర్ నిసర్గ, చీఫ్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్, మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్, రోబోటిక్ సర్జన్
ఈ శస్త్రచికిత్సలో చీఫ్ కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ నిసర్గ, సీనియర్ కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ సమీర్ చౌహాన్, కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ వినీత్ పాల్గొన్నారు. కార్డియాక్ అనస్థీషియాలజిస్టులు డాక్టర్ గొరింత, డాక్టర్ భవాని, సీనియర్ సర్జికల్ అసిస్టెంట్ మిస్టర్ మనోహ్, సీనియర్ క్లినికల్ పెర్ఫ్యూషనిస్టులు మిస్టర్ జగన్ మోహన్, మిస్టర్ దయాకర్ స్వామి, జూనియర్ పెర్ఫ్యూషనిస్టులు మిస్టర్ అభిషేక్, మిస్ మౌనిక సమన్వయంతో శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైంది.
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