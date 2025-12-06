ETV Bharat / state

AI ఆధారంగా స్మార్ట్‌ ఆఫీస్‌ రోబో - రూపొందించిన కేఎల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు

లోకల్, గ్లోబల్‌ డేటా అందిస్తోన్న స్మార్ట్ ఆఫీస్‌ రోబో - రూ. లక్ష ఖ‌ర్చుతో ఏడాదికి పైగా శ్రమించి తయారీ

KL University Students Create Smart Office Robot from Guntur District
KL University Students Create Smart Office Robot from Guntur District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 5:40 PM IST

Story on Smart Office Robot: రెస్టారెంట్లలో ఆహారం వడ్డించే రోబోల్ని చూసే ఉంటారు. హాస్పిటల్స్‌లో ఆపరేషన్లు చేసే రోబోల గురించి కూడా వినే ఉంటారు. మరి 'స్మార్ట్ ఆఫీస్‌ రోబో' గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? టెస్లా రూపొందించిన ఆప్టిమస్‌ రోబో స్ఫూర్తితో ఏఐ వినియోగించి కేఎల్​ యూనివర్శిటీ విద్యార్థులు దీనిని తయారు చేశారు. ఆ రోబో పనితీరు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని ఉందా? మరెందుకు ఆలస్యం ఈ కథనంలో ద్వారా తెలుసుకోండి!

ఇంజినీరింగ్ అంటే పుస్తకాలలోని విషయాలకే పరిమితం కాదు. నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టి, ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడం కూడా ముఖ్యం. అందుకే కేఎల్​ యూనివర్శిటీ విద్యార్థులు ఒక సృజనాత్మక ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. టెస్లా రూపొందించిన ఆప్టిమస్‌ రోబో స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఏఐ ఆధారంగా స్మార్ట్‌ ఆఫీస్‌ రోబో తయారు చేశారు.

AI ఆధారంగా స్మార్ట్‌ ఆఫీస్‌ రోబో - రూపొందించిన కేఎల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు (ETV)

లోకల్ డేటాతో పాటు గ్లోబల్​ సమాచారం: అచ్చం అమ్మాయిలా కనిపిస్తోన్నఈ రోబోను చేసింది కేఎల్​ యూనివర్శిటీ విద్యార్థులు. ఇటీవల టెస్లా రూపొందించిన ఆప్టిమస్‌ను ఆదర్శంగా తీసుకుని కృత్రిమ మేధతో స్మార్ట్‌ ఆఫీస్‌ రోబో తయారు చేయాలనుకున్నారు. ముందుగా ఒక బొమ్మ బేస్‌గా తీసుకుని, దానిలో అవసరమైన సెన్సార్లు, మాడ్యూల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్ని జోడించారు. చెప్పిన మాట అర్థం చేసుకునేలా ప్రత్యేకంగా ప్రోగ్రాం చేశారు.

మాట్లాడేలా, సమాధానాలు ఇచ్చేలా కూడా ఈ రోబోను తీర్చిదిద్దారు విద్యార్థులు. ఏఐ అనుసంధానమైనందున ఇంటర్నెట్ ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించి సమాధానాలు ఇస్తోంది. యూనివర్శిటీకి సంబంధించిన లోకల్ డేటాతో పాటు గ్లోబల్ సమాచారం కూడా అందిస్తోంది. కళాశాల ప్రదర్శనలకు వచ్చే సందర్శకులకు అవసరమైన సమాచారం అందించేలా కూడా ఈ రోబోను అభివృద్ధి చేశారు. ఆటోమేషన్ సాంకేతికతతో అప్పగించిన పనిని ఇది స్వయంగా చేస్తుంది. న్యూరల్ నె‌ట్‌వర్క్ ఉపయోగించడం వల్ల భవిష్యత్‌లో మనిషి చేసే మరెన్నో పనుల్నిఈ రోబో చేసేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

'ఎలాన్​ మస్క్ టెస్లా కంపెనీ ఆప్టిమస్‌​ రోబో రూపొందించారు. ఈ రోబో ఇంట్లో పనులన్నీ ఒక క్లర్క్​లాగా చేస్తుంది. దాని ధర సుమారు రూ.50 లక్షలు ఉంటోంది. దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఏఐ ఆధారంగా ఆఫీస్ స్మార్ట్ రోబో తయారు చేశాం.' - వంశీకృష్ణ, రోబో రూపకర్త

ఇటీవల వారణాసిలో జరిగిన ఐఐటీ హ్యాకథాన్‌లో ఈ రోబో 2వ బహుమతి దక్కింది. ఐవోటి విభాగాధిపతి డాక్టర్ పి. సత్యనారాయణ మార్గనిర్దేశంలో ఏడాదికి పైగా శ్రమించి, లక్ష రూపాయల ఖర్చుతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తి చేశారు. త్వరలో ల్యాప్‌టాప్ స్థానంలో జెడ్సన్ అమర్చి ఇంకా మెరుగుప రచాలనే యోచనలో ఉన్నారు. విద్యార్థులు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ తయారీలో భాగంగా ఈ రోబోను రూపొందించినట్లు యూనివర్శిటి అధ్యాపకులు తెలిపారు. క్లాస్‌రూమ్‌లో నేర్చుకున్న సిద్ధాంతాలతో పాటుగా ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు చేయటం ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని అంటున్నారు. విద్యార్థుల సృజనాత్మకతకు నిదర్శనంగా నిలిచిన ఈ రోబో స్థానికంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

