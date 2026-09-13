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రేవంతన్న మాస్​ లీడర్ - మంత్రి పదవి పోయిందని ఇంట్లో కూర్చోను: కొండా సురేఖ

వరంగల్​లో కార్యకర్తల భేటీలో కొండా సురేఖ దంపతులు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొండా సురేఖను సారీ చెప్పమన్నారని, కానీ అందుకు ఆమె అంగీకరించలేదన్నారు. కాంగ్రెస్​లోనే ఉంటామని, రాహుల్‌గాంధీని ప్రధానిగా చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు.

Konda Surekha
కార్యకర్తల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న కొండా సురేఖ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 2:26 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 2:53 PM IST

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Konda Sureka Speaks After Dropped From Telangana Cabinet : మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ తర్వాత, వరంగల్​లో తొలిసారి కొండా సురేఖ, కొండా మురళి కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్​రెడ్డి లాంటి మాస్‌ లీడర్‌ కాంగ్రెస్‌కు అవసరమని చెప్పిన మెుదటి వ్యక్తిని తానేనని కొండా సురేఖ తెలిపారు. రేవంత్‌రెడ్డి రైతుల కోసం పాదయాత్ర చేశారని, అదృష్టవశాత్తు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిందని, తనకు మంత్రి పదవి వచ్చిందన్నారు. ఎలాంటి తప్పులు చేయకుండా మంత్రి బాధ్యతలు నిర్వర్తించానన్నారు.

అల్లర్లు చేద్దామంటే వద్దన్నాను

మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించినందుకు బాధ లేదని, కానీ అకారణంగా పదవి నుంచి తొలగించారని బాధ ఉందని కొండా సురేఖ అన్నారు. మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించిన అనంతరం అల్లర్లు చేయాలని కొందరు ఫోన్​ చేశారని కొండా సురేఖ వెల్లడించారు. కానీ తాను వారిని వారించానని వివరించారు. అధిష్ఠానం నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలని కార్యకర్తలకు చెప్పానని, అండగా ఉన్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలని చెప్పారు.

మంత్రి పదవి పోయిందని ఇంట్లో కూర్చోబోం

పదవులు ఇవాళ ఉంటాయి, రేపు పోతాయన్న సురేఖ, ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా ఉండటమే తమ లక్ష్యమన్నారు. ప్రస్తుతం అవకాశవాద రాజకీయాలు ఎక్కువయ్యాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తాము నమ్మిన రాజశేఖర్‌రెడ్డి కోసం గతంలో మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశానని గుర్తు చేశారు. గతంలో కొంతమంది తమకు టికెట్ రాకుండా చేశారని, అప్పుడు కాంగ్రెస్‌లో టికెట్ రాకపోతే, కేసీఆర్‌ పిలిచి వరంగల్‌ ఈస్ట్ టికెట్ ఇచ్చారని తెలిపారు. అప్పట్లో కేసీఆర్​ తమకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాడు మంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తిని ఓడించామన్నారు. మంత్రి పదవి పోయిందని ఇంట్లో కూర్చోబోమని, ప్రజల్లోనే ఉంటామని, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అన్నీ సీట్లు గెలుస్తామని సురేఖ స్పష్టం చేశారు.

కాంగ్రెస్​లోనే ఉంటాం

అంతకు ముందు మాట్లాడిన కొండా మురళి తాము కాంగ్రెస్​లోనే కొనసాగుతామన్నారు. ఇటీవల ఘటనపై సురేఖను సారీ చెప్పమన్నారని, పదవి ఉంటే ఉండనీ, పోతే పోనీ అని సారీ చెప్పలేదన్నారు. కృతజ్ఞత తమ రక్తంలో, కుటుంబంలో ఉందన్నారు. రాహుల్​గాంధీని ప్రధాని మంత్రిని చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు.

Last Updated : September 13, 2026 at 2:53 PM IST

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