'నేను అలా మాట్లాడాల్సింది కాదు' - కేటీఆర్పై వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యల పట్ల కొండా సురేఖ వివరణ
కేటీఆర్పై గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై కొండా సురేఖ తాజాగా వివరణ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టారు.
Published : October 29, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:32 PM IST
Konda Surekha Post on KTR Issue : కేటీఆర్పై గతంలో కొండా సురేఖ మంత్రి హోదాలో చేసిన వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యల పట్ల ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టారు. కేటీఆర్పై ఉద్దేశపూర్వకంగా వ్యాఖ్యలు చేయలేదని, రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించే క్రమంలో ఆ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలిపారు. నాడు కొన్ని నిరాధార వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాల్సిందన్న సురేఖ, కేటీఆర్ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించాలనే దురుద్దేశం తనకు లేదన్నారు. తన వ్యాఖ్యలు కేటీఆర్, ఆయన కుటుంబసభ్యులను నొప్పించి ఉంటే చింతిస్తున్నానని తెలిపారు. కేటీఆర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS గారిపై గతంలో నేను చేసిన కొన్ని వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యల పట్ల వివరణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించే క్రమంలో ఆ విధంగా మాట్లాడానే తప్ప ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదు. ఆనాడు నేను చేసిన కొన్ని నిరాధారమైన వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండవలసింది. కేటీఆర్ గారిని లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులను బాధపెట్టాలని గానీ, వారి ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించాలనే దురుద్దేశం గాని నాకు ఎంతమాత్రం లేవు. నా వ్యాఖ్యలు వారిని గానీ, వారి కుటుంబ సభ్యులను గానీ నొప్పించి ఉంటే అందుకు చింతిస్తూ, ఆ వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను.— Konda Surekha (@iamkondasurekha) October 29, 2026
"బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్పై గతంలో నేను చేసిన కొన్ని వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యల పట్ల వివరణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించే క్రమంలో ఆ విధంగా మాట్లాడానే తప్ప ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదు. ఆనాడు నేను చేసిన కొన్ని నిరాధారమైన వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాల్సింది. కేటీఆర్ లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులను బాధపెట్టాలని గానీ, వారి ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించాలనే దురుద్దేశం గానీ నాకు ఎంతమాత్రం లేవు. నా వ్యాఖ్యలు వారిని గానీ, వారి కుటుంబ సభ్యులను గానీ నొప్పించి ఉంటే అందుకు చింతిస్తూ, ఆ వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను" - కొండా సురేఖ, మాజీ మంత్రి
అసలు కొండా సురేఖ కేటీఆర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలేంటి?
మంత్రి కొండా సురేఖ 2024 అక్టోబర్లో కేటీఆర్పై పలు వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కేటీఆర్ అనేక మంది సినిమా హీరోయిన్ల జీవితాలతో ఆడుకున్నారని, సమంత-నాగ చైతన్య విడిపోడానికి కారణం కేటీఆరేనని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కేటీఆర్ గతంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా అందరినీ ఇబ్బందులకు గురి చేసినట్లు తెలిపారు. కేటీఆర్ వల్లే కొంతమంది హీరోయిన్స్ తొందరగా పెళ్లిళ్లు చేసుకుని సినిమాలు విడిచి వెళ్లిపోయారని ఆరోపించారు. కేటీఆర్ మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడి, వారిని కూడా అందులోకి దించి రేవ్ పార్టీలు పెట్టారని విమర్శించారు. బ్లాక్ మెయిల్ చేసి అన్యాయంగా వాళ్ల జీవితాలతో ఆడుకున్నారని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై తాజాగా వివరణ ఇస్తూ ట్వీట్ చేశారు.
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