'ఇంకెన్నాళ్లు ఇలా భయంతో బతకాలి?' - బ్లోఅవుట్ బాధితుల ఆవేదన
Konaseema Blowout Victims వరుస బ్లోఅవుట్లతో కోనసీమ వాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇంత సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందినా బ్లోఅవుట్లు జరగకుండా నియంత్రించలేకపోవడంపై ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:44 PM IST
వరుస బ్లోఅవుట్లతో కోనసీమ వాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇంత సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందినా బ్లోఅవుట్లు జరగకుండా నియంత్రించలేకపోవడంపై ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "తెల్లవారుజామున పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాకముందే ఇళ్లలోంచి బయటకు పరుగులు తీశాం. బతుకు జీవుడా అంటూ పిల్లలను ఎత్తుకుని రోడ్డు మీదకు వచ్చేశాం" అంటూ నగరం గ్రామ బాధితులు తమ ఆవేదనను వెళ్లగక్కారు.
కన్నీరు పెట్టుకున్న ఓ మహిళ : అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురు మండలం నగరం గ్రామ పరిధిలోని తాడివారి మెరక సమీపంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ బావిలో బ్లోఅవుట్ జరగడంతో ఆ ప్రాంతంలో భయానక వాతావరణం నెలకొంది. పునరావాస కేంద్రంలో తలదాచుకున్న బాధితులు వారి ఆవేదనను పంచుకున్నారు. "మాకు ఇది కొత్త కాదు. ప్రతిసారీ ఇలాగే భయంతో పరుగులు తీయాల్సి వస్తోంది. తాడివారి మెరక, బత్తులవారిపేట, బడుగువారిపేట, రామాలయంపేటలోని మా వెయ్యి మందికి నిన్న రాత్రి నిద్ర లేదు. ఒక్కసారిగా గ్యాస్ వాసన, పెద్ద శబ్దం రావడంతో ప్రాణాలు పోతాయేమోనని భయపడ్డాం. ఉన్నపళంగా ఇళ్లు ఖాళీ చేసి వచ్చేశాం. ఏమీ తీసుకురాలేకపోయాం" అని ఓ మహిళ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.
కంటిమీద కునుకు లేకుండా : ఇంకెన్నాళ్లు ఇలా భయంతో బతకాలని బాధితులు అంటున్నారు. "2014లో నగరంలో గెయిల్ పైప్లైన్ పేలి 22 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఆ దృశ్యాలు ఇంకా మా కళ్ల ముందు కదులుతూనే ఉన్నాయి. నాలుగు నెలల కింద కత్తిమండలో బ్లోఅవుట్ జరిగి మంటలు ఎగసిపడితే వారం రోజులు కంటిమీద కునుకు లేకుండా గడిపాం. ఇప్పుడు మళ్లీ ఇక్కడే ఇదే జరిగింది. ఇంకెన్నాళ్లు ఇలా భయంతో బతకాలి" అని మరో బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"తెల్లవారుజామున ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. మాకు ఇది కొత్త కాదు. ప్రతిసారీ బ్లోఅవుట్ జరిగినప్పుడు ఇళ్లు వదిలి పారిపోవాల్సి వస్తోంది. ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చినా బ్లోఅవుట్ ఆపలేకపోవడం ఏంటో అర్థం కావడం లేదు. మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి శాశ్వతంగా తరలించండి. లేదంటే ఈ బావులను మూసేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం." - ఓ బాధితుడి ఆవేదన
ఏదైనా జరిగితే మా ప్రాణాలకు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని మరో బాధితుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు. "ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చినా బ్లోఅవుట్ ఆపలేరా? మా ప్రాణాలకు ఎవరు బాధ్యులు? మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి శాశ్వతంగా ఎక్కడికైనా తరలించండి. లేదంటే ఈ బావులను శాశ్వతంగా మూసేయండి" అని బాధితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఏపీకి 'అక్వాన్' ముప్పు - విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా చూడాలని గొట్టిపాటి ఆదేశం
టీడీపీ నేత చండ్రాయుడుపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల దాడి - వాహనానికి నిప్పు