వివాహం నుంచి తప్పించుకొని చదువుబాట పట్టి- ‘కిశోర వికాసంతో కొత్త వెలుగులు
'కిశోర వికాసం’తో బాలికకు కొత్త జీవితం -బాల్య వివాహం నుంచి విముక్తి- కౌమారంలో మార్పులపై అవగాహన, జూన్ 11 వరకు ‘కిశోర వికాసం’ తరగతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 10:11 AM IST
Kishora Vikasam Summer Classes 2026: ‘కిశోర వికాసం’ తరగతుల్లో నేర్చుకున్న పాఠాలతో ఓ బాలిక బాల్య వివాహం నుంచి తప్పించుకొని చదువుబాట పట్టింది. ఒంగోలు గ్రామీణ మండలానికి చెందిన ఆ బాలిక తొమ్మిదో తరగతి పూర్తికాగానే తల్లిదండ్రులు పెళ్లి నిశ్చయించారు. వెంటనే ఆమె అధికారులకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పింది. అధికారులు వచ్చి తల్లిదండ్రులకు నచ్చజెప్పి పెళ్లిని అడ్డుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ బాలిక యథావిధిగా చదువుకుంటోంది. గత ఏడాది నిర్వహించిన ‘కిశోర వికాసం’ తరగతులకు హాజరైన ఆ బాలిక, సమస్యలు ఎదురైతే ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకుంది. అక్కడ చెప్పిన అంశాలతో సమాజంపై అవగాహన పెంచుకొని తనకు ఎదురైన ముప్పు నుంచి బయటపడింది.
అవగాహనకు శ్రీకారం: సాధారణంగా 11 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న కిశోరాలకు లోకం పోకడలపై పూర్తి అవగాహన ఉండదు. ఏది మంచో, ఏది చెడో చెప్పేవారు లేక కొందరు కష్టాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. మత్తు పదార్థాలు, ఆన్లైన్ జూదాలకు అలవాటుపడి, వ్యామోహాలకు లోనై జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు ప్రభుత్వం ‘కిశోర వికాసం’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
వేసవి సెలవుల్లో బాలబాలికలను ఒకచోట చేర్చి సామాజికంగా ఎదిగేందుకు అవసరమైన వికాసాన్ని అందించేలా ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తోంది. అంగన్వాడీ కేంద్రాల పరిధిలో బాలబాలికలను గుర్తించి, కొన్నిచోట్ల మే 2 నుంచి తరగతులు ప్రారంభించారు. ఇవి జూన్ 11 వరకు కొనసాగుతాయి. శిబిరాల్లో ప్రతిరోజూ ఉదయం రెండు గంటలపాటు ఏడు అంశాలపై తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు.
భావోద్వేగాల నియంత్రణ నుంచి సైబర్ భద్రత వరకు: బృంద చర్చలు, ఆటపాటలు, నలుగురిలో మాట్లాడటం వంటి కార్యక్రమాలతో పాటు భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోవడం, కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం నేర్పుతున్నారు. శారీరక ఎదుగుదలకు ఆటలు, యోగా, వ్యాయామం ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నారు. బ్యాంకు ఖాతాలు, పొదుపు, సైబర్ మోసాలు, ఆన్లైన్ చాటింగ్లో వ్యక్తిగత గోప్యతపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. బాలబాలికలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చించి, ఇష్టంలేని అంశాలను ఎలా తిరస్కరించాలి, వేధింపులు ఎదురైతే ఎలా స్పందించాలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. చివరిరోజు సమావేశంలో తల్లిదండ్రులు, పంచాయతీ సిబ్బందిని భాగస్వామ్యం చేసి బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తున్నారు.
ఏడు ప్రధాన థీమ్లు
కౌమార దశ: ఎదిగే క్రమంలో వచ్చే మార్పులు, సమస్యలు.
ఆరోగ్యం: యవ్వన దశ, రుతుస్రావం, హెచ్ఐవీ వ్యాప్తి, చిన్న వయసులో గర్భంతో అనర్థాలు.
పోషణ: పోషకాహారం, రక్తహీనత, పిల్లల్లో ఊబకాయం.
రక్షణ: వేధింపులు, మత్తు పదార్థాల వినియోగం, బాలల అక్రమ రవాణా, బాల్య వివాహాలపై అవగాహన.
విద్య, సాధికారత: విద్య ఆవశ్యకత, ఉన్నత స్థితికి ఎదిగే అవకాశాలు.
లింగ సమానత్వం: అబ్బాయిలే మిన్న అనే అపోహల తొలగింపు.
శుభ్రత: చేతుల పరిశుభ్రత, మరుగుదొడ్ల సరైన వినియోగంపై జాగ్రత్తలు.
