చట్టాన్ని తెలుసుకోండి, బాధ్యతగా మసలుకోండి - నవంబర్ 26 భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం
Constitution Day in India : ఇతరుల గౌరవానికి భంగం కలిగించే హక్కు ఎవరికీ లేదు. భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను, స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తూనే బాధ్యతగా మసలుకోవాలని చట్టాలు చెబుతున్నాయి.
Published : November 26, 2026 at 6:13 PM IST
చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్తో మనకు నచ్చిన విషయం, మన అభిప్రాయాలను పంచుకోవచ్చు. మీరు అంగీకరించని విషయాలను ప్రశ్నించవచ్చు. ఇదంతా డిజిటల్ యుగం అందించే స్వేచ్ఛ. అయితే, కొందరు ఈ స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే హక్కు ఉన్నప్పటికీ, ఇతరుల గౌరవానికి భంగం కలిగించే హక్కు ఎవరికీ లేదు.
అవమానించడమే స్వేచ్ఛా?
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19(1)(ఎ) ప్రతి పౌరునికి వాక్ స్వాతంత్య్రం, భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను ప్రసాదిస్తుంది. ఆర్టికల్ 19(2) ప్రకారం పరువు నష్టం, ప్రజా మర్యాద, నైతికత, ప్రజాశాంతి వంటి విషయాల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చట్టపరమైన పరిమితులను విధించవచ్చు. మహిళలపై లింగ వివక్షాపూరిత వ్యాఖ్యలు చేయడం, మార్ఫింగ్ చేసిన ఫోటోలను ప్రచారం చేయడం, లేదా వారి గౌరవానికి, గోప్యతకు భంగం కలిగించడం వంటివి ఈ ఆంక్షల పరిధిలోకి వస్తాయి.
పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి
చిన్న వయస్సు నుంచే పిల్లలకు బాధ్యతాయుతమైన డిజిటల్ ప్రవర్తన గురించి అవగాహన కల్పించాలి. వారు ఎదుర్కొనే సమస్యల గురించి తమ తల్లిదండ్రులతోనూ, ఉపాధ్యాయులతోనూ స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే వీలు ఉండాలి. విషయాలు పంచుకోడానికి సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాలి.
భద్రత ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత
భద్రత అనేది కేవలం పోలీసుల బాధ్యత మాత్రమే కాదు. అది సంఘ సామూహిక బాధ్యత. రాజ్యాంగ హక్కులను వినియోగించుకుంటూ, ప్రాథమిక విధులను కూడా నెరవేర్చాలి. ఇతరుల భావాల గౌరవాన్ని కాపాడుతూ సొంత అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయడమే స్వేచ్ఛ.
మార్ఫింగ్ ద్వారా బెదిరింపులా ?
లైంగిక వేధింపులు మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక తీవ్రమైన సమస్య. మహిళల ఫోటోలు వారి అనుమతి లేకుండా ఉపయోగిస్తున్నారు. మార్ఫింగ్ చేసిన, అశ్లీల చిత్రాలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత వివరాలను బహిర్గతం చేస్తున్నారు. డబ్బు చెల్లించకపోతే అటువంటి చిత్రాలను విడుదల చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. ఒక విద్యార్థిని తన తోటి విద్యార్థి వేధింపుల కారణంగా చదువు మానేయవలసి వచ్చింది.
ప్రశ్నిస్తే వేధింపులా ?
ఒక మహిళా జర్నలిస్ట్ సామాజిక సమస్యపై వ్యాసం రాసినప్పుడు, ఆమె వందలాది నకిలీ ఖాతాల నుంచి వ్యక్తిగత దాడులు, బెదిరింపులను ఎదుర్కొంది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ఆమె చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టి, ఆన్లైన్ భద్రతపై అవగాహన కల్పించడం ప్రారంభించింది.
వేధింపుల నుంచి రక్షణ
భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) సమాచార సాంకేతిక చట్టం, మహిళలపై ఆన్లైన్ వేధింపులను పరిష్కరించడానికి అనేక నిబంధనలను కలిగి ఉన్నాయి. సంఘటన స్వభావంతో పాటు అందుబాటులో ఉన్న సాక్ష్యాధారాల ఆధారంగా ఈ నిబంధనలు వర్తింపజేయబడతాయి.
- బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 77 : ఒక మహిళ అనుమతి లేకుండా ఆమె వ్యక్తిగత చిత్రాలను సేకరించడం లేదా వ్యాప్తి చేయడం
- సెక్షన్ 78 : ఒక మహిళను పదేపదే సంప్రదించడం లేదా ఆమె ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆమె కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం
- సెక్షన్ 79 : ఒక మహిళ గౌరవానికి భంగం కలిగించే మాటలు లేదా చర్యలు. లేదా వ్యక్తిగత గోప్యతలోకి చొరబడటం
- ఐటీ చట్టం, సెక్షన్ 66సీ : గుర్తింపు దొంగతనం
- సెక్షన్ 66డీ : నకిలీ గుర్తింపును ఉపయోగించి ఆన్లైన్ మోసం చేయడం
- సెక్షన్ 66ఈ : వ్యక్తిగత గోప్యతను ఉల్లంఘించే చిత్రాలను వ్యాప్తి చేయడం
- సెక్షన్లు 67, 67ఏ : డిజిటల్ మీడియా ద్వారా అశ్లీల లేదా లైంగికంగా స్పష్టమైన కంటెంట్ను ప్రచురించడం లేదా ప్రసారం చేయడం
మహిళల గౌరవం కాపాడటం పౌర బాధ్యత
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 51ఏ(ఇ) ప్రకారం, మహిళల గౌరవాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఎవరూ ప్రవర్తించకూడదు. మహిళల ఫోటోలను వారి అనుమతి లేకుండా పంచుకోవడం. అసభ్యకరమైన మీమ్లను సృష్టించడం, వ్యక్తిగత సంభాషణలను బహిర్గతం చేయడం. లేదా తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడం ద్వారా వ్యక్తులను వేధించడం వంటివి వారి గౌరవం, భద్రతపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అటువంటి పోస్ట్లను చూసి వినోదంగా స్పందించడం, వాటిని ఇతరులకు ఫార్వార్డ్ చేయడం,వేధింపులకు పాల్పడే వారిని ప్రోత్సహించడం బాధ్యతాయుతమైన డిజిటల్ ప్రవర్తన కాదు.
బాధితులు ఏం చేయాలి?
బాధితులు వేధింపులకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలను, అంటే స్క్రీన్షాట్లు, సందేశాలు, ప్రొఫైల్ లింక్లు, తేదీ, సమయానికి సంబంధించిన వివరాలను భద్రపరచుకోవాలి. డబ్బు అడిగితే, చెల్లించవద్దు. బదులుగా ఈ క్రింది మార్గాల ద్వారా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయండి
- జాతీయ పోర్టల్: www.cybercrime.gov.in
- అత్యవసర పోలీసు సహాయం: 112
- సైబర్-ఫైనాన్షియల్ మోసానికి తక్షణ సహాయం: 1930
భారత రాజ్యాంగం తొలి కాపీని ఎక్కడ, ఏ టెక్నాలజీతో ముద్రించారో తెలుసా?
రాగి రేకులపై రాజ్యాంగం - ఏడు నెలలపాటు శ్రమించి ఆవిష్కరించిన విశ్రాంత ఉద్యోగి