వార్ ఎఫెక్ట్ - నిలిచిన కొబ్బరి ఎగుమతులు - ఆందోళనలో రైతులు
ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం - డీలాపడిన కొబ్బరి మార్కెట్ - అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందని ఎదురుచూస్తున్న కోనసీమ రైతులు, వ్యాపారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 6:17 PM IST
War Effect on Konaseema Coconut : పశ్చిమ ఆసియాలో భీకర యుద్ధం జరుగుతున్న వేళ కోనసీమ కొబ్బరి ఎగుమతులకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతోంది. ఎగుమతి చేసిన కొబ్బరి కాయల కంటైనర్లు నౌకాశ్రయాల్లో నిలిచిపోవడంతో ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. శ్రీరామనవమికి ఏటా ధరలు పెరుగుతుండగా ఈసారి పతనం కావడం వల్ల రైతులు, వ్యాపారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు.
నిలిచిపోయిన కొబ్బరి కాయల కంటైనర్లు : ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ సంయుక్తంగా చేస్తున్న యుద్ధ ప్రభావం కొబ్బరి ఉత్పత్తులపైనా పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక కొబ్బరి పంట దేశంలోనే ప్రసిద్ధి. గల్ఫ్ దేశాలకు తమిళనాడు, ఏపీల నుంచి ఓడల ద్వారా కొబ్బరి కాయలు ఎగుమతి చేస్తారు. ప్రస్తుతం రంజాన్ మాసంలో గల్ఫ్ దేశాల్లో కొబ్బరికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. కువైట్, ఒమన్, దుబాయ్, ఇరాన్, సౌదీలకు కొబ్బరికాయలు ఎగుమతులు చేస్తున్నారు.
యుద్ధం భీకరంగా జరుగుతున్న వేళ ముంబై, చెన్నై, తూత్తుకుడి పోర్టుల దగ్గర కొబ్బరి కాయలతో ఉన్న కంటైనర్లు నిలిచిపోయాయి. యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో, సరకు రవాణా ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలియని అనిశ్చిత పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో ఆయా ఓడ రేవుల్లో ఉన్న కొబ్బరికాయల్ని అక్కడే తక్కువ ధరకు విక్రయించుకుని కొబ్బరి వ్యాపారులు నష్టపోతున్నారు.
డీలాపడిన కొబ్బరి మార్కెట్ : గత ఏడాది కోనసీమలో సెప్టెంబరు నుంచి డిసెంబర్ వరకు కొబ్బరికాయల ధరలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి. వెయ్యి పచ్చి కొబ్బరి కాయల ధర రూ.25 నుంచి రూ.27 వేలకు ఎగబాకింది. ఆ తర్వాత మార్కెట్లో చోటు చేసుకున్న ప్రతికూల వాతావరణంలో ధరలు తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి రైతులకు ధరలు కాస్త ఊరటనిచ్చాయి. గత నెలలో శివరాత్రి మహా పర్వదినానికి కూడా వెయ్యి పచ్చి కొబ్బరికాయల ధర రూ.18 నుంచి రూ.20 వరకు పెరిగింది. యుద్ధం ప్రభావంతోపాటు శ్రీరామనవమికి పెద్దగా డిమాండ్ లేకపోవడంతో కోనసీమ కొబ్బరి మార్కెట్ డీలా పడిపోయింది.
"యుద్ధంతో ఎగుమతులు పడిపోయాయి. కొబ్బరి కాయను ఎవరు కొనట్లేదు. దిగుమతులు కూడా పడిపోయాయి. మొన్నటి వరకు 800, 1000, 1200 ఉండేది. ఇపుడు 400, 500కు పడిపోయింది. కాయలు దింపడానికి ఖర్చులు ఎక్కువయ్యాయి. మగవాళ్లు కూలీకి 700 తీసుకుంటారు. వేసవి కాలంలో నీళ్లు పెట్టలేక నరకం కనిపిస్తుంది. కరెంటు టైంకి రాదు. డీజిల్తో వ్యవసాయం చేయరాదు. బ్రతకడం చాలా కష్టం". - రైతు
రైతులకు అంచనాలు తారుమారు : యుద్ధం నేపథ్యంలో కొబ్బరికాయల ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి. తమిళనాడు నుంచి అధికంగా పచ్చి కొబ్బరికాయల ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఏపీలో శ్రీరామనవమికి కొబ్బరికాయలకు మంచి ధర వస్తుందని ఆశించిన రైతులకు భంగపాటు తప్పలేదు. యుద్ధ ప్రభావంతో కోనసీమలోని కొబ్బరి మార్కెట్లో ప్రస్తుతం వెయ్యి కొబ్బరి కాయలు రూ.13 నుంచి రూ.14 వేలకు ధర పతనమైంది. ఏటా శ్రీరామనవమికి కొబ్బరి కాయల ఎగుమతులు పెరిగి ధర కూడా ఆశాజనకంగా ఉంది. అదే ఆశతో రైతులు, వ్యాపారులు నిల్వ చేశారు. కానీ అందుకు భిన్నంగా ధరలు పతనమవ్వడంతో వారి అంచనాలు తారుమారు అయ్యాయి.
అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందా? ఎగుమతులు ఎప్పుడు ప్రారంభమై కొబ్బరి ధర ఆశాజనకంగా మారుతుందా? అని కోనసీమ రైతులు, వ్యాపారులు ఎదురు చూస్తున్నారు.
