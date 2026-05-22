YUVA : పేద వైద్య విద్యార్థినికి అండగా 'అభయ' హస్తం - ఫౌండేషన్ సహకారంతో కోకిల ఎంబీబీఎస్ పూర్తి
పని చేస్తేకాని పూటగడవని కోకిల కుటుంబం - నీట్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించినా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చదువు ఆపాల్సిన దుస్థితి - అభయ ఫౌండేషన్ సాయంతో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి
Published : May 22, 2026 at 5:21 PM IST
Kokila Completes MBBS with support of Abhaya Foundation : సంకల్పం బలంగా ఉంటే ఎంతటి కష్టాన్నైనా ఎదిరించవచ్చని నిరూపించింది ఆ యువతి. నీట్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరించి ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించినా ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల మూడో ఏడాది చదువు ఆపేయాల్సి వచ్చింది. అలాంటి క్లిష్ట సమయంలో అభయ ఫౌండేషన్ ఆమెకు అండగా నిలిచింది. ఆర్థిక సాయమే కాదు, స్వతంత్రంగా బతకడం నేర్పింది. సంస్థ కల్పించిన భరోసాతో పగలు రాత్రి శ్రమించి మెడిసిన్ పూర్తి చేసి డాక్టర్ కల నిజం చేసుకుంది విజయవాడకు చెందిన కోకిల.
ఈ యువతి పేరు కోకిల తుళ్లూరి. విజయవాడ స్వస్థలం. తండ్రి వెంకటేశ్వరరావు ఆర్టీసీ డ్రైవర్, తల్లి వనిత గృహిణి. మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందిన కోకిల చిన్నపట్నుంచే చదువుల్లో సరస్వతి. పదో తరగతిలో అత్యుత్తమ సీజీపీఏ ఇంటర్లో ఏకంగా 990 మార్కులు సాధించి రాష్ట్రంలోనే థర్డ్ ర్యాంక్ సొంతం చేసుకుంది. ఆ పట్టుదలే ఆమెను నీట్ పరీక్షలోనూ విజేతగా నిలిపి అమలాపురం కిమ్స్ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించేలా చేసింది.
చదువు మధ్యలోనే ఆపి : ఉచిత మెడికల్ సీటు వచ్చినా కనీసం ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితి కోకిల తల్లితండ్రులది. కుమార్తె బాధను చూసి అప్పులు చేసి ఎలాగోలా కాలేజీలో చేర్పించారు తండ్రి వెంకటేశ్వరరావు. మెుదటి రెండేళ్లు బంధువులు, స్నేహితుల సాయంతో చదువు సాగినా మూడో సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి తెచ్చిన అప్పులకు వడ్డీలు పెరిగిపోయి, కనీస అవసరాలకు కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి ఏర్పాడింది. దాంతో చేసేది ఏమీలేక చదువు మధ్యలోనే ఆపేసింది కోకిల.
"నేను అభయకు వచ్చే సమయానికి అప్పుల భాధలతో కుటుంబం ఇబ్బందుల్లో ఉంది. ఈ సమయంలో కాలేజీ ఫీజు కోసం ఇంటికి వచ్చాను. కళాశాల ఫీజు రూ.36 వేలు, హాస్టల్ ఫీజు రూ.1,50,000 కట్టాలని చెప్పడంతో ఏం చేయాలో తెలియక చాలా చోట్ల తిరిగి స్కాలర్ షిప్స్కు ట్రైచేశాం. చివరికి అభయ గురించి తెలిసింది. ఇక్కడ మా సమస్యలు వీరితో చెప్పుకున్నాక నేను సెటిలయ్యే వరకూ తామే చూసుకుంటామని అన్నారు. నేను సంతోషంగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం అభయ సంస్థ" - డాక్టర్ కోకిల, ఎంబీబీఎస్ పట్టభద్రురాలు
ఖర్చులన్నీ తామే భరిస్తామని భరోసా : ఈ సమయంలోనే హైదరాబాద్లోని అభయ ఫౌండేషన్ను ఆశ్రయించింది కోకిల. సంస్థ వ్యవస్థాపకులు బాలచంద్రస్వామిని కలిసి తన పరిస్థితిని వివరించగా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. ఎంబీబీఎస్ మూడో సంవత్సరం నుంచి కాలేజీ ఫీజులు, హాస్టల్ ఖర్చులన్నీ తామే భరిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.
సమీప ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్గా : ఆర్థిక సాయమే కాకుండా కోకిలకు స్వతంత్రంగా బతకడం నేర్పింది అభయ సంస్థ. కాలేజీ సమయం తర్వాత సమీపంలోని ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్గా నైట్ షిఫ్ట్ పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగం చేసేలా ప్రోత్సహించింది. నెలకు 8 వేల రూపాయలు సంపాదిస్తూ కోకిల తన కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలవడమే కాకుండా చిన్న వయసులోనే ఎన్నో ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంది.
స్థిరపడే వరకు తోడుంటాం : కోకిల లాంటి ఎంతోమంది పేద విద్యార్థుల జీవితాల్లో అభయ ఫౌండేషన్ వెలుగులు నింపుతోందని అంటున్నారు. వ్యవస్థాపకులు బాలచంద్రస్వామి. 2 దశాబ్దాలుగా రెండు వేల మందికి పైగా విద్యార్థులను ఆదుకున్నామన్నారు. ప్రతి ఏటా పదో తరగతి పూర్తయిన ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి సూపర్-60 పేరుతో ఉచిత గురుకుల శిక్షణ ఇస్తూ ప్రవేశ పరీక్షల్లో వారు రాణించేలా తీర్చిదిద్దుతున్నామన్నారు. కోకిల ప్రతిభ చూసి గర్వపడుతున్న అభయ ఫౌండేషన్ పీజీ చదువుకు, జీవితంలో స్థిరపడే వరకు తోడుంటామని అంటోంది.
"ఈ సూపర్ 60లో ఎంపిక చేసిన వారిలో పది శాతం మందిని జీవితంలో సెటిల్ అయ్యేంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక్కో గ్రూపులో బెస్ట్ స్టూడెంట్ను ఎంపిక చేసి బంగారు పతకాన్ని అందిస్తున్నాం. ఇక్కడకు వచ్చిన ప్రతి విద్యార్థిని అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటాం" - బాలచంద్రస్వామి, వ్యవస్థాపకులు, అభయ ఫౌండేషన్
