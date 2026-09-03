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కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్‌ చేయండి - గవర్నర్​కు సీఎం రేవంత్ లేఖ

తక్షణం కొండా సురేఖను బర్తరఫ్‌ చేయాలంటూ లేఖ పంపిన సీఎం - రాజీనామాకు కొండా సురేఖ ససేమిరా అనడంతో బర్తరఫ్ నిర్ణయం - ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా చిన్నారెడ్డి కూడా తొలగింపు

KONDA SUREKHA
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 1:11 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 2:50 PM IST

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Konda Surekha Political Issue : కొండా సురేఖ బర్తరఫ్‌ లేఖను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి గవర్నర్‌కు పంపారు. దీంతో మంత్రి కొండా సురేఖను కేబినెట్ నుంచి తొలగించడం ఖారారైంది. అంతకుముందు కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించేందుకు ఏఐసీసీ క్లియరెన్స్‌ ఇచ్చింది. దీంతో తక్షణమే కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్‌ చేయాలంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గవర్నర్​కు పంపిన లేఖలో స్పష్టం చేశారు. ఆ లేఖకు గవర్నర్‌ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఆమోదం తెలిపితే కొండా సురేఖ మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్‌ కానున్నారు. దీంతో ఆమె సాధారణ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగాల్సి ఉంటుంది. కొండా సురేఖను మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కోరినా అందుకు ఆమె నిరాకరించింది. దీంతో బర్తరఫ్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి లేఖ రాశారు. దీంతో దిల్లీలో 2 రోజుల పాటు జరిగిన నాటకీయ పరిణామాలకు తెరపడినట్లైంది.

ముగ్గురు మహిళలకు ప్రాధాన్యం : ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా చిన్నారెడ్డిని తొలగిస్తున్నట్లు సీఎస్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆయన స్థానంలో ప్రస్తుత మహిళా కమిషన్ ఛైర్​పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మిని నియమించారు. మహిళా కమిషన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌గా నేరెళ్ల శారద, కాకతీయ అర్బన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌గా జి.సుధారాణి నియామకం అయ్యారు.

Last Updated : September 3, 2026 at 2:50 PM IST

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KONDA SUREKHA
CONGRESS INTERNAL CONFLICTS
కొండా సురేఖ మంత్రి పదవి
KONDA SUREKHA

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