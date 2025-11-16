ETV Bharat / state

వేధిస్తున్న నిర్మాణ లోపాలు - అధ్వానంగా చెన్నై-విజయవాడ ఎన్​​హెచ్ 16

చెన్నై-విజయవాడ ఎన్​హెచ్​పై వేధిస్తున్న నిర్మాణ లోపాలు - రాంగ్‌ రూట్‌లోనే వెళుతున్న వాహనాలు, ప్రమాదాలకు ఆస్కారమిస్తున్న కూడలి వద్దనున్న మద్యం దుకాణాలు

Construction defects on NH16 in Nellore District
Construction defects on NH16 in Nellore District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kolkata - Chennai NH Badly Damaged at Nellore District: నెల్లూరు జిల్లాలో రద్దీగా ఉండే రహదారుల్లో చెన్నై-విజయవాడ(ఎన్‌హెచ్‌-16) ఒకటి కాగా జిల్లాలోని 6 నియోజకవర్గాల మీదుగా సుమారు 128 కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉంది. ఇంతటి కీలకమైన ఈ రహదారి నిర్వహణపై నిర్లక్ష్యం ఎక్కువగా ఉంది. నిర్మాణ లోపాలతో జరిగే ప్రమాదాలను పట్టించుకోకపోవడం గుర్తించిన వాటిని చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేయకపోవడం ప్రజల పాలిట శాపంగా మారుతోంది.

ఇటీవల నెల్లూరు నగర పరిధిలోని ఎన్టీఆర్‌ నగర్‌ సమీపంలో జరిగిన ప్రమాదంలో ముగ్గురు చనిపోతే అప్పటికప్పుడు హడావుడి చేసి ఆ రహదారిని మూసివేసి చేతులు దులుపుకొన్న అధికారులు శాశ్వత నివారణ చర్యలపై మాత్రం దృష్టి పెట్టడం లేదు. 3 నెలలకు ఒకసారి జరిగే రహదారి భద్రతా కమిటీ సమావేశాల్లో చేసిన తీర్మానాలు క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడం లేదు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: బారికేడ్లు, వేగ నియంత్రికలు, విద్యుత్తు దీపాలు, ప్రమాద హెచ్చరిక బోర్డులు, రోడ్డుకు ఇరువైపులా గ్రిల్స్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. హైవే వెంట విస్తరించిన గ్రామాల్లో అండర్‌ పాస్, పై వంతెనలు జాతీయ రహదారి నుంచి గ్రామాలకు వెళ్లే చోట్ల వై జంక్షన్ల నిర్మాణం రోడ్లపై వాహనాలు ఆగకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. మనుషులు, పశువులు ఎక్కడపడితే అక్కడ రోడ్డు దాటకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ సక్రమంగా చేయకపోవడం వల్లే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని గతంలో రోడ్డు భద్రతా కమిటీ గుర్తించింది. కానీ ఆచరణపై ఏ మాత్రం దృష్టిపెట్టకపోవడం గమనార్హం.

రోడ్డు పక్కనే వాహనాలు నిలుపుదల: గొలగమూడి క్రాస్‌ రోడ్డు దగ్గర ఆటోనగర్‌కు వెళ్లే వాహనాలన్నీ సుమారు 100 మీటర్లు రాంగ్‌ రూట్‌లోనే వెళుతున్నాయి. నెల్లూరు నగరం నుంచి చెత్తను తీసుకువెళ్లే లారీలదీ ఇదే పరిస్థితి కావడం నిర్లక్ష్యానికి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. చింతారెడ్డిపాలెం కూడలి దగ్గర వైన్‌షాపు, బార్లు ఉండగా రోడ్డు పక్కనే వాహనాలు ఆపుతుండటం ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంది.

జెన్‌కో నుంచి వచ్చే బల్కర్లు రాత్రి నగరంలో నుంచి వెళుతుండటం సమస్యగా మారింది. టపాతోపు సమీపంలో కూడలి కూడా ప్రమాదకరంగా మారింది. రహదారి వంపుగా ఉండటం నెల్లూరు నుంచి అటువైపు వెళ్లేవారు జాతీయ రహదారిపై వచ్చేవారు కార్ల వేగాన్ని అంచనా వేయలేకపోవడం సమస్యలు సృష్టిస్తోంది. గుడ్లూరు మండలం మోచర్ల దగ్గర గ్రామం ఓవైపు పొలాలు మరో వైపు ఉండగా ప్రజలు నిత్యం ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో రోడ్డును దాటుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో తరచూ మనుషులతో పాటు పశువులను సైతం వాహనాలను ఢీకొడుతూ ప్రమాదాలు వాటిల్లుతున్నాయి.

'ఈ రోడ్డులో ప్రయాణమంటే..నరకానికి వెళ్లినట్లే'

డంపింగ్ యార్డుల్లా చెత్త శుద్ధి కేంద్రాలు

TAGGED:

మారుతారా మారస్తారా
NH16 DAMAGED IN NELLORE DISTRICT
CONSTRUCTION DEFECTS ON NH 16
KOLKATA CHENNAI NATIONAL HIGHWAY
NH 16 DAMAGED IN NELLORE DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.