ఘనంగా కోదండరాముని బ్రహ్మోత్సవాలు - మోహిని అలంకారంలో జగన్మోహనుడు
వైభవంగా శ్రీ కోదండరామస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు - 5వ రోజు మోహినీ అలంకారంలో జగన్మోహనుడిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన స్వామివారు - కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ కోలాహలంగా వాహనసేవ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 12:35 PM IST
Kondanda Ramayya Bramhosthavam 2026 in Vontimitta at Kadapa District : వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా మొదలుపెట్టిన వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో మార్చి 26న అంకురార్పణతో ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు ఏప్రిల్ 5 వరకు వైభవంగా జరగనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు 5వ రోజు ఉదయం మోహినీ అలంకారంలో రాములవారు జగన్మోహనాకారుడిగా దర్శనమిచ్చారు.
మోహినీ అలంకారంలో జగన్మోహనుడు: ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా 5వ రోజు ఉదయం మోహినీ అలంకారంలో రాములవారు జగన్మోహనాకారుడిగా దర్శనమిచ్చారు. ఉదయం 7.30 గంటలకు స్వామివారి ఊరేగింపు వైభవంగా ప్రారంభమైంది. కేరళ డ్రమ్స్, కోలాటాలు, భక్తజన బృందాలు చెక్క భజనలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఊరేగింపు కోలాహలంగా జరిగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూరహారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. వాహన సేవలో ఆలయ డిప్యూటీ ప్రశాంతి, సూపరింటెండెంట్ శ్రీ హనుమంతయ్య, ఆలయ అర్చకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మోహినీ అవతార వృత్తాంతం భాగవతంలో రమణీయంగా వర్ణించారు. దేవతలు, రాక్షసులు అమృతం కోసం క్షీరసాగరాన్ని మధిస్తారు. చివరికి వారు కోరుకున్న అమృతం లభిస్తుంది. దాన్ని పంచుకోవడంలో కలహం ఏర్పడుతుంది. ఆ కలహాన్ని నివారించి, దేవతలకు అమృతాన్ని పంచేందుకు శ్రీహరి మోహినీ రూపంలో కోదండరాముడు సాక్షాత్కరిస్తాడు. తనకు భక్తులు కాని వారు ఆ మాయలో ఉంటారనీ తనకు ప్రసన్నులైనవారు మాయను సులభంగా దాటగలరనీ ఈ మోహినీ రూపంలో రాములవారు ప్రకటిస్తారని స్థల పురాణం చెబుతోంది.
హనుమంత వాహనంపై సీతారామలక్ష్మణులు: కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా 4వ రోజు హనుమంత వాహన సేవ నిర్వహించారు. శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులు ప్రియభక్తుడైన హనుమంత వాహనాన్ని అధిరోహించి పురవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. కేరళ డ్రమ్స్, కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి వాహనసేవ కోలాహలంగా జరిగింది. భక్తులు స్వామివారికి కర్పూరహారతులు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
త్రేతాయుగంలో రామభక్తునిగా, భగవద్భక్తులలో అగ్రగణ్యుడుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన వారు హనుమంతుడు. రాముడు భక్తాగ్రగణ్యుడైన హనుమంతుడుకు ఆత్మతత్వాన్ని బోధించినట్లు ప్రాచీన వాఙ్మయం ద్వారా తెలుస్తోంది. హనుమంతుడు తనను సేవించే భక్తులకు ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదిస్తున్నారు. దాసభక్తికి ప్రతీకగా స్వామివారు హనుమంత వాహనంపై ఊరేగుతున్నారు. వాహన సేవలో టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు, ఆలయ అర్చకులు విశేష సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు.
రేపే రాములోరి కల్యాణం: రేపు ఒంటిమిట్టలో సీతారాముల కల్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. ఈ కల్యాణోత్సవానికి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దంపతులు హాజరుకానున్నారు. ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలను సమర్పించనున్నారు.
కల్యాణోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణం, పురవీధులు రంగురంగుల దీపాలతో అలంకరించారు. ఒంటిమిట్టలోని శాశ్వత కల్యాణ వేదికలో లక్షమంది భక్తులు పాల్గొనున్నారు. రాములోరి కల్యాణాన్ని వీక్షించేందుకు టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
