ETV Bharat / state

మా కుమార్తె సుస్మిత వ్యాఖ్యలతో మాకు సంబంధం లేదు : కొండా మురళి

ప్రజాభవన్‌లో భట్టి, ఉత్తమ్​తో భేటీ అయిన కొండా మురళీ - ఇటీవల పార్టీలో జరిగిన పరిణామాలపై చర్చించినట్లు సమాచారం - మేం కాంగ్రెస్‌ను వీడేది లేదని కొండా మురళి స్పష్టం

కొండా మురళి
కొండా మురళి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2026 at 2:50 PM IST

|

Updated : August 26, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Konda Murali Meets Congress Leaders : తాము కాంగ్రెస్‌ పార్టీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీడేది లేదని కాంగ్రెస్​ నేత, మంత్రి కొండా సురేఖ భర్త కొండా మురళి స్పష్టం చేశారు. తమ కుమార్తె సుస్మిత వ్యాఖ్యలతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. ప్రజాభవన్‌లో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి ఉత్తమ్‌లతో కొండా మురళి, మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్‌రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతలు సోనియాగాంధీ, రాహుల్‌గాంధీ, ప్రియాంకపై తమకు విశ్వాసం ఉందన్న కొండా మురళి కమిటీ నిర్ణయం వెలువడే వరకు ఏమీ మాట్లాడనని కొండా మురళి తెలిపారు.

సుస్మిత ప్లాన్‌-బి ఏమిటో తెలియదు : ప్రజా భవన్​లో జరిగిన భేటీలో కొండా సురేఖ అంశం, తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించలేదని తెలిపారు. కుమార్తె సుస్మిత వ్యాఖ్యలతో తమకు సంబంధం లేదని, ఆమె ప్లాన్‌-ఎ ప్రకారం వ్యాఖ్యలు చేసిందని, ప్లాన్‌-బి ఏమిటో తనకు తెలియదన్నారు. మంత్రి సురేఖ మంగళవారం వనమహోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారని, నేడు కూడా మరో కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారని గుర్తు చేశారు. క్రమశిక్షణ కమిటీ నిర్ణయం వెలువడే వరకు ఏమీ మాట్లాడనని వెల్లడించారు.

మా కుమార్తె సుస్మిత వ్యాఖ్యలతో మాకు సంబంధం లేదు : కొండా మురళి (ETV Bharat)

"ఇవాల్టికి వరంగల్ కూడా పోలేదు. కాంగ్రెస్​ను వీడేది లేదు. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ అంటే నాకు అభిమానం. సుస్మిత నా బిడ్డ. నాకు ఉన్నది ఒక్కతే బిడ్డ. భట్టితో యోగ క్షేమాలు మాట్లాడుకున్నాం. వివాదానికి నాకు సంబంధం లేదు. వివాదం నా బిడ్డది. వివాదంపై నేను మాట్లాడను. నా బిడ్డ ప్లాన్ ఏ లో మాట్లాడింది. ప్లాన్ బి లో ఏముంది అనేది నాకు తెలియదు. సురేఖ మంగళవారం వనమహోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. నేడు కూడా మరో కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు" కొండా మురళి, కాంగ్రెస్​ నేత, మంత్రి కొండా సురేఖ భర్త

అందుకోసమే వచ్చాను : ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన నియోజకవర్గ బిల్లుల కోసమే భట్టి విక్రమార్కని కలిశానని తెలిపారు. అప్పటికే ప్రజాభవన్‌లో కొండా మురళి ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ప్రజాభవన్‌లో భట్టి విక్రమార్కతో కొండా మురళి, రాజగోపాల్‌రెడ్డి సమావేశమైన సమయంలోనే ప్రజాభవన్‌కు వచ్చిన మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి కూడా భేటీలో పాల్గొన్నారు. తరువాత సమావేశం నుంచి కొండా మురళి అర్ధంతరంగా వెళ్లిపోయారు.

గీత దాటిన వారిపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని కమిటీ సిఫార్సు - కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిపై వేటు తప్పదా?

Last Updated : August 26, 2026 at 3:32 PM IST

TAGGED:

KONDA MURALI ON KONDA SUSHMITHA
KONDA MURALI MEETS CONGRESS LEADERS
కొండా మురళి
MINISTER KONDA SUREKHA ISSUE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.