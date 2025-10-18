ETV Bharat / state

క్రికెట్‌ మైదానం నుంచి శాటిలైట్ల ప్రయోగం - కేఎల్‌ వర్సిటీ విద్యార్థుల అద్భుతం

గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి సమీపంలోని వడ్డేశ్వరం కేఎల్‌ వర్సిటీలో ప్రయోగం - కేఎల్‌ వర్సిటీ విద్యార్థుల సొంత పరిజ్ఞానంతో ఉపగ్రహాల తయారి

KL University Launches Satellites From Cricket Ground
KL University Launches Satellites From Cricket Ground
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:07 AM IST

KL University Launches Satellites From Cricket Ground: గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి సమీపంలోని వడ్డేశ్వరం కేఎల్‌ (కోనేరు లక్ష్మయ్య) వర్సిటీ విద్యార్థులు చరిత్ర సృష్టించారు. విద్యార్థులు, అధ్యాపకుల సాంకేతిక నైపుణ్యంతో రూపొందించిన మూడు ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా నింగిలోకి పంపించారు. కేఎల్‌ వర్సిటీ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ క్యాంపస్‌లోని క్రికెట్‌ మైదానమే ఈ సారి లాంచ్‌ప్యాడ్‌గా మారింది. ఉదయం ప్రారంభమైన ఈ శాటిలైట్‌ ప్రయోగ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, డిప్యూటీ స్పీకర్‌ రఘురామకృష్ణరాజు పాల్గొన్నారు. వారు విద్యార్థుల ప్రతిభను అభినందించారు.

క్రికెట్‌ మైదానం నుంచి శాటిలైట్ల ప్రయోగం - కేఎల్‌ వర్సిటీ విద్యార్థుల అద్భుతం (ETV)

విద్యార్థుల ప్రతిభ: ఈ మూడు శాటిలైట్లను ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (ఈసీఈ) విభాగంలోని 34 మంది విద్యార్థులు సిద్దం చేశారు. వీరి ప్రాజెక్ట్‌కు సీహెచ్‌ కావ్య, కె. శరత్‌కుమార్‌ అధ్యాపకులు మార్గదర్శకత్వం వహించారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానం, తక్కువ వ్యయంతో సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఈ శాటిలైట్లను రూపొందించారు.

కేఎల్‌ జేఏసీ - అత్యల్ప విద్యా శాటిలైట్‌: మొదటి ఉపగ్రహం “కేఎల్‌ జేఏసీ” (KL JAC). ఇది క్రెడిట్‌కార్డు పరిమాణంలో ఉండే పికో బలూన్‌ నమూనా శాటిలైట్‌. ఈ చిన్న ఉపగ్రహం మూడు నెలల పాటు ట్రోపోస్పియర్‌ పొరలో ప్రయాణించనుంది. గాలి నాణ్యత, వాతావరణ మార్పులు, టెలిమెట్రీ పరీక్షలు, శాటిలైట్‌ లింక్‌ క్వాలిటీ వంటి అంశాలపై పరిశోధనలు చేయడానికి దీన్ని రూపొందించారు. ఇది ఇప్పటివరకు నిర్మించిన అత్యల్ప విద్యా శాటిలైట్లలో ఒకటి, దీని రూపకల్పన పూర్తిగా కేఎల్‌ వర్సిటీ విద్యార్థుల సొంత ఆలోచన.

కేఎల్‌ శాట్‌-2 - హైబ్రిడ్‌ ఏరోస్విఫ్ట్‌ మోడల్‌: రెండో శాటిలైట్‌ “కేఎల్‌ శాట్‌-2” దీనిని హైబ్రిడ్‌ ఏరోస్విఫ్ట్‌ మోడల్‌తో రూపొందించారు. ఈ శాటిలైట్‌ వీటీఓఎల్‌ (VTOL) ఫ్లైట్‌ కమ్‌ మాడ్యూల్‌ను కలిగి ఉంది, అంటే ఇది నేరుగా పైకి ఎగరగలదు. డ్రోన్‌ సాయంతో దీన్ని నింగిలోకి పంపించారు. ఇందులో అమర్చిన స్పెక్ట్రోమీటర్‌ పరికరం పర్యావరణ సమాచారాన్ని సేకరించనుంది. ముఖ్యంగా వాయు నాణ్యత, ఉష్ణోగ్రత, ధూళి కణాల స్థాయిలు వంటి అంశాలపై పరిశీలన చేస్తుంది.

కాన్‌శాట్‌ - మేకిన్‌ ఇండియా గర్వకారణం: మూడో శాటిలైట్‌ “కాన్‌శాట్‌” (CanSat) ప్రత్యేకమైనది. ఇది ఇన్‌స్పేస్‌, ఇస్రో, ఆస్ట్రోనాటికల్‌ సొసైటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (ASI) సంయుక్తంగా నిర్వహించిన పోటీలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి ఎంపికైన ఉపగ్రహం. “మేకిన్‌ ఇండియా”, “ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌” కార్యక్రమాల భాగంగా రూపొందించిన ఈ శాటిలైట్‌ వాతావరణ పరిస్థితులు, వాయు నాణ్యత, వర్షపాతం వంటి అంశాలపై పరిశోధనలు చేయనుంది. ఇది పూర్తిగా విద్యార్థుల స్వీయ సాంకేతికతతో రూపుదిద్దుకుంది.

క్రికెట్‌ మైదానం నుంచి నింగిలోకి!: సాధారణంగా శాటిలైట్లను ప్రయోగించేందుకు లాంచ్​ప్యాడ్ అవసరం. అయితే ఈసారి వర్సిటీ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ క్యాంపస్‌లోని క్రికెట్‌ మైదానం ఈ సారి లాంచ్‌ప్యాడ్‌గా నిలిచింది. కౌంట్‌డౌన్‌ మొదలు పెట్టగానే విద్యార్థులు రూపొందించిన శాటిలైట్లు నింగిలోకి వెళ్లాయి. ఈ ప్రయోగం కేఎల్‌ వర్సిటీకి మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది.

సాంకేతిక విజ్ఞానానికి కొత్త మైలురాయి: కేఎల్‌ వర్సిటీ విద్యార్థులు రూపొందించిన ఈ మూడు శాటిలైట్లు కేవలం ప్రయోగాలు మాత్రమే కావు ఇవి భవిష్యత్‌ అంతరిక్ష సాంకేతిక పరిశోధనలకు మైలురాయి. వీటితో విద్యార్థుల్లో సాంకేతిక ఆత్మవిశ్వాసం, ఇన్నోవేషన్‌ ఆలోచన మరింత బలపడిందని అధ్యాపకులు తెలిపారు. ఇది ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌ దిశగా యువత ప్రతిభకు చిహ్నం. ఇస్రో, డ్రోన్‌ టెక్నాలజీలలో ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు భవిష్యత్తులో కీలకం అవుతాయి.

మొబైల్‌ సిగ్నల్‌ లేకున్నా వాతావరణ హెచ్చరికలు - ఎలా అంటే?

అంతరిక్షంలో భారత్​ నిఘా- 52 సైనిక ఉపగ్రహాలతో చైనా, పాక్‌కు చెక్‌

