కొండపల్లి బొమ్మల ఉనికి ఈ తెల్లపొనికి - కళాకృతులకు తీవ్రంగా కలప కొరత

గతంలోనే కలెక్టర్ల సమావేశంలో ఆదేశాలు జారీ చేసిన సీఎం - కళాకారులు చెప్తున్నా స్పందన కరవు - దొంగచాటుగా తెచ్చి అధిక ధరకు

Wood Shortage For Making Kondapalli Dolls
Wood Shortage For Making Kondapalli Dolls (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 9:27 AM IST

3 Min Read
Wood Shortage For Making Kondapalli Dolls: శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన కొండపల్లి బొమ్మల పేరు వినగానే వాటి తీరు తెన్నులు కళ్లముందు కనిపిస్తాయి. అద్భుతమైన ఆకృతులతో అందరిని ఆకర్షిస్తాయి. తెలుగునాట బొమ్మల కొలువంతా ఈ కొండపల్లి బొమ్మలతోనే నిండి ఉంటుంది. చూడగానే ఇట్టే కొనేయాలి అనిపించే ఈ బొమ్మలు నేటికీ పర్యాటకులు మధురానుభూతి పొందేలా చేస్తున్నాయి.

'మన సంస్కృతి, సంప్రదాయంలో భాగమైన ఈ కొండపల్లి బొమ్మల తయారీకీ కలప కొరత ఏర్పడుతోంది. ఈ కలను, కళాకారులను కాపాడుకోవాలి. బొమ్మల తయారీకి అవసరమైన కలపను అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో అందించే ఏర్పాటు చేయండి' అని గత సెప్టెంబరులో కలెక్టర్ల సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సీఎం ఆదేశించినా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలం అయ్యారు.

తెల్లపొనికి మొక్కల కోసం నర్సరీ: ముఖ్యమంత్రి ఈ విషయంపై ఆదేశాలు జారీ చేసి ఇప్పటికి మూడు నెలలు గడుస్తున్నాయి. అయినా ఒక్క అడుగూ ముందుకు పడలేదు. అటవీశాఖ అధికారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రావట్లేదు. అందుబాటులో ఉన్న కలపను కళాకారులకు ఇవ్వకుండా దానికి బదులుగా తెల్లపొనికి కర్ర కోసం మొక్కలను పెంచుతామని, నర్సరీ ఏర్పాటు చేస్తామంటూ అటవీ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

అప్పటివరకూ బొమ్మల తయారీని ఆపేయాలా?: అటవీశాఖ అధికారులు చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఆ తెల్లపొనికి చెట్ల కోసం నర్సరీని ఏర్పాటు చేస్తే అవి పెరిగి పెద్దవవ్వడానికి కనీసం పదేళ్లు పడుతుంది. అప్పటివరకూ బొమ్మల తయారీని ఆపేయాలా? అంటూ కళాకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లిన కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ: కొండపల్లి బొమ్మల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే తెల్లపొనికి చెట్ల కలప కొరత ఏటేటా తీవ్రమైపోతోంది. కొండపల్లి కళాకారులు ఈ సమస్య గురించి ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. గత కలెక్టర్ల సమావేశంలోనూ దీనిపై చర్చ జరిపారు. చెక్క కొరత ఏర్పడుతున్నందు వల్ల ఎక్కడెక్కడి నుంచో కొనుగోలు చేస్తున్నారని, దీంతో కలపకు అధిక ధర పడుతోందని, కళ మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లే అవకాశాలు ఉన్నాయని కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. తెల్ల పొనికి చెక్కను సరిపడా అందించడంతో మరింత ఎక్కువగా బొమ్మలు ,నూతన ఆకృతులలో తయారు చేస్తారన్నారు. దీనికి ముఖ్యమంత్రి స్పందించి చెక్కను అందించాలంటూ అటవీశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.

కళాకారులు చెప్తున్నా స్పందన కరవు: ఇప్పటివరకు తెల్లపొనికి చెట్లు కొండపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో దొరికేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ చెట్లు పూర్తిగా అయిపోయాయి. దగ్గర్లో ఉన్న ఏ. కొండూరు ప్రాంతంలో ఈ చెట్లు ఉన్నాయి. కానీ వాటిని తెచ్చేందుకు అటవీ అధికారుల నుంచి అనుమతి లేదు. మీరే వాటిని తీసుకొచ్చి ఇస్తే మేము వాటిని కొనుగోలు చేసుకుంటామంటూ కళాకారులు చెబుతున్నప్పటికి వారి నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదు.

భవిష్యత్తు అవసరాలకు ఉపయోగం: నల్లమల అడవుల్లో కూడా తెల్లపొనికి విస్తారంగా ఉంది.అక్కడి నుంచైనా తీసుకొచ్చి అందించే ఏర్పాటు చేయాలి. మొక్కలు వేస్తాం, పెంచి పెద్ద చేస్తామంటే అవి భవిష్యత్తు అవసరాలకు పనికొస్తాయి. ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉన్న పెద్ద వృక్షాల కొమ్మలనైనా కొట్టి తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలని కళాకారులు వేడుకుంటున్నారు.

దొంగచాటుగా రవాణా: తెల్లపొనికి కలప మెత్తగా, తేలికగా ఉంటుంది. ఆకృతులు చేయడానికి అనువుగా, ఎన్నో ఏళ్లు మన్నికగా ఉంటుంది. అందుకే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కళాకారులు ఈ కర్రలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని కొంతమంది ఆ కలపను దొంగచాటుగా తెచ్చి భారీ ధరకు అమ్ముతున్నారు.

