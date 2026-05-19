YUVA : దొంగ ఓట్లను అరికట్టేలా బయోమెట్రిక్ ఓటింగ్ మెషీన్ - ఆవిష్కరించిన విద్యార్థులు
బయోమెట్రిక్ ఓటింగ్ మెషీన్ ఆవిష్కరించిన విద్యార్థులు - ఫింగర్ప్రింట్, ఐరిస్ అధారిత మూడెంచెల ఓటింగ్ యంత్రం - దొంగ ఓట్లను అరికట్టేలా బయోమెట్రిక్ ఓటింగ్ - ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం కావాలంటున్న యువకులు
Published : May 19, 2026 at 10:51 PM IST
Students Unveil Biometric Voting Machine : ఓటు హక్కు కత్తి కంటే పదునైనదని అభివర్ణించారు రాజ్యాంగ పితమహుడు డా.బిఆర్ అంబేడ్కర్. ఈ ఓటుహక్కుఅనే ఆయుధంతో నవసమాజాన్ని నిర్మించవచ్చన్నారు. కానీ ఓటింగ్ అక్రమాలు ప్రజాస్వామ్యానికే చేటు చేస్తున్నాయి. వాటికి అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఎలక్ర్టానిక్ ఓటింగ్ విధానానికి బదులు అధునాతన బయోమెట్రిక్ ఓటింగ్ నమూనా యంత్రం రూపొందించారు కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. ఈ యంత్రంతో నకిలీ ఓట్లకు చెక్ పెట్టవచ్చని అంటున్నారు. మరి ఆ విశేషాలు ఏంటో చూద్దాం.
ఓట్లను అరికట్టేలా : దేశంలో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ విధానానికి బదులుగా ఫింగర్ ప్రింట్, ఐరిస్ అధారిత బయోమెట్రిక్ ఓటింగ్ విధానం అమలును పరిశీలించాలని గత నెల ఏప్రిల్లో కేంద్రాన్ని, ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరింది సుప్రీంకోర్టు. ఇదే తరహా ఆలోచనతో తమ ప్రతిభను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నారు హుజురాబాద్ కిట్స్ కళాశాల విద్యార్థులు. ఓటింగ్ విధానంలో మోసాలు, అక్రమాలు జరగకుండా దొంగ ఓట్లను అరికట్టేలా బయోమెట్రిక్ మెషీన్ను ఆవిష్కరించారు.
నకిలీ ఓటింగ్కు అవకాశం ఉండదు : నకిలీ ఓటర్ల ఆటకట్టించేలా అధునాతన భద్రతా ప్రమాణాలతో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రం తయారు చేశారు ఈ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్ధులు. మెకానికల్ విభాగంలో చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న ప్రణయ్, చరణ్ సాయి, నవనీత్ సాయి, మహ్మద్ అబ్దుల్ రహమాన్, మహ్మద్ అబ్దుల్ వసీలు ప్రాజెక్టు వర్క్లో భాగంగా ఈ యంత్రాన్ని తీర్చిదిద్దారు. తాము రూపొందించిన ఈ మెషీన్లో ఎలాంటి నకిలీ ఓటింగ్కు అవకాశం ఉండదని చెబుతున్నారు.
మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థ ఏర్పాటు : ప్రస్తుతం ఉన్న ఓటింగ్ విధానంలో గుర్తింపుకార్డుతో ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రంలోకి ప్రవేశిస్తారు. అలా వచ్చిన వ్యక్తులు సరైన వ్యక్తులు అవునా?కాదా? అని ధ్రువీకరించేందుకు గుర్తింపు కార్డు తప్ప మరో మార్గం లేదు. కానీ ఈ మెషీన్లో మునుపటి ఓటింగ్ విధానానికి భిన్నంగా మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు.
విదేశాల్లో ఉన్న ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు : ఈ విద్యార్థులు ప్రోటో టైప్ యంత్రం మాత్రమే తయారు చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందిస్తే మరింత మెరుగైన ఈవీఎంలను తయారు చేస్తామంటున్నారు. విదేశాల్లో లేదా ఇరత ప్రదేశాల్లో ఉండే భారతీయులు అక్కడే ఉండి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే వెసులుబాటును కూడా కల్పించవచ్చని అంటున్నారు.
దొంగ ఓట్లకు చెక్ పెట్టవచ్చు : ఓటింగ్ విధానంలో ఉన్న లోపాలు అరికట్టేందుకు ఇలాంటి బయోమెట్రిక్ యంత్రాలను అభివృద్ధి చేస్తే దొంగ ఓట్లకు చెక్ పెట్టవచ్చని ఈ కిట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ అంటున్నారు. నకిలీ ఓట్లను నిర్మూలించడానికి, మెరుగైన ప్రజాస్వామ్య నిర్మాణానికి ఈ బయోమెట్రిక్ మెషీన్ ఎంతో ఉపయోగడుతుందని ఆ విద్యార్థులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
