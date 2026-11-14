'యువతకు రాజకీయాల్లో ప్రాధాన్యమివ్వాలి' - భారత్ సమ్మిట్లో ప్రతినిధుల పిలుపు
First Day Of Bharat Summit : హైదరాబాద్ వేదికగా జరగుతున్న భారత్ సమ్మిట్ 2.0 తొలిరోజు సదస్సులో 70 దేశాల నుంచి వెయ్యి మందికిపైగా ప్రతినిధులు పాల్గొని, పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు.
Published : November 14, 2026 at 8:18 AM IST
అంతర్జాతీయ యవనికపై కొత్త సమీకరణాలకు హైదరాబాద్ వేదికైంది. ప్రపంచ రాజకీయ, ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వేళ్లూనుకున్న అసమానతలకు చరమగీతం పాడుతూ ప్రతి దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని గౌరవించే న్యాయబద్ధమైన నూతన ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించాల్సిన అవసరాన్ని 'భారత్ సమ్మిట్ 2.0' చాటి చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు రెండో రోజు హెచ్ఐసీసీలో ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో కొనసాగింది. 70 దేశాల నుంచి దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా ప్రతినిధులు హాజరై పలు కీలక అంశాలపై చర్చల్లో పాల్గొన్నారు.
ఏఐతో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న భారత్ సమ్మిట్ 2.0 ప్రపంచానికి పలు అంశాలపై మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు వేదికయ్యింది. 2 రోజుల భారత్ సమ్మిట్లో పలు అంశాలపై వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. సాంకేతిక ఆధిపత్యం, ఏఐ దుష్ప్రభావాలు, యువతకు రాజకీయాల్లో అవకాశాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు అంతర్జాతీయ నిర్ణయాల్లో ప్రాతినిథ్యం, వాతావరణ న్యాయం వంటి అంశాలపై అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు గళమెత్తారు.
ఏఐతో ఇప్పటికే అనూహ్య మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయని సమ్మిట్లో పాల్గొన్న ప్రతినిధులు అభిప్రాయపడ్డారు. రాజకీయాల్లోనూ ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పాశ్చాత్య దేశాల ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించేందుకు దక్షిణ దేశాలు ప్రత్యామ్నాయ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేసుకోవాలన్నారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో డాలర్ ఆధిపత్యం, ఆర్థిక ఆంక్షలను ఆయుధాలుగా ఉపయోగించడం వల్ల ఈ దేశాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ప్రపంచ నిర్ణయాల్లో తగిన ప్రాతినిథ్యం ఇవ్వాలని, వాణిజ్యం, విద్య, రవాణా, గృహ వసతి, వ్యర్థాల నిర్వహణ వంటి రంగాల్లో 'దక్షిణ-దక్షిణ' సహకారం పెంచుకోవాలని సూచించారు.
ఒప్పందాల అమలులో జవాబుదారీతనం ఉండాలి
పేదరికం, అసమానతలు వంటి ప్రపంచ సమస్యల పరిష్కారంలో అంతర్జాతీయ సంస్థలు మరింత సమర్థంగా పని చేయాలని సదస్సులో పాల్గొన్న వక్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఒప్పందాలు చేసుకోవడమే కాకుండా వాటి అమలులో జవాబుదారీతనం, పారదర్శకత ఉండాలన్నారు. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొంటున్న పేద, బలహీనవర్గాలకు ప్రత్యేక ఆర్థిక సహకారం అందించాలని, కర్బన ఉద్గారాల తగ్గింపుతో పాటు స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రజలను వాతావరణ విపత్తుల నుంచి రక్షించే చర్యలు చేపట్టాలని ఆయా సదస్సుల్లో వక్తలు కోరారు.
వ్యూహాత్మక స్వయం ప్రతిపత్తిని కాపాడుకోవాలి
ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో అలీనోద్యమ సూత్రాల ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని విదేశాంగ శాఖ మాజీ మంత్రి సల్మాన్ ఖుర్షీద్ పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం భారత్ సమ్మిట్ ప్రారంభ సదస్సులో మాట్లాడిన ఆయన యుద్ధాలు, వనరుల వేట, సాంకేతిక మార్పుల నేపథ్యంలో దేశాలు స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యూహాత్మక స్వయం ప్రతిపత్తిని కాపాడుకోవాలని సూచించారు. వసుధైక కుటుంబం స్ఫూర్తితో ఇతర దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని గౌరవిస్తూ పరస్పర సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
పలు అంశాలపై చర్చల్లో పాల్గొన్న మంత్రులు
సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న మార్పులు ప్రజాస్వామ్యానికి సవాలుగా మారకూడదని పలు సదస్సుల్లో ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణను తక్కువ వ్యయంతో సాంకేతిక సేవలు అందించే స్థాయి నుంచి అధిక విలువ కలిగిన ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ చర్చలో భాగంగా 'తెలంగాణ అభ్యుదయం, సామాజిక న్యాయం' అంశంపై జరిగిన చర్చలో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క పాల్గొన్నారు. విద్య, సంక్షేమం, సాధికారత ద్వారా సామాజిక న్యాయం అంశంపై నిర్వహించిన చర్చా గోష్ఠికి మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు.
పారిశ్రామికాభివృద్ధిని జిల్లాలకు విస్తరించాలి
సదస్సు ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ఫొటో ఎగ్జిబిషన్ను ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించారు. పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలతో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సీఎస్ సంజయ్జాజు సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అనుకూలతలను వారు వివరించారు. హైటెక్స్లో జరిగిన తెలంగాణ రైజింగ్ సమావేశాల్లో మంత్రులు వివేక్ వెంకట స్వామి, అజారుద్దీన్ పాల్గొని చర్చించారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధిని హైదరాబాద్కే పరిమితం చేయకుండా జిల్లాలకు విస్తరించాలని, గ్రామీణ ఆదాయాలను పెంచాలని, స్థానికంగా ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని సూచించారు.
యువతను విస్మరిస్తే ఉద్యమాలు వస్తాయి
ఉపాధి హామీ పథకంపై వ్యతిరేకత తగదని పలువురు ప్రతినిధులు సదస్సులో అభిప్రాయపడ్డారు. పేదల ఉపాధికి అది పూచీకత్తు ఇస్తుందన్నారు. హైదరాబాద్ స్థాయిలో గ్రామీణ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలని 'తెలంగాణ రైజింగ్-ఆర్థిక న్యాయం' చర్చలో వక్తలు సూచించారు. 'సౌత్-సౌత్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ఎ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్' అనే అంశంపై చర్చా వేదికలో పాల్గొన్న పలువురు వక్తలు పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేయాలన్నారు. నగరీకరణలో ఇదే కీలకమవ్వాలని, ప్రజల జీవనోపాధికి ప్రాధాన్యమివ్వాలన్నారు.
ఏఐతో రాజకీయాలు మారిపోతాయని, ఏఐ, క్లౌడ్కేపిటలిజం, కొత్త ప్రపంచ క్రమంపై చర్చలో వక్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజల జీవనంలో సహాయకారిగా మారుతుందన్నారు. వ్యక్తిగత గోప్యతతో పాటు నియంత్రణకు ప్రత్యేక విధానాలు అవసరమని సూచించారు. యువతను విస్మరిస్తే ఉద్యమాలే వస్తాయని, 'యువత-రేపటి రాజకీయాలు'పై చర్చలో వివిధ దేశాల వక్తలు డిమాండ్ చేశారు. ఓట్లు, ప్రచారంలోనే కాదు, నిర్ణయాధికారాల్లో వారికి చోటివ్వాలన్నారు. చిన్న వయసు నుంచే నాయకత్వ శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం అవసరమని సూచించారు.
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