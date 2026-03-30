వైభవంగా కోదండ రామయ్య వేడుకలు - నవనీత కృష్ణ అలంకారంలో ఊరేగింపు
మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కోలాహలంగా ఊరేగింపు - కోదండ రామయ్య దర్శించుకున్న పలువురు రాజకీయ నాయకులు - భక్తులకు ఎలాంటి లోటు రాకుండ చూడాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించినట్టు మంత్రి సవిత వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 4:06 PM IST
Vontimitta Bramhostham In 2026 : వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్టలో జగదభిరాముడి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఉత్సవాలు భక్తులందరిలో రోజురోజుకి భక్తి భావాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల నాలుగవ రోజు ఉదయం, నవనీత కృష్ణ అలంకారంలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరాముడు పురవీధుల్లో అంగరంగ వైభవంగా ఊరేగారు. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.
భక్తజనం అడుగడుగునా స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలు చాటుకున్నారు. మంగళ వాయిద్యాలు, చిన్నారులు, యువతుల కోలాటాల నడుమ కోలాహలంగా సాగిన ఈ ఊరేగింపు భక్తుల మనస్సును ఆకట్టుకుంది. చెక్కభజనలు, కేరళ వాయిద్యాలతో భక్తుల బృందాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ అధికారులు పాల్గొని, కావాల్సిన ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులకు తావివ్వకుండా అధికారులు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు.
ఆలయాన్ని దర్శించిన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు : కోదండ రామయ్య ఆలయాన్ని పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. సోమవారం జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రి సవిత, కమలాపురం ఎమ్మెల్యే పుత్త చైతన్య రెడ్డి, పాలిటిబ్యూరో సభ్యుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డి తదితరులు స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. వారిని పురోహితులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. వచ్చే నెల ఒకటో తేదీన జరుగనున్న కల్యాణ ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన మంత్రి అధికారులకు పలు సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చారు.
కళ్యాణానికి ఎలాంటి లోటు రాకూడదు : కోదండ రామయ్య కళ్యాణానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి లోటు రాకుండ చూడాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించినట్టు మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. రాములోరి కళ్యాణం ఘనంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని మంత్రి సూచించారు. అనంతరం వివిధ శాఖల అధికారులతో మంత్రి, కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు, కళ్యాణానికి వస్తున్న నేపథ్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆమె అధికారులను ఆదేశించారు.
"వచ్చే నెల ఒకటిన జరగబోయే ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నాం. లక్షల్లో రానున్న భక్తులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. పార్కింగ్, మెడికల్, భోజనం,స్నాక్స్ వంటి పలు ఏర్పాట్లు చేశాం. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సతీసమేతంగా కళ్యాణానికి వచ్చి, స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు " - సవిత, బీసీ సంక్షేమజౌళి శాఖ మంత్రి
ఆలయంలో ధ్వజారోహణ : శ్రీరామనవమి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కోదండ రామాలయంలో ఏకశిలలో కొలువైన సీతారామలక్ష్మణమూర్తులను జాంబవంతుడు ప్రతిష్ఠించాడన్నది పురాణ కథనం. ఇది అతి పురాతన దేవాలయం. సీతారామలక్ష్మణమూర్తుల చెంత హనుమంతుడు ఉండటం సాధారణం. కానీ ఒంటిమిట్ట రామాలయంలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం లేదు. శ్రీరాముడికి పవనసుతుడు పరిచయం కాకమునుపే ఇక్కడ పర్యటించాడని, అందువల్లే మారుతి లేడని జనపదులు చెప్పారు. శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం చేస్తున్న సమయంలో దండకారణ్యంలో ఉన్న ఒంటిమిట్ట ప్రాంతంలో పర్యటించాడు.
