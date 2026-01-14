జాతరను తలపిస్తున్న బరులు - కంకిపాడు కోడిపందేల్లో జబర్దస్త్ రాకెట్ రాఘవ సందడి
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అంబరాన్నంటుతున్న సంక్రాంతి సంబరాలు - వేడుకల్లో భాగంగా జోరుగా సాగుతున్న కోడిపందేలు- బరుల వద్ద పందెం రాయుళ్లు, వీక్షకులతో కోలాహలం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 4:43 PM IST
Jabardast Rocket Raghava at Kankipadu Sankranthi Celebrations : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సందడి కొనసాగుతోంది. వేడుకల్లో భాగంగా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో కోడిపందేలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బరుల వద్ద పందెం రాయుళ్లు, వీక్షకులతో కోలాహలం నెలకొంది. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో కోడిపందేలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. కోడి పందేలను చూసేందుకు ప్రజలు పెద్దఎత్తున తరలివస్తున్నారు. సంప్రదాయబద్ధంగానే కోడి పందేలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. కంకిపాడులో కోడిపందేలుకు భారీ బరులు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి పందేలను వీక్షించేందుకు అధిక సంఖ్యలో జనాలు తరలివచ్చారు.
జబర్ధస్త్ ఫేం రాకెట్ రాఘవ పందేలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కుటుంబ సమేతంగా జరుపుకునే పండగ సంక్రాంతి అన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న సంబరాల్లో పాల్గొనేందుకు తెలంగాణ వాసులు మూడు నెలల ముందు నుంచే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటారని తెలిపారు. కంకిపాడు జరుగుతున్న పందేలతో మొత్తం పండుగ అంతా అక్కడే ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రాకెట్ రాఘవ పందేలను ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడారు.
'కోడి పందేలు ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో జరుగుతున్నాయి. నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు బాగా చేశారు. నేనూ, మా స్నేహితులు ప్రతీ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తాం. మాకు మూణ్నెళ్ల ముందు నుంచే సందడి మొదలవుతుంది. స్థానికంగా జరిగే కోడి పందేలు చూడటానికి కుటుంబంతో కలిసి వస్తాం. ఇక్కడ కోడి పందేలు ఎంతో జోరుగా సాగుతున్నాయి.' -రాకెట్ రాఘవ, జబర్దస్త్ ఫేం హాస్య నటుడు
కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా కోడి పందేల జోరు : విజయవాడ గ్రామీణ ప్రాంతమైన రామవరప్పాడులో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతున్నాయి. కోడి పందేలు పెద్దఎత్తున నిర్వహిస్తున్నారు. బరుల వద్ద ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు పెట్టారు. వరుసగా 5 పందేలు లేదా ఆరు పందేలు గెలిచిన వారికి బైకులను గిఫ్ట్ గా ఇవ్వనున్నారు. వీటిని చూసేందుకు జనం పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో కృష్ణాజిల్లా కేసరపల్లిలో కోడిపందేలు ఉత్సాహ వాతావరణంలో జరుగుతున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తమ కోళ్లను బరిలో నిలిపేందుకు కేసరపల్లికి చేరుకున్నారు. కోడిపందేలు మన సాంప్రదాయంలో ఒక భాగమని, వాటిని చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉందని కోడి పందేలు వీక్షించేందుకు వచ్చిన వారు అంటున్నారు. ఏర్పాట్లన్నీ బాగా చేశారని తెలిపారు.
జాతరను తలపిస్తున్న బరులు : భోగి వేడుకలు ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో గోదావరి జిల్లాలను తలపించేలా ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో కోడిపందేలు సాగుతున్నాయి. విజయవాడ సమీపంలోని గుణదలలో కోడి పందేలు పెద్దఎత్తున నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిని చూసేందుకు ప్రజలు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. కృష్ణాజిల్లా గుడివాడ నియోజకవర్గంలో సంక్రాంతి కోడిపందాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి. కోడిపందాలు, కోత ముక్కలతో లక్షలాది రూపాయలు చేతులు మారుతున్నాయి. సంక్రాంతి బరులు జాతరను తలపిస్తున్నాయి. కోడి పందాలు చూసేందుకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.
పందెం కోళ్లను బరిలో దింపడానికీ ఓ లెక్కుంది - అదే కుక్కుట శాస్త్రం
గోదావరి జిల్లాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఏర్పాట్లు - పందెంకోళ్లు కాలు దువ్వేందుకు బరులు సిద్ధం