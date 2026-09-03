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నేను తప్పు చేయలేదు - నాకు పశ్చాత్తాపం లేదు: కొండా సురేఖ

తన కుమార్తె వ్యాఖ్యలకు నన్నెలా బాధ్యురాలిని చేస్తారని నిలదీత - రాజీనామా చేయమని నన్నెవరూ అడగలేదని వివరణ - అధిష్ఠానానికి ఇచ్చిన లేఖను మీడియాకు ఇచ్చిన కొండా సురేఖ

Konda Surekha
కొండా సురేఖ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 3:43 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 4:06 PM IST

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Konda Surekha Condemns her Dismissal from the Ministerial Post : తనని మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్‌ చేయడాన్ని కొండా సురేఖ ఖండించారు. నిర్ణయానికి ముందు తన వివరణ తీసుకోవాల్సిందని తెలిపారు. తన కుమార్తె వ్యాఖ్యలకు తననెలా బాధ్యురాలిని చేస్తారని ప్రశ్నించారు. తన కుమార్తె స్వతంత్ర మహిళ అని, ఆమె వ్యాఖ్యలు ఆమెవేనని పేర్కొన్నారు.

ఇంకా ఆలోచించుకోలేదు : తన కుమార్తె వ్యాఖ్యలను తాను ఖండించాల్సిన అవసరం లేదన్న సురేఖ తన కుమార్తె వ్యక్తిగత అభిప్రాయాన్ని తప్పుపట్టే అధికారం తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు. అధిష్ఠానానికి తాను ఇచ్చిన లేఖను మీడియాకు ఇస్తున్నానని, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఇంకా ఆలోచించుకోలేదని తెలిపారు. జగ్గారెడ్డి, రాజగోపాల్‌రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆమె నిలదీశారు.

రేవంత్‌ రెడ్డి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి : తాను తప్పు చేయలేదని, నాకు పశ్చాత్తాపం లేదని కొండా సురేఖ వెల్లడించారు. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలని హితువు పలికారు. వైఎస్‌ఆర్‌ తర్వాత రేవంత్‌ రెడ్డినే ఎక్కువ అభిమానించానని, రేవంత్‌ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడు, సీఎం కావాలని తానే ముందు కోరుకున్నానని పేర్కొన్నారు.

సంతోషంగా ఉంది : తనపై కక్షపూరితంగా చర్యలు తీసుకున్నారని భావిస్తున్నానన్న కొండా సురేఖ తన వల్ల ముగ్గురు బీసీ మహిళలకు పదవులు రావటం సంతోషకరమని తెలిపారు. తన కోసం చిన్నారెడ్డిపై వేటు వేయటం సరికాదని అభిప్రాయపడ్డారు.

"నేన్ను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్‌ చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నా. రాజీనామా చేయమని నన్నెవరూ అడగలేదు. నా వివరణ వినకుండా నేరుగా తొలగించటం సరికాదు. నిర్ణయానికి ముందు నా వివరణ తీసుకోవాల్సింది. నా కుమార్తె వ్యాఖ్యలకు నన్నెలా బాధ్యురాలిని చేస్తారు?. నేను తప్పు చేయలేదు. నాకు పశ్చాత్తాపం లేదు. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. వైఎస్‌ఆర్‌ తర్వాత రేవంత్‌రెడ్డినే ఎక్కువ అభిమానించాను. రేవంత్‌ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడు, సీఎం కావాలని నేనే ముందు కోరుకున్నా. నాపై కక్షపూరితంగా చర్యలు తీసుకున్నారని భావిస్తున్నా. భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఇంకా ఆలోచించుకోలేదు. నా వల్ల ముగ్గురు బీసీ మహిళలకు పదవులు రావటం సంతోషకరం. నా కోసం చిన్నారెడ్డిపై వేటు వేయటం సరికాదు" - కొండా సురేఖ

కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్‌ చేయండి - గవర్నర్​కు సీఎం రేవంత్ లేఖ

Last Updated : September 3, 2026 at 4:06 PM IST

TAGGED:

KONDA SUREKHA REACTION
CM REVANTH REDDY CABINET
మంత్రి కొండా సురేఖ
TELANGANA CONGRESS POLITICS
KONDA SUREKHA CONDEMNS

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