ఆ ఘాట్​ రోడ్డుకు ‘కోమాలమ్మ’ గండం - ఆదమరిస్తే ప్రాణాలు గాల్లోకే!

పాడేరు ఘాట్​లో బ్రేకులు ఫెయిలైతే నేరుగా లోయలోకే - దశాబ్ద కాలంలో పదుల సంఖ్యలో మృత్యువాత

Published : December 8, 2025 at 2:00 PM IST

Black Spots In Paderu Ghat Road: అది అందమైన మన్యం దారి. పచ్చని చెట్లు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఆహ్వానం పలుకుతాయి. కానీ ఆ అందాల వెనుక అడుగడుగునా ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆ ఒక్క మలుపు వస్తే చాలు, డ్రైవర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతాయి. ఏ మాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా, వాహనం లోయలో పడాల్సిందే. గమ్యం చేరేవరకు ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని ప్రయాణించాల్సిందే. పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలను బలిగొని, వందలాది మందిని క్షతగాత్రులుగా మార్చిన ఆ మలుపు పేరు వింటేనే ప్రయాణికులు హడలిపోతున్నారు. అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఘాట్ రోడ్డులోని ‘కోమాలమ్మ మలుపు’ ఇప్పుడు ప్రమాదకర రహదారిగా మారింది.

‘యు’ ఆకారంలో మృత్యుపాశం: ఏజెన్సీ ముఖద్వారంగా ఉన్న ఘాట్‌ రోడ్డు కూడలి నుంచి పాడేరు వరకు సుమారు 23 కిలోమీటర్ల మేర ఘాట్‌రోడ్డు ఉంది. ఇందులో గరికబంద నుంచి వంట్లమామిడి వరకు నాలుగు ప్రమాదకర మలుపులు ఉన్నాయి. వీటిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ‘కోమాలమ్మ మలుపు’. దీనినే స్థానికులు ‘కోమాలమ్మ పనుకు’ లేదా ‘ఏసుప్రభు బొమ్మ మలుపు’ అని పిలుస్తారు. ఈ మలుపు సరిగ్గా ఆంగ్ల అక్షరం ‘యు’ ఆకారంలో ఉంటుంది. రోడ్డు అత్యంత ఇరుకుగా ఉండటం, మలుపు ఎత్తుగా ఉండటంతో డ్రైవర్లకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడకు ఇరువైపులా రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే గత దశాబ్ద కాలంలో అనేక ఘోర ప్రమాదాలు జరిగాయి.

మారిన కాలం, మారని రోడ్డు: ఈ ఘాట్ రోడ్డును ఐదు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించారు. అప్పటి వాహనాల రద్దీకి తగ్గట్లుగా దీన్ని రూపొందించారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. గత పదేళ్లలో పాడేరు శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు అది జిల్లా కేంద్రం. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పెరిగాయి. వర్తక, వాణిజ్యం విస్తరించింది. పాడేరు మీదుగా ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాలకు రాకపోకలు భారీగా పెరిగాయి. సిమెంట్, ఇసుక, ఇనుము లోడుతో భారీ వాహనాలు నిత్యం ఈ దారిలోనే వెళ్తుంటాయి. కానీ రోడ్డు మాత్రం 50 ఏళ్ల నాటి పరిస్థితిలోనే ఉండటం ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం.

వరుస విషాదాలు: కోమాలమ్మ మలుపు వద్ద జరిగిన ప్రమాదాల చిట్టా విప్పితే గుండె తరుక్కుపోతుంది. మూడేళ్ల కిందట పాడేరు నుంచి ఆటోలో వెళ్తున్న ఓ కుటుంబం ఇక్కడే ప్రమాదానికి గురైంది. ఆ దుర్ఘటనలో ఏకంగా ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. కిలగాడ జాతరను ముగించుకుని సంతోషంగా తిరుగు ప్రయాణమైన ఓ జంట ప్రయాణిస్తున్న కారు ఇక్కడే అదుపు తప్పి లోయలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో భార్యభర్తలిద్దరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

చోడవరం నుంచి వస్తున్న జీపు మలుపు వద్ద అదుపు తప్పి లోయలో పడటంతో ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ నెల 4న కలప లోడుతో వెళ్తున్న లారీ మలుపు తిరగలేక బోల్తా పడింది. డ్రైవర్ అప్రమత్తతతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆగస్టులో పనస కాయల లోడుతో వెళ్తున్న లారీ కూడా లోయలోకి వెళ్లింది. అదే నెలలో ఆర్టీసీ బస్సు, వ్యాన్‌ ఢీకొన్నాయి.

ట్రాఫిక్ నరకం: ప్రమాదాలే కాదు, ట్రాఫిక్ కష్టాలు కూడా ఇక్కడ నిత్యకృత్యం. భారీ వాహనాలు ఈ ఇరుకు మలుపును తిరగలేక రోజుకు నాలుగైదు సార్లు ఆగిపోతున్నాయి. ఒక్కసారి వాహనం ఆగిపోతే, పోలీసులు వచ్చి క్లియర్ చేసే వరకు గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోతోంది. నెలకు కనీసం పదిసార్లు ఇక్కడ భారీ ట్రాఫిక్ జామ్‌లు ఏర్పడుతున్నాయి.

కాగితాలకే పరిమితమైన ప్రతిపాదనలు: పెరుగుతున్న ప్రమాదాలను నివారించడానికి అధికారులు అనేకసార్లు ప్రతిపాదనలు పంపినా మోక్షం లభించడం లేదు. హుద్‌హుద్‌ తుపాను సమయంలో మలుపు అంచులు కొట్టుకుపోయాయి. అప్పుడు ఐటీడీఏ పీవోగా ఉన్న వినయ్‌చంద్‌, తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్డు తరహాలో రక్షణ వలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి రోడ్డును విస్తరించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందుకు రూ.50 లక్షలు అవసరమని అంచనా వేశారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన పీవోలు డీకే బాలాజీ, వెంకటేశ్వర్లు కూడా విస్తరణపై దృష్టి సారించారు. కానీ నిధుల లేమి, అటవీ శాఖ అభ్యంతరాలు ప్రతిబంధకంగా మారాయి. దీంతో ఆ ప్రతిపాదనలన్నీ బుట్టదాఖలయ్యాయి.

గణాంకాలు:

  • ఘాట్ రోడ్డు పొడవు: 23 కి.మీ.
  • ఏటా జరిగే ప్రమాదాలు: సుమారు 50
  • సగటు మరణాలు: ఏటా 8-10 మంది
  • ట్రాఫిక్‌ జాం: నెలకు పదిసార్లు
  • నిత్యం రాకపోకలు: సుమారు 700 వాహనాలు

