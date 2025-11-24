ETV Bharat / state

కోకాపేటలో ఎకరం ధర రికార్డు స్థాయిలో రూ.137.25 కోట్లు

కోకాపేటలో రికార్డు ధర పలికిన ప్లాట్లు - రికార్డు స్థాయిలో రూ. 137.25 కోట్లు పలికిన ఎకరం ధర - ఎకరం రూ. 136.50 కోట్లు పలికిన ప్లాట్‌ నం.18లోని భూమి

Plots Fetch Record Prices in Kokapeta
Plots Fetch Record Prices in Kokapeta (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 6:46 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 9:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kokapeta Land Auction Creates Record Costs of Rs. 137.25 Crore Per Acre : హైదరాబాద్‌ నగర శివారులోని కోకాపేటలో భూములు రికార్డు ధర పలికాయి. ఎకరం ధర అత్యధికంగా రూ.137.25 కోట్లు పలికింది. కోకాపేటలోని నియోపోలిస్‌ ప్రాంతంలోని సర్వే నంబర్‌ 17, 18లోని భూములకు వేలం నిర్వహించారు. సర్వే నంబర్‌ 17లోని భూమి ఎకరం 137.25 కోట్లు పలికింది. సర్వే నంబర్‌ 18లోని భూమి ఎకరం రూ. 136.50 కోట్లు పలికింది.హెచ్‌ఎండీఏ పరిధిలోని ఖరీదైన భూములను ఆన్‌లైన్‌లో వేలం వేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించి నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లుగా నిర్ణయం : ఇటీవల రాయదుర్గంలో 7.67 ఎకరాలకు తెలంగాణ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ(టీజీఐఐసీ) నిర్వహించిన వేలంపాటలో రూ.1,357 కోట్లకు ఓ సంస్థ దక్కించుకుంది. ఇక్కడ కనీస ధర ఎకరాకు రూ.101 కోట్లుగా నిర్ణయించగా వేలంలో రూ.177 కోట్లు పలికింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కోకాపేట నియోపోలీస్‌లోని సర్వే నంబర్‌ 17, 18లోని భూములను హెచ్‌ఎండీఏ వేలం వేసింది. ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లుగా నిర్ణయించగా అత్యధికంగా రూ.137.25 కోట్లు పలికింది.

Last Updated : November 24, 2025 at 9:01 PM IST

TAGGED:

LAND PRICES INCREASED IN TELANGANA
కోకాపేటలో భూమి ధర
LAND PRICE IN KOKAPETA
KOKAPETA LAND AUCTION
LAND PRICES IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.