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కోసుకుపోతున్న తీరం - నదీగర్బంలోకి గ్రామాలు - బిక్కుబిక్కుమంటున్న ప్రజలు

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వరదలతో తప్పని ఇక్కట్లు - అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని జీవిస్తున్న లంకప్రాంతాల ప్రజలు - ఏటా వరదలతో కనుమరుగుతున్న గోదావరి తీర ప్రాంతాలు

Konaseema Floods Lanka Village Problems
Konaseema Floods Lanka Village Problems (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 6:29 PM IST

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Konaseema Floods Lanka Village Problems: ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో వరదలొచ్చాయంటే చాలు. నదీతీర ప్రాంతాల్లోని లంకప్రాంతాల ప్రజలు అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని జీవిస్తుంటారు. ఏటా వరదలకు గోదావరి తీరం కోసుకుపోతుంటే గ్రామాలన్నీ కనుమరుగవుతున్నాయి. నదీ పరివాహక ప్రాంత లంక గ్రామాలన్నీ నదీగర్భంలో కలిసిపోతున్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని వశిష్ట, వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి నదీపాయలను ఆనుకుని ఉన్న వందలాది లంకగ్రామాలు ఉన్నాయి.

ఎక్కడకు వెళ్లాలో తెలియడం లేదు: అక్కడ వందలాది నివాస గృహాలు నదీకోత కారణంగా గోదావరిలో కలసిపోయాయని చెబుతున్నారు. కోడేరులంక, లంకల గన్నవరం, బూరుగులంక పొట్టిలంక, కూనాలంక, కొండుకుదురు, లంకాఫ్ ఠానేల్లంక, సలాదివారిపాలెం, శేరుల్లంకలో సమస్య ఎక్కువగా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కొందరు ఇళ్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోతుంటే మరికొందరు ఎక్కడకి వెళ్లాలో తెలియక ఇబ్బందిపడుతున్నారు.

'తీరం కోసుకుంటుంది - ఇళ్లు గోదావరిలో కలిసిపోతున్నాయి' - లంక గ్రామాలకు తప్పని తిప్పలు (ETV Bharat)

రక్షణ చర్యలెక్కడ: ఏటా వస్తున్న గోదావరి వరదలకు ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల పరిధిలోని గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంత లంక గ్రామాలు నదీ గర్భంలో కలిసిపోతున్నాయి. రెక్కల కష్టంతో నిర్మించుకున్న నివాస గృహాలు నదీ కోత బారినపడి కుప్పకూలుతున్నాయి. గోదావరిలో గృహాలు పడిపోయి గ్రామాలు విలవిలలాడుతున్నాయి. నది కోత నివారణకు రక్షణ చర్యలు చేపట్టి గ్రామాలు రక్షించాలని బాధితులు అనేక సంవత్సరాలుగా మొర పెట్టుకుంటున్నారు. నదీపాయల చెంత వరదలకు గృహాలు పడిపోవడంతో పలువురు ఆ ఇళ్లను ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతున్న పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రభుత్వాలు, పాలకులు తమ గ్రామాలను రక్షించాలని లంక గ్రామాల ప్రజలు విన్నవించుకుంటున్నారు.

'ఇళ్లన్నీ పొయాయి. ఎంతో మంది వలస వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. వెయ్యి గడపలు ఉండే ఇళ్లు ఇప్పుడు పదుల సంఖ్యకు వచ్చాయి. ఇదిలాగే కొనసాగితే మేము కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతుంది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇలాగే నదీ కోత వల్ల కష్టపడి కట్టుకున్న ఇళ్లు కొట్టుకుపోతున్నాయి. అధికారులు స్పందించి రక్షణ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే లంక గ్రామాలే కనుమరుగవుతాయి.' -నది కోత బాధితులు కోనసీమ

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TAGGED:

KONASEEMA FLOODS
LANKA VILLAGERS FACING PROBLEMS
GODAVARI FLOODS
LANKA VILLAGE PROBLEMS
LANKA VILLAGE PROBLEMS

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