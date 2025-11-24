కోకాపేటలో ఎకరం ధర రికార్డు స్థాయిలో రూ.137.25 కోట్లు
కోకాపేటలో రికార్డు ధర పలికిన ప్లాట్లు - రికార్డు స్థాయిలో రూ. 137.25 కోట్లు పలికిన ఎకరం ధర - ఎకరం రూ. 136.50 కోట్లు పలికిన ప్లాట్ నం.18లోని భూమి
Published : November 24, 2025 at 6:46 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 9:01 PM IST
Kokapeta Land Auction Creates Record Costs of Rs. 137.25 Crore Per Acre : హైదరాబాద్ నగర శివారులోని కోకాపేటలో భూములు రికార్డు ధర పలికాయి. ఎకరం ధర అత్యధికంగా రూ.137.25 కోట్లు పలికింది. కోకాపేటలోని నియోపోలిస్ ప్రాంతంలోని సర్వే నంబర్ 17, 18లోని భూములకు వేలం నిర్వహించారు. సర్వే నంబర్ 17లోని భూమి ఎకరం 137.25 కోట్లు పలికింది. సర్వే నంబర్ 18లోని భూమి ఎకరం రూ. 136.50 కోట్లు పలికింది.హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని ఖరీదైన భూములను ఆన్లైన్లో వేలం వేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లుగా నిర్ణయం : ఇటీవల రాయదుర్గంలో 7.67 ఎకరాలకు తెలంగాణ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ(టీజీఐఐసీ) నిర్వహించిన వేలంపాటలో రూ.1,357 కోట్లకు ఓ సంస్థ దక్కించుకుంది. ఇక్కడ కనీస ధర ఎకరాకు రూ.101 కోట్లుగా నిర్ణయించగా వేలంలో రూ.177 కోట్లు పలికింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కోకాపేట నియోపోలీస్లోని సర్వే నంబర్ 17, 18లోని భూములను హెచ్ఎండీఏ వేలం వేసింది. ఎకరా కనీస ధర రూ.99 కోట్లుగా నిర్ణయించగా అత్యధికంగా రూ.137.25 కోట్లు పలికింది.