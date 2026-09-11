కొండా సురేఖ మాజీ ఓఎస్డీ తండ్రి ఆత్మహత్యాయత్నం - పరిస్థితి విషమం!
మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్ తండ్రి సుబ్రహ్మణ్యం ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. వెంటనే వరంగల్లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
Published : September 11, 2026 at 12:38 PM IST
Konda Surekha Former OSD Father Suicide Attempt : కొండా సురేఖ మాజీ ఓఎస్డీ సుమంత్ తండ్రి సుబ్రహ్మణ్యం ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటన వరంగల్లో కలకలం రేపింది. సుమారు 40 నిద్రమాత్రలు మింగినట్లు సమాచారం. ఈరోజు ఉదయం ఎంతసేపటికీ నిద్రలేవకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు పరిశీలించగా, సుబ్రమణ్యం అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లినట్లు గుర్తించారు.
వెంటనే వరంగల్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా డాక్టర్లు చికిత్స అందిస్తున్నారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్పై అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. వైద్యుల ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే సుబ్రహ్మణ్యం ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడటానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.
పలు వివాదాల్లో చిక్కుకున్న సుమంత్
ఇటీవల సుమంత్ పలు వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. తనపై దాడికి పాల్పడ్డారని హైదరాబాద్కు చెందిన గొంగిడి హరికృష్ణ అనే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి మేడిపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో సుమంత్పై పోలీసులు హత్యాయత్నం కేసు (జీరో ఎఫ్ఐఆర్) నమోదు చేసి, జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.
ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని చెంగిచర్ల ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన హరికృష్ణ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి. అర్జెంటుగా మాట్లాడాలంటూ హరికృష్ణకు సుమంత్ ఫోన్ చేశారు. ఇప్పుడే ఊరి నుంచి వచ్చా, మరుసటి రోజు కలుస్తానని హరికృష్ణ చెప్పాడు. అయినా సుమంత్ వినలేదు. తర్వాత హరికృష్ణ స్నేహితుడు రాము కూడా ఫోన్ చేసి రమ్మని హరికృష్ణకు చెప్పాడు. దీంతో బాధితుడు తన స్నేహితుడు కిరణ్తో కలిసి అదే రోజు రాత్రి 9.45 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ సమీపంలోని రాము కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ రాముతో పాటు సుమంత్ కూడా ఉన్నారు. బాధితుడు కనిపించగానే తన పేరు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నావంటూ సుమంత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి దుర్భాషలాడారు. అనంతరం ఇనుప రాడ్డుతో హరికృష్ణపై దాడికి పాల్పడ్డారు.
అప్పటికే బాధితుడి ఎడమ చేతికి ఫ్యాక్చర్, తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. నోటి నుంచి రక్తంతో కూడిన వాంతులు అయ్యాయి. అక్కడికి వచ్చిన ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు బాధితుడిని అదే రోజు రాత్రి జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకువెళ్లారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేయడం కోసం చికిత్స తీసుకొని మళ్లీ వస్తానని హరికృష్ణ చెప్పి వెళ్లిపోయినట్లు ఫిర్యాదులో పెర్కొన్నారు.
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