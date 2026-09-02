ప్రపంచ కొబ్బరి దినోత్సవం - కోనసీమలో 70 వేల మంది కొబ్బరి రైతులు
దేశంలో కొబ్బరి పంట పండించే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు ఏపీలోని కోనసీమ జిల్లాలు - వేలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కొబ్బరి పంట బ్రతుకుదెరువు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 3:14 PM IST
Coconut Farmers Demand Byproduct Industries : కొబ్బరి ఉప ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలతోనే సిరి. నేడు ప్రపంచ కొబ్బరి దినోత్సవం. దేశంలో కొబ్బరి పంట పండించే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు ఏపీలోని కోనసీమ జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఆయా రాష్ట్రాలతో పోటీపడి కోనసీమలోని కొబ్బరి పంట నిలదొక్కుకుంటుంది. ఇక్కడ దాదాపు 70 వేల మంది కొబ్బరి రైతులు, రెండు లక్షల మంది కార్మికులకు, వేలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఈ కొబ్బరి పంట బ్రతుకుదెరువునిస్తుంది.
1.26 లక్షల ఎకరాలలో కొబ్బరి పంట : కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా 1.26 లక్షల ఎకరాలలో కొబ్బరి పంట సాగు అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి ఏటా రూ. 600 కోట్ల కొబ్బరి ఉత్పత్తులు ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిపోతున్నాయి. కొబ్బరి ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలు కోనసీమలో లేకపోవడంతో ఈ ప్రాంతంలోని యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇతర రాష్ట్రాలకు బతుకుదెరువు కోసం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల మాదిరిగా ఉప ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలని ఈ ప్రాంత యువకులు, రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కొబ్బరి పంటపై పరిశోధనలు సాగించే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఏకైకంగా ఉన్న అంబాజీపేట ఉద్యాన పరిశోధన కేంద్రంలో రైతులకు కావలసిన హైబ్రిడ్ మొక్కలను విరివిగా అందించాలని ఈ ప్రాంత రైతులు కోరుతున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలి : కొబ్బరి చెట్టు నుంచి దాదాపు 32 రకాల ఉప ఉత్పత్తులను తీయవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. అయితే ఆ దిశగా కోనసీమలో ఉప ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలను నెలకొల్పకపోవడం విచారకరం. కూటమి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని కోనసీమ ప్రాంతంలో కొబ్బరికి సంబంధించిన ఉప ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేస్తే ఈ ప్రాంతం కొబ్బరి సిరిగా మారుతుంది. కోనసీమ జిల్లాలో కొబ్బరి ఆధారిత ఉపఉత్పత్తుల పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాయితీతో కూడిన నిధులు మంజూరు చేయాలి. ఈ ప్రాంతంలో కొబ్బరి పంటపరంగా, పరిశ్రమల స్థాపనపరంగా మంచి అవకాశాలున్నాయి.
గత ప్రభుత్వ పాలనలో రైతులను పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రైతుల సమస్యలను తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల మాదిరిగా ఉప ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తే ఈ ప్రాంత యువకులకు, రైతులకు ఉపాధి లభిస్తుంది. కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా 1.26 లక్షల ఎకరాలలో కొబ్బరి పంట పండిస్తున్నారు. - సుంకర రాజారావు, కొబ్బరి రైతు
కొబ్బరి చెట్టు కల్పవృక్షం : కొబ్బరి చెట్టును కల్పవృక్షం అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే దాని ప్రతి భాగం నుంచి వివిధ ఉప ఉత్పత్తులు తయారు చేయవచ్చు. కొబ్బరి కాయ నుంచి కొబ్బరి నూనె, కొబ్బరి పాలు, క్రీమ్, డెసికేటెడ్ కొబ్బరి పొడి వంటి ఆహార ఉత్పత్తులు తయారవుతాయి. కొబ్బరి నీటి నుంచి వెనిగర్, పానీయాలు, సిరప్లు లభిస్తాయి. పొట్టు నుంచి కొబ్బరి నార, తాడులు, మ్యాట్లు, బ్రష్లు, కోకోపీట్ తయారు చేస్తారు. చిప్ప (షెల్) నుంచి బొగ్గు, యాక్టివేటెడ్ కార్బన్, పొడి, అలంకరణ వస్తువులు, కప్పులు వంటివి చేయవచ్చు.
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