రసాయనాలు లేకుండా తక్కువ నీళ్లతో కూరగాయల సాగు - కేఎల్ వర్సిటీ విద్యార్థుల వినూత్న ప్రయోగం
హైడ్రో, ఏరో పోనిక్స్ విధానాల్ని జోడించి వినూత్న సాగు - కోకోపిట్ వినియోగించి కూరగాయలు పండిస్తున్నవిద్యార్థులు - 'సింపోనిక్స్' పేరుతో కొత్తరకం సాగు విధానం రూపకల్పన -
Published : October 25, 2025 at 7:18 PM IST
KL University Student Innovation Symphonics Cultivation: ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో కూరగాయాలు పండించుకుని తినాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటోంది. కానీ సాగు చేసేందుకు సొంత స్థలం లేక ఎందరో ఆగిపోతుంటారు. వారందరి కోసమే కొనాళ్ల క్రితం హైడ్రోపోనిక్స్, ఏరో పోనిక్స్ విధానాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ రెండు రకాల సాగు పద్ధతుల్ని మిళితం చేసి 'సింపోనిక్స్' పేరుతో కొత్తరకం సాగు విధానం రూపకల్పన చేశారు. గుంటూరు జిల్లా కేఎల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకలేంటో ఈ కథనంలో చూసేయండి.
పట్టణీకరణ పెరగటంతో రోజురోజుకీ భూ విస్తీర్ణం తగ్గిపోతోంది. పంటలు పండించేందుకు నేల కొరత ఏర్పడుతోంది. అందుకే సాగుకు సాంకేతికత జోడించి వినూత్న దిశగా నిత్యం ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గుంటూరు జిల్లా కేఎల్ యూనివర్శిటి విద్యార్థులు కొత్తరకం సాగుకు శ్రీకారం చుట్టారు. హైడ్రో పోనిక్స్, ఏరో పోనిక్స్ సాగు విధానాల్ని మిళితం చేసి సింపోనిక్స్ పేరుతో ఓ ప్రాజెక్టుని రూపొందించారు.
ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో వినూత్న సాగు: ప్రాజెక్టు పేరు సింపోనిక్స్. రసాయనాలు లేకుండా, తక్కువ నీళ్లతో ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో కూరగాయలు పండించడం ఈ ప్రయోగం ఉద్దేశం. వ్యవసాయ కళాశాల కేఎల్ యునివర్శిటీ తరఫున వినూత్నసాగుపై విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులు కోకోపిట్ వినియోగించి ఆకు కూరగాయలు పండిస్తున్నారు.
ఇక్కడ కనిపిస్తోన్న ప్లాస్టిక్ గ్లాసుల్లో కోకోపిట్ వేసి అందులో కూరగాయ మెుక్కల్ని నాటారీ విద్యార్థులు. ముందుగా పైపులకు రంద్రాలు చేసి వాటిలో ఈ గ్లాసులను అమర్చారు. పోషకాలతో కూడిన నీటిని పైపుల ద్వారా పంపిస్తున్నారు. తద్వారా మెుక్కలు పెరగటానికి ఏలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. దీనికి రూ.20 వేల ఖర్చు అయిందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం గోంగూర పండిస్తున్నామని విద్యార్థి తెలిపారు. అలాగే ఔషద మొక్కలు, కూరగాయలు, ఆకుకూరల్ని సాగు చేసుకోవచ్చని అన్నారు. లైట్ వెలుతురు ఒట్టి మెుక్క పెరుగుదలలో మార్పు ఉంటోందని విద్యార్థిని అంజలి వివరించారు. కొన్నిదేశాల్లో కార్పోరేట్ కంపెనీలు భారీ స్థాయిలో ఈ విధానం అమలు చేసి పంటలు పండించి విక్రయిస్తున్నాయని, ఇదే విధానం ఇళ్లలో అనువైనదని, మన అవసరాలకు తగ్గట్లుగా మార్చుకుని పంటలు సాగు చేయవచ్చని తెలిపారు.
'ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా పూర్తిగా ఆర్గానిక్ న్యూట్రిన్స్ ఉపయోగించి ప్రతిరోజు మనం వాడే కూరగాయలు, ఆకుకూరలను మనం ఎలా పండించాలని అనే విషయం పైన మా విద్యార్థులు ఒక ప్రాజెక్టు చేశారు. దీన్ని హెడ్రోఫోనిక్స్, ఏరో ఫోనిక్స్ రెండు కలిపి సింపోనిక్స్ అనే పద్ధతి ద్వారా చేశారు.' - డాక్టర్ బాలకృష్ణ, కేఎల్ యూనివర్శిటి వ్యవసాయ విభాగాధిపతి
మనం తినే కూరగాయల్ని ఇంట్లోనే స్వయంగా పండించుకునే అవకాశం కల్పించటమే ఈ విధానం ప్రధాన ఉద్దేశమని అంటున్నారు కేఎల్ యూనివర్శిటి వ్యవసాయ విభాగాధిపతి డాక్టర్ బాలకృష్ణ. వర్టికల్ ఫార్మింగ్ అంటే నిలువు అంచెల విధానంలో పంటలు సాగు చేస్తారు కాబట్టి స్థలం తక్కువగా ఉన్న ఇబ్బంది ఉండదన్నారు. అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్, చైనా, జపాన్, ఫ్రాన్స్, ఇజ్రాయెల్, దక్షిణ కొరియా వంటి దేశాల్లో ఈ తరహా విధానాలతో పంటల సాగు జరుగుతోంది. ఈ విధానంలో నీటి ఖర్చు తక్కువ. నేల ద్వారా వచ్చే చీడపీడల బాధ తప్పుతుంది. కాబట్టి విస్తృతంగా అందుబాటులోకి రావాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు.
