కోనసీమలో మళ్లీ గ్యాస్ టెన్షన్ - ఓఎన్జీసీ బావిలో బ్లోఅవుట్
Konaseema gas blowout : కోనసీమ జిల్లా నగరం గ్రామంలో ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ బావిలో భారీ బ్లోఅవుట్ జరిగింది. సీఎన్జీ గ్యాస్ లీకవ్వడంతో గ్రామస్థులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:39 AM IST
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మరోసారి గ్యాస్ బ్లోఅవుట్ కలకలం రేపింది. మామిడికుదురు మండలం నగరం గ్రామంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న తాడివారిమెరక వద్ద ఓఎన్జీసీ అధికారులు రీడ్రిల్లింగ్ పనులు చేపట్టారు. ఈ పాయింట్ నుంచే అకస్మాత్తుగా సీఎన్జీ గ్యాస్ భారీగా లీకైంది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఆ ప్రాంతమంతా గ్యాస్ వాసన వ్యాపించింది.
తెల్లవారుజామున నిద్రలో ఉన్న స్థానికులు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు. గ్యాస్ వాసన రావడం, భారీ శబ్దం వినిపించడంతో భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ప్రాణభయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. సీఎన్జీ గ్యాస్ క్రమంగా నగరం పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు కూడా వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు సైతం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో జరిగిన ప్రమాదాలు గుర్తుకొచ్చి జనం వణికిపోతున్నారు.
గ్రామాలు ఖాళీ చేయిస్తున్న అధికారులు : గ్యాస్ బ్లోఅవుట్ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఓఎన్జీసీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. హుటాహుటిన క్షేత్రస్థాయికి చేరుకున్నారు. గ్యాస్ లీక్ను అరికట్టేందుకు అత్యవసర చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాద తీవ్రత దృష్ట్యా ముందు జాగ్రత్తగా ఘటనా స్థలం పరిసరాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఆయా గ్రామాలను యుద్ధప్రాతిపదికన ఖాళీ చేయించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. గ్యాస్ బావి వద్ద ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంటలు చెలరేగకుండా ఫైర్ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. గ్యాస్ బ్లోఅవుట్ చుట్టూ మంటలు వ్యాపించకుండా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు అత్యవసరంగా వాటర్ అంబ్రెల్లాను ఏర్పాటు చేశారు. నిరంతరాయంగా నీటిని వెదజల్లుతూ ఉష్ణోగ్రతను అదుపులో ఉంచుతున్నారు. గ్యాస్ లీకేజీని పూర్తిగా అరికట్టి, పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఓఎన్జీసీ సాంకేతిక నిపుణులు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు : గ్యాస్ లీక్ ఘటనపై రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పందించారు. కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలతో ఆయన ఫోన్లో మాట్లాడి పరిస్థితిని ఆరా తీశారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని అధికారులకు సూచించారు. పోలీస్, రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని వెంటనే అప్రమత్తం చేశారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పరిసర గ్రామాల ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా తగిన భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి ఆదేశించారు. గ్యాస్ లీకేజీ కట్టడికి అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా శాశ్వత నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు.
కాగా గత అక్టోబర్ 26వ తేదీన ఇదే జిల్లాలోని అంబాజీపేట మండలంలో గ్యాస్ లీకైన విషయం తెలిసిందే. మాచవరం గ్రామం వరి పొలాల్లో ఓఎన్జీసీ పైపులైన్ నుంచి గ్యాస్ లీకైంది. పొగముంచులా గ్యాస్ పైకి వచ్చి సుమారు 100 మీటర్ల మేర దాని వాసన వ్యాపించింది. గ్యాస్ వాసన రావడంతో గ్రామస్థులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. పరిసర ప్రాంతాలకు గ్యాస్ వాసన విస్తరించడంతో అధికారులు అప్రమత్తమై లీకేజీని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
కోనసీమ జిల్లాలో ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ లీక్ కలకలం
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