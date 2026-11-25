డ్రగ్స్ పేరుతో మన పిల్లల భవిష్యత్తును దేశ ద్రోహులు నాశనం చేస్తున్నారు : కిషన్రెడ్డి
Hyderabad Walk Nasha Mukt Bharat : కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్ వాక్ నషాముక్త్ భారత్ పేరిట పాదయాత్ర చేపట్టారు. విద్యార్థులు, యువత తన పాదయాత్రలో భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
Published : November 25, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 12:54 PM IST
డ్రగ్స్ పేరుతో దేశ ద్రోహులు మన పిల్లల భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్నారని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డ్రగ్స్కు బానిసలను చేసి కుటుంబానికి, సమాజానికి పిల్లలను దూరం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. నషా ముక్త్ భారత్(డ్రగ్స్ లేని దేశం) చేయాలని ప్రధాని సంకల్పించారన్న ఆయన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సంకల్పంలో భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
నషా ముక్త్ భారత్ కోసం మూడు రోజులపాటు అవగాహన పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. తనతో పాటు విద్యార్థులు, యువత పాదయాత్రలో భాగస్వామ్యం కావాలని కిషన్ రెడ్డి కోరారు. విక్టరీ వెంకటేశ్ రాకతో డ్రగ్స్పై చేస్తున్న ఉద్యమం విక్టరీ సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
డ్రగ్స్ పేరుతో దొంగ దెబ్బ
భారత్ను విచ్ఛిన్నం చేయాలని శత్రుదేశాల కుట్ర పన్నుతున్నాయని ఎంపీ కె.లక్ష్మణ్ ఆరోపించారు. యువ వనరులను డ్రగ్స్ పేరుతో దొంగ దెబ్బ తీస్తున్నారని, యువత, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మార్చాలని ప్రధాని సంకల్పించారన్న లక్ష్మణ్ ప్రధాని సంకల్పంలో ప్రతి ఒక్కరం కంకణబద్ధులం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
"తల్లిదండ్రులు పిల్లలను నవమాసాలు మోసి కష్టపడి పెంచుతుంటే దేశ ద్రోహులు వారిని డ్రగ్స్ వినియోగంలోకి దించి సమాజానికి దూరం చేస్తున్నారు. వికసిత్ భారత్ కావాలనే ఉద్దేశంలో ప్రధాని మోదీ నషా ముక్త్ భారత్కు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాలలు, విద్యార్థులు, రాజకీయ పార్టీలు భాగస్వామ్యం కావాలి. డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియాను చేయాలి" -కిషన్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి
డ్రగ్స్ రహిత తెలంగాణ కావాలి
యువతను నషా(డ్రగ్స్) పట్టి పీడిస్తోందని మాజీ గవర్నర్ దత్తాత్రేయ అన్నారు. నషాముక్త్ భారత్ అభియాన్లో అందరూ భాగస్వాములు కావాలన్న ఆయన విదేశీ శక్తులు మత కల్లోలాలు సృష్టించి డ్రగ్స్కు బానిస చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. నషాముక్త్ భారత్ కావాలంటే ముందు డ్రగ్స్ రహిత తెలంగాణ కావాలని ఆకాంక్షించారు.
"హైదరాబాద్ వాక్స్ ఫర్ నషాముక్త్ భారత్. డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియా. ఈ ప్రమాదాల నుంచి పిల్లలను, దేశ యువతను కాపాడుకోవాలి. ఇది మనందరి బాధ్యత. 2029 లోపు డ్రగ్స్ లేని దేశంగా తయారుచేయాలని ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా శ్రమిస్తున్నారు. మనందరం వారికి మద్దతునివ్వాలి. దానికోసం మనందరం ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. సే నో టూ డ్రగ్స్" -వెంకటేశ్, సినీ నటుడు
అంబర్పేట నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి పాదయాత్రను నటుడు వెంకటేశ్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. మూడురోజుల పాదయాత్రలో నేడు అంబర్పేట నుంచి ముషీరాబాద్ వరకు ఈ యాత్ర కొనసాగనుంది. విద్యార్థులు, యువతలో డ్రగ్స్ దుష్ప్రభావాలపై అవగాహన కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా భారీ ఎత్తున హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషాముక్త్ భారత్ పేరిట పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు.
అంబర్పేట్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ వరకు
హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషా ముక్త్ భారత్లో భాగంగా పాదయాత్రను కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టారు. డ్రగ్స్ ఫ్రీ హైదరాబాద్, డ్రగ్స్ ఫ్రీ ఇండియా లక్ష్యంగా ముందుకు వెళుతున్నట్లు చెప్పారు. నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు హైదరాబాద్లో వాక్ ఫర్ నషాముక్త్ భారత్ పాదయాత్ర ఉంటుంది. డ్రగ్స్ వ్యతిరేక అవగాహన పాదయాత్రలో బీజేపీ శ్రేణులు భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు అంబర్పేట్ మహంకాళి ఆలయం నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభం కాగా మాజీ గవర్నర్ దత్తాత్రేయ, ఎంపీ లక్ష్మణ్, సినీ హీరో వెంకటేశ్, బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు పాల్గొన్నారు.