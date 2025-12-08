కొల్లేరుకు ‘పూడిక’ గండం - వానొస్తే వరదలు, ఎండొస్తే బీటలు

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 8:52 PM IST

Siltation Threatens Kolleru Lake : అదొక ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యం. లక్షలాది పక్షులకు విడిది కేంద్రం. వేలాది మత్స్యకారులకు జీవనాధారం. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సుగా పేరుగాంచిన ‘కొల్లేరు’ ఇప్పుడు అస్తిత్వ పోరాటం చేస్తోంది. కొన్నేళ్లుగా పేరుకుపోతున్న పూడిక సరస్సు గొంతు నులుముతోంది. వరదల సమయంలో వచ్చే ఒండ్రు మట్టి, ఇసుకతో సరస్సు నిండిపోతోంది. ఫలితంగా నీటి నిల్వ సామర్థ్యం దారుణంగా పడిపోతోంది. వర్షాకాలంలో గ్రామాలను ముంచెత్తడం, వేసవిలో చుక్క నీరు లేక నెర్రెలు బారడం ఇప్పుడు కొల్లేరులో సాధారణ దృశ్యంగా మారింది.

నలువైపుల నుంచి ముప్పు: కొల్లేరులో పూడిక పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డ్రెయిన్లే. బుడమేరు, తమ్మిలేరు, రామిలేరు, చంద్రయ్య, పోల్‌రాజ్‌ వంటి ప్రధాన డ్రెయిన్లు సరస్సులోకి వరద నీటిని తెస్తాయి. వీటితో పాటు మరో 36 అంతర్గత డ్రెయిన్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ భారీ ఎత్తున ఒండ్రు మట్టిని, వ్యర్థాలను తీసుకొచ్చి సరస్సులో డంప్ చేస్తున్నాయి. మరోపక్క, సరస్సులో సహజసిద్ధంగా పెరిగే గుర్రపు డెక్క, కిక్కిస, తూడు, రాక్షస గడ్డి వంటి కలుపు మొక్కలు కుళ్లిపోయి అడుగుభాగంలో పేరుకుపోతున్నాయి.

పదేళ్లుగా తీయని మట్టి: పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా ఉన్నా యంత్రాంగం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తోంది. గత పదేళ్లలో ఒక్కసారి కూడా కొల్లేరులోని అంతర్గత డ్రెయిన్లలో పూడిక తీయలేదు. దీంతో డ్రెయిన్లు పూర్తిగా పూడిపోయాయి. ఏటికేడు సరస్సు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గిపోతోంది. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లో భారీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు, ఆ నీటిని ఇముడ్చుకునే శక్తి కొల్లేరుకు లేకుండా పోయింది. ఫలితంగా ఆ నీరంతా ఉప్పొంగి గ్రామాలు, రహదారులను ముంచెత్తుతోంది. గత ఐదేళ్లలో పది సార్లు వరదలు రాగా, లంక గ్రామాలకు రహదారులు తెగిపోయి బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.

వేసవిలో ఎడారిలా: వర్షాకాలంలో అలా ఉంటే, జనవరి, ఫిబ్రవరి వచ్చేసరికి పరిస్థితి తారుమారవుతోంది. పూడిక కారణంగా నీరు నిల్వ ఉండటం లేదు. సరస్సు పూర్తిగా ఎండిపోయి, నేల నెర్రెలు తీస్తోంది. దీంతో పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతింటోంది.

పక్షులకు, చేపలకు ఆపద: కొల్లేరు జిల్లాలో 77,138 వేల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఇది జీవవైవిధ్యానికి పెట్టింది పేరు. సుమారు 3 లక్షలకు పైగా పక్షులు ఇక్కడ ఆశ్రయం పొందుతాయి. 166 రకాల అరుదైన పక్షులు, 128 రకాల చేపలకు ఇది ఆవాసం. పూడికతో నీరు లేకపోవడంతో సంతానోత్పత్తి కోసం వచ్చే పక్షులకు ఇక్కడ ఆహారం, గూడు కరవయ్యాయి.

వలసల బాటలో గంగపుత్రులు: సరస్సు దుస్థితి మత్స్యకారుల బతుకులను ఛిద్రం చేస్తోంది. కొల్లేరుపై ఆధారపడి సుమారు 3 లక్షల మంది మత్స్యకారులు జీవిస్తున్నారు. చేపల వేట సాగక, ఉపాధి దొరక్క వారి పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ఇప్పటికే 30 శాతం మంది మత్స్యకారులు పొట్టకూటి కోసం ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లిపోయారు. ఈ పరిస్థితిపై మురుగునీటి పారుదల శాఖ కైకలూరు డీఈ రామకృష్ణ స్పందించారు. కొల్లేరు ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి సమగ్ర నివేదిక అందించామని తెలిపారు.

