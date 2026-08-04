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జీవనాధారమైన గోదావరే ఆ లంకకు గండం - కరిగిపోతున్న కోడేరు లంక

గోదావరి వరదకు కనుమరుగవుతున్న కోడేరు లంక - నదికి వరదొచ్చిన ప్రతిసారీ కోతకు గురవుతున్న ఒడ్డు - ఊరు నదీ గర్భంలో కలిసిపోతుందని స్థానికుల ఆవేదన

Koderu Lanka Village due to Godavari Floods
Koderu Lanka Village due to Godavari Floods (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 9:14 AM IST

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Koderu Lanka Village due to Godavari Floods : అక్కడ ఒక్కో అల. ఒక్కో అడుగు నేలను లాక్కెళుతోంది. ఏటా అలా ముందుకు వస్తూ, ఊరినే మింగేస్తోంది. వరదొచ్చిన ప్రతిసారీ ఇళ్లు నదీ గర్భంలో కలిసి పోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని చూసి స్థానికులు తట్టుకోలేక పోతున్నారు. క్రమంగా కనుమరుగవుతున్న కోనసీమలోని కోడేరు లంక వాసుల కన్నీటి వ్యథపై కథనం.

గోదావరే ఆ లంకకు గండం: చుట్టూ గోదావరి. కనువిందు చేసే కొబ్బరి చెట్లు. ఆహ్లాదం కల్గించే వాతావరణం. ప్రకృతి రమణీయతకు కేరాఫ్‌గా నిలిచిన కోడేరు లంక గ్రామం. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం సమీపంలో ఉంది. పచ్చని పంటలతో, కొబ్బరి తోటలతో, ప్రకృతి ఒడిలో కళకళలాడుతోంది.

జీవనాధారమైన గోదావరే ఆ లంకకు గండం - కరిగిపోతున్న కోడేరు లంక (ETV)

వందలాది కుటుంబాలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇక్కడే సంతోషంగా జీవిస్తున్నాయి. నదీ తీరాన సారవంతమై నేలలో రైతులు లాభాల సాగు చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ అందమైన లంక గ్రామం. భయంకరమైన సమస్యను ఎదుర్కొంటోంది. జీవనాధారమైన గోదావరే ఆ లంకకు గండంగా మారింది. నదికి వరదొచ్చిన ప్రతిసారీ ఒడ్డు కోతకు గురవుతూ ఇళ్లు నదిలోకి ఒరిగిపోతున్నాయి.

వారంతా ఊరికి కాపలా: చినుకు పడితే చాలు. కోడేరు లంక వాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. అది వర్షంగా మారి, తమ ఇంటిని, ఊరిని ఎక్కడ తాకుతుందోననే బెంగతో వణికిపోతున్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద గేట్లు ఎత్తిన ప్రతిసారీ కంటి మీద కునుకు లేకుండా వారంతా ఊరికి కాపలా కాస్తున్నారు. కళ్ల ముందే ఉన్న ఇళ్లు వరద తాకిడికి ఎక్కడ కనిపించకుండా పోతాయోననే బెంగ, వారికి కునుకు లేకుండా చేస్తోంది.

"గోదావరి వరద ప్రవాహనికి చాలా ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి. గ్రామం నుంచి ఒక కాలనీ మొత్తం వెళ్లిపోయారు. సుమారు 500 కుటుంబాలు వలస వెళ్లిపోయారు. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నాం. అధికారులు తక్షణమే స్పందించి, మాకు సహకారం అందించాలి." - గ్రామస్థులు

తల్లి లాంటి తమ ఊళ్లను కాపాడాలి: గోదావరి వరదను తట్టుకునేలా, ఊరి ఒడ్డున రక్షణ గోడలు నిర్మించాలని, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులను కోరినా సమస్యకు పరిష్కారం దొరక లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు. తాతలు కట్టిన ఇళ్లు, తల్లిదండ్రులు పెంచిన చెట్లు, చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు అన్నీ నదీ గర్భంలో కలిసిపోతుంటే చూడలేకపోతున్నామని వాపోతున్నారు.

"ప్రతి ఏటా గోదావరి వరద ఉద్ధృతికి కోడేరు లంక గ్రామంలో రెండూ, మూడెకరాల భూమి కోతకు గురవుతుందని స్థానికులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. జీవనాధారం కోల్పోయిన ఎన్నో కుటుంబాలు ఇతర ప్రాంతాలకు వలసబాట పట్టాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి, తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు శాశ్వత రక్షణ గోడ నిర్మించాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు." - కోడేరు లంక వాసులు

కోడేరు లంకకు ఆనుకుని ఉన్న గన్నవరం గోదావరి వరదకు కోతకు గురవుతోంది. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే, ఈ రెండు లంకలు కాలగర్భంలో కలుస్తాయని స్థానికులు వాపోతున్నారు. తల్లి లాంటి తమ ఊళ్లను పాలకులు కాపాడాలని కోరుతున్నారు.

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STORY ON KODERU LANKA VILLAGE
KODERU LANKA VILLAGE IN AP
గోదావరి కోతకు కోడేరు గ్రామం
KODERU LANKA DUE TO GODAVARI FLOODS
STORY ON KODERU LANKA VILLAGE

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