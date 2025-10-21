కేఎల్ విద్యార్థుల శాటిలైట్స్ రూపకల్పన - ఏకకాలంలో 3 ఉపగ్రహాల ప్రయోగం
శాటిలైట్స్ని రూపొందించిన కేఎల్ వర్శిటీ విద్యార్థులు - ఏకకాలంలో 3 ఉపగ్రహాల ప్రయోగం, దీర్ఘకాలం భూవాతావరణంలో ఉండేలా ఏర్పాటు, 100 గ్రాముల బరువు ఉండేలా శాటిలైట్స్ రూపకల్పన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 7:52 PM IST
KL University Students Successfully Launch 3 Satellites into Space: సాంకేతికతలో తెలుగు విద్యార్థులు మరో ముందడుగు వేశారు. గుంటూరు జిల్లా వడ్డేశ్వరంలోని కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ఏకకాలంలో 3 ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. దీంతో అంతరిక్ష పరిశోధనలో కేఎల్యూ ఒక మైలురాయిని అధిగమించింది. స్పేస్ ఎక్స్ సీఈవో ఎలన్ మస్క్ ఆలోచనల నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. అంతరిక్ష ప్రయోగాలపై మరింత ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మరి ఆ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం.
సూర్యోదయానికి గంట ముందే అక్కడంతా సందడి. ఓవైపు ఉత్కంఠ సమయం కోసం పరిశోధక విద్యార్థుల ఎదురుచూపులు. మరోవైపు ప్రయోగ సమయం చేరువవుతున్న దశలో పరిశోధకులకు మార్గదర్శనం చేస్తున్న అధ్యాపకులు. ఎప్పుడు ప్రయోగం చూస్తామా అన్నట్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే వీక్షకులు. వడ్డేశ్వరం కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయం మైదానంలో గంభీరమైన వాతావరణం. కొన్ని క్షణాల వ్యవధిలోనే ఈ విద్యాలయం సంకల్పించిన 3 ఉపగ్రహాల ప్రయోగాలను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చేపట్టారు.
ఏకకాలంలో 3 ఉపగ్రహాల ప్రయోగం: సరాసరి ఉదయం 5.45 నిమిషాలకు కేఎల్ జాక్ ఉపగ్రహం పీకో బెలూన్ సాయంతో ప్రయోగం. అనంతరం 6.45 గంటలకు ఫ్లైట్ మోడ్ డ్రోన్ సాయంతో కెఎల్శాట్-2 గగనంలోకి పంపారు. 8 గంటలకు కాన్శాట్ ఉప గ్రహాన్ని నింగిలోకి పంపారు. అనుకున్న రీతిలో మూడూ ఆకాశంలోకి వెళ్లి కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తూ నిర్దేశిత లక్ష్యం మేరకు సంకేతాలను దిగువకు పంపుతుండటంతో అంతా ఉత్సాహం వెల్లివిరిసింది. నిర్ణీత లక్ష్యాల్లోకి 3 శాటిలైట్లు చేరుకున్నట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించగానే మైదానం మొత్తం చప్పట్లతో మారుమోగింది.
కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన 34 మంది విద్యార్థులు ఈ శాటిలైట్లను తయారు చేశారు. గాలి నాణ్యత పరిశోధన, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను పరీక్షించడానికి ఉపయోగపడేలా కేఎల్ జాక్ని రూపొందించి ప్రయోగించారు. దీన్ని దీర్ఘకాలం పాటు భూ వాతావరణంలో ఉంచే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారీ విద్యార్థినులు.
100 గ్రాముల బరువుతో శాటిలైట్స్ డిజైన్: గతంలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం ప్రయోగించిన కేఎల్శాట్-1కు అప్గ్రడ్ వెర్షన్ కేఎల్శాట్-2. ఇది క్యూబ్శాట్. వాతావరణం కాలుష్యం, పర్యావరణ సమాచారాన్ని సేకరించడానికి స్పెక్ట్రో మీటర్ను ఇందులో కలిగి ఉంటుంది. ఇది హైబ్రీడ్ ఏరోస్విఫ్ట్. వీటి ఓఎల్ ఫ్లైట్ కంప్లూట్ మాడ్యుల్. గంట పాటు నిర్ణీత కక్ష్యలో భూమి నుంచి సుమారు 12 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో 60 కిలోమీటరు సమాంతరంగా ప్రయాణించి పరిశోధనలు చేసి మళ్లీ లాంచ్ప్యాడ్పై విజయవంతంగా దిగిందని చెబుతున్నారు మరో విద్యార్థి బృందం.
భారత అంతరిక్ష ప్రోత్సాహం అధికార కేంద్రం నిర్వహించిన జాతీయస్థాయి పోటీల్లో ఎంపికైన ఏకైక విద్యార్థి శాటిలైట్ కాన్శాట్. ఇది వాతావరణ సరళి, గాలి నాణ్యతను అధ్యయనం చేయడమే ప్రధాన లక్ష్యం. కాన్శాట్ ఉపగ్రహం సుమారు 20నిమిషాల పాటు ఆకాశంలో విహరిస్తూ కంట్రోల్ సెంటర్కు ఎప్పటికప్పుడు డేటాను పంపి లాంచ్ప్యాడ్కు చేరుకుంది. ఒకేరోజు 3 శాటిలైట్ ప్రయోగాల విజయంతో ఇప్పుడు కేఎల్యూ విద్యార్థులు ఫెమ్టో శాటిలైట్స్ తయారు చేయడంపై దృష్టి పెట్టారు. 100 గ్రాములలోపే బరువు ఉండేలా వీటిని డిజైన్ చేస్తున్నారు. వీటిని ప్రయోగించే రాకెట్లలో సరిపోయేలా సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ఈ ఉపగ్రహాల ప్రయోగం ద్వారా ఎన్నో కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నామని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు. శాటిలైట్స్ తయారీపై మక్కువ పెరిగిందని భవిష్యత్తులో మరిన్ని అద్భుతాలు సృష్టిస్తామని వివరించారు.
"ఈ శాటిలైట్ని మేమే రూపొందించాం. దీని ద్వారా గాలి నాణ్యత పరిశోధన, శాటిలైట్ కమ్యునికేషన్ వ్యవస్థలను పరీక్షించడానికి ఉపయోగపడేలా కేఎల్ జాక్ని రూపొందించి ప్రయోగించాం. దీన్ని దీర్ఘకాలం పాటు భూ వాతావరణంలో ఉంచే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది హైబ్రీడ్ ఏరోస్విఫ్ట్. వీటి ఓఎల్ ఫ్లైట్ కం ప్లూట్ మాడ్యుల్. గంట పాటు నిర్ణీత కక్ష్యలో భూమి నుంచి సుమారు 12కి.మీ ఎత్తులో 60 కి.మీ సమాంతరంగా ప్రయాణించి పరిశోధనలు చేసి మళ్లీ లాంచ్ప్యాడ్పై విజయవంతంగా దిగింది"-విద్యార్థి బృందం, కేఎల్ యూనివర్శిటీ
హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న అధ్యాపకులు: ఈ విజయం తమకెంతో గర్వంగా ఉందని చెబుతున్నారు కళాశాల అధ్యాపకులు. వాతావరణంలో పరిస్థితులపై అధ్యయనం చేస్తూ ఈ శాటిలైట్లు చక్కగా డేటా అందిస్తున్నాయని వివరించారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్లో ఇక్కడి విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు తమదైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విజనరీలకు అనుగుణంగా భవిష్యత్తులో తమ ప్రయోగాలను మరింత బలోపేతం చేస్తామని చెబుతున్నారు.
"మొత్తం మూడు శాటిలైట్లను కేఎల్ యూనివర్శిటీ నుంచి ప్రయోగించాం. వాతావరణంలో పరిస్థితులపై అధ్యయనం చేస్తూ ఈ శాటిలైట్లు చక్కగా డేటాను అందిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విజనరీలకు అనుగుణంగా భవిష్యత్తులో మా ప్రయోగాలను మరింత బలోపేతం చేస్తాం"- డా. కె.సీహెచ్.కావ్య, కేఎల్యూ టెక్నికల్ ఆపరేషనల్ ఆఫీసర్
