'మల్లన్న' రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభమైంది - రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ఏర్పాటే ఇక మిగిలింది
భక్తులు, స్థానికులకు ప్రయోజనకరంగా కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వేస్టేషన్ - తక్కువ టికెట్ ధరకే ప్రయాణ సౌకర్యం కలిగిందంటున్న స్థానికులు - రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేస్తే మరింత మందికి ప్రయోజకరం
Published : August 3, 2026 at 1:25 PM IST
Komuravelli Punyakhetram Station : ఇటీవలే నూతనంగా ప్రారంభించిన కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వేస్టేషన్తో లక్షలాది మంది భక్తులకు స్థానిక ప్రయోజనకరంగా మారింది. మల్లికార్జున స్వామి దర్శనం కోసం ఏటా తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర నుంచి 30 లక్షలకు పైగా భక్తులు సందర్శిస్తుంటారు. వారిలో సుమారు 70 శాతం మంది సామాన్యులే ఉంటారు. కేవలం మల్లన్న భక్తులకు మాత్రమే కాకుండా ధూల్మిట్ట, చేర్యాల, మద్దూరు మండలాల ప్రజలకూ రైలు ప్రయాణ సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ ప్రాంతం నుంచి ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లే విద్యార్థులు, చిరు వ్యాపారులు నిత్యం సుమారు 300 నుంచి 400 మంది ప్రయాణాలు సాగిస్తుంటారు. వారందరికీ మేలు కలుగుతుంది. హైదరాబాద్ నగరం నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో వచ్చే వారికి ఒక్కొక్కరికి సుమారు రూ.150 నుంచి రూ.200 ఖర్చు అవుతుంది. అదే ట్రైన్లో ప్రయాణించడం వల్ల కేవలం రూ.25కే సికింద్రాబాద్ వెళ్లే సదుపాయం కలిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా : రాష్ట్రంలో భక్తులతో నిత్యం రద్దీగా ఉండేవాటిలో కొమురవెల్లి క్షేత్రం ఒకటి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ హాల్ట్ సౌకర్యాన్ని కల్పించారు. దీంతో పాటు రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. నాలుగు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వస్తుంటారు. విద్యావంతులు సెల్ఫోన్లో రిజర్వేషన్ చేసుకుంటారు. చాలా మందికి రిజర్వేషన్ ఎలా చేయాలో తెలియదు. ఇందుకోసమే వారు రైల్వేస్టేషన్కు వస్తారు.
ప్రస్తుత రైళ్ల సమయాలు : సికింద్రాబాద్ నుంచి సిద్దిపేట వరకు నడుస్తున్న 4 డెమూ ట్రైన్లను రోజూ స్టేషన్లో నిలుపుతున్నారు. సిద్దిపేట నుంచి సికింద్రాబాద్ వచ్చే 77654 రైలు బుధవారం మినహా ప్రతి రోజూ మధ్యాహ్నం 2.38 గంటలకు, 77656 నంబరు గల ట్రైన్ గురువారం మినహా ప్రతి రోజూ ఉదయం 6.45 గంటలకు కొమురవెల్లికి చేరుకుంటుంది. అలాగే సికింద్రాబాద్ నుంచి సిద్దిపేటకు వెళ్లే 77653 నంబరు గల రైలు బుధవారం మినహా ప్రతి రోజూ మధ్యాహ్నం 12.44 గంటలకు, 77655 నంబరు రైలు రోజూ రాత్రి 8.04 గంటలకు కొమురవెల్లికి చేరుకుంటుంది.
అదనపు రైళ్లు నడపాలని డిమాండు : ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్ నుంచి సిద్దిపేట వరకు డెమూ ట్రైన్లు నడుస్తున్నాయి. మరో 4 నెలల్లో ప్రారంభమయ్యే ‘మల్లన్న’ జాతర సమయంలో అదనపు రైళ్లు నడపాల్సినటువంటి అవసరముంటుందని భక్తులు కోరుతున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో స్వామి దర్శనానికి నిత్యం 5,000 నుంచి 15 వేల మంది భక్తులు వస్తారు. స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో రోజూ 50 వేల నుంచి 70 వేల మంది భక్తులు ‘మల్లన్న’ను దర్శించుకుంటారు. అందువల్ల అదనపు రైళ్లు నడిపితేనే భక్తులకు సౌకర్యంగా ఉంటుందని కోరుతున్నారు. అలాగే స్టేషన్ నుంచి 2 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న ఆలయానికి ప్రత్యేకంగా షటిల్ బస్సులు నడపాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.
ఇటీవలే రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభం : ఇప్పటి వరకు చాలా మంది భక్తులు మల్లన్న స్వామి భక్తులు బస్సులు ఇతర వాహనాల ద్వారా కొమురవెల్లికి వెళ్లేవారు. కానీ నూతన రైలు మార్గం ఏర్పాటవ్వడంతో భక్తులకు ఆ శ్రమ తప్పింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తాకిడి ఇక్కడ ఉంటుంది. రాజీవ్ హైవే నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొమురవెల్లికి చేరుకునేందుకు తిరిగి వెళ్లేందుకు బస్సులో ప్రయాణించేవారు. తరచుగా ప్రధాన రహదారిపై గంటల తరబడి వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది. హైదరాబాద్ నగరం నుంచి సుమారు 110 కిలోమీటర్లు లేదా కరీంనగర్ నుంచి 90 కిలోమీటర్ల రోడ్డు ప్రయాణంలో ప్రయాణికులు తరచుగా రెండు లేదా మూడు వేర్వేరు వాహనాలను మారాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు చేర్యాల, మద్దూరు, ధూల్మిట్ట మండలాల ప్రజలకు కూడా రైలు సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది.
కొమురవెల్లిలో కొత్త రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభం - నెరవేరిన లక్షలాది మంది భక్తుల చిరకాల స్వప్నం
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