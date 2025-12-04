కోకాపేటలో ఎకరం @రూ.131 కోట్లు - 8 ఎకరాలతో రూ.996 కోట్ల ఆదాయం
కోకాపేట నియోపోలిస్లో రికార్డు ధర పలికిన భూమి - మూడో విడత వేలంలో అత్యధిక ధర ఎకరా రూ.131 కోట్లు - 8 ఎకరాలకు రూ.996 కోట్ల ఆదాయం
Published : December 4, 2025 at 9:52 AM IST
Kokapet land Auction in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో కోకాపేట ప్రాంతం పేరు వింటేనే కాసుల గలగలలు వినిపిస్తాయి. అక్కడ గజం భూమి ధర పసిడి కంటే ఎక్కువ. గతంలో ఎకరం రూ.వంద కోట్లు పలికిందంటే ఆశ్చర్యపోయేవారు. ఇప్పుడు ఎకరం రూ.వంద కోట్లు దాటిపోయింది. కోకాపేట నియోపోలిస్ లే అవుట్లో నిర్వహించిన ఈ-వేలంలో ఎకరం వందల కోట్లకు పడగలెత్తుతోంది. తాజాగా మూడో విడతలో నిర్వహించిన వేలంలో ఎకరా రూ.131 కోట్ల రికార్డు ధర పలికింది.
కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్న నియోపోలిస్ లేఅవుట్ : కోకాపేట నియోపోలిస్ లేఅవుట్ హెచ్ఎండీఏకు కనక వర్షం కురిపిస్తోంది. తాజాగా మూడో విడతలో నిర్వహించిన వేలానికి విశేష స్పందన లభించింది. ఏకంగా రికార్డు స్థాయిలో ఎకరా రూ.131 కోట్లు పలికింది. బుధవారం ప్లాట్ నంబరు 19లో 4 ఎకరాలకు, 20లో 4.04 ఎకరాలకు సంబంధించి వేలం నిర్వహించారు. ఇక్కడ కనీస ధర ఎకరాకు రూ.99 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ప్లాట్ 19లో ఎకరా రూ.131 కోట్లు పలకగా, ప్లాట్ 20లో ఎకరం రూ.118 కోట్లకు విక్రయించారు. ఈ రెండు ప్లాట్లలో 8 ఎకరాలకు సంబంధించి రూ.996 కోట్లకు పైగా ఆదాయం సమకూరింది. తాజాగా ఎకరా అంత ధరకు అమ్ముడుపోవడం స్థిరాస్తి రంగానికి ఊపునిచ్చే అంశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
3 విడతల్లో జరిగిన వేలంలో రూ.3,708 కోట్ల ఆదాయం : ఈ నెల 28న జరిగిన వేలంలో ఎకరా దాదాపు రూ.151 పైనే రికార్డు ధర పలికిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ లేఅవుట్కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు 3 విడతల్లో జరిగిన వేలంలో మొత్తంగా 27 ఎకరాలను హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ విక్రయించింది. తద్వారా రూ.3,708 కోట్లు ఆదాయం సమకూరింది. ఈ నెల 5వ తేదీన ఇదే లేఅవుట్లోని గోల్డెన్ మైల్ సైట్-2లో 1.98 ఎకరాలను వేలం వేయనున్నారు. ఇక్కడ ఎకరా భూమి కనీస ధర రూ.70 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. వేలం పాటలో ధర రూ.100 కోట్లు దాటుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో పెరిగిన అనుమతులు : భవనాల నిర్మాణం, లేఅవుట్ల కోసం హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి వచ్చే దరఖాస్తుల సంఖ్య క్రమేపీ పెరుగుతోంది. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే సంస్థకు సుమారు రూ.వెయ్యి కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. కొత్త ఏడాదిలో రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, మెదక్ జిల్లాల పరిధిలోని బైరాగిగూడ, చందానగర్, పుప్పాలగూడ, బాచుపల్లి, బౌరంపేట్, చెంగిచర్ల, సూరారం తదితర ప్రాంతాల్లో ఉన్న విలువైన ల్యాండ్ పార్శిళ్లను వేలం వేయనున్నారు. మొత్తంగా రూ.10వేల కోట్లు ఆదాయం సమకూరే అవకాశాలున్నట్లుగా భావిస్తున్నారు.
శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కోకాపేట : నిన్నమెన్నటి వరకూ ఎత్తైన అపార్ట్మెంట్లు, ఐటీ కంపెనీలకు సంబంధించిన టవర్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉన్న హైదరాబాద్ నగరంలోని కోకాపేట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు స్టార్ హోటళ్లు కొలువుదీరుతున్నాయి. మాదాపూర్ నుంచి గచ్చిబౌలి, నానక్రామ్గూడ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మీదుగా కోకాపేట వరకూ విస్తరించిన ఈ ఐటీ కారిడార్లో ఎంతో పేరున్నటువంటి హోటల్ బ్రాండ్లు కొత్తగా హోటళ్లను ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయి. ఐటీసీ హోటల్స్, హిల్టన్, బ్రిడ్జ్ గ్రూపు, ర్యాడిసన్, ఛాలెట్, తదితర సంస్థలు ఈ ప్రాంతంలో మూడు, ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. రెండు, మూడేళ్లలో ఈ ప్రాంతంలో 7 నుంచి 8 కొత్త హోటళ్లు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
కోకాపేటలో ఎకరం రూ.137.25 కోట్లు - 9.90 ఎకరాలు రూ.1,356 కోట్లు